Σταϊνμάιερ: Προειδοποίηση για «ωμότητα» στη διεθνή σκηνή

Σε νέο του μήνυμα ο Γερμανός πρόεδρος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την έξαρση της βίας και του αυταρχισμού. «Το απαραβίαστο των συνόρων αρχή του ΟΗΕ και του ΝΑΤΟ» ανέφερε για τη Γροιλανδία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Μια νέα «ωμότητα» εξαπλώνεται στον κόσμο, με αυταρχικές φωνές που γίνονται ολοένα πιο δυνατές και επικεντρώνονται ολοένα περισσότερο «στη βία και όχι στους συμβιβασμούς». Αυτό ήταν το μήνυμα του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ από το προεδρικό μέγαρο Bellevue, με αφορμή την υποδοχή του διπλωματικού σώματος για το νέο έτος.

Ο Γερμανός πρόεδρος αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Ρωσία και στο Ιράν, όμως προειδοποίησε και για την τάση που παρατηρείται σε «στενούς φίλους και συμμάχους». Τόνισε επίσης εμφατικά ότι το απαραβίαστο των εθνικών συνόρων δεν είναι μόνο αρχή του ΟΗΕ αλλά και του ΝΑΤΟ, επικρίνοντας ανοιχτά τις προσπάθειες να ασκηθούν πιέσεις και εδαφικοί περιορισμοί στο Βασίλειο της Δανίας.

Πιστόριους: Eνίσχυση της ασφάλειας γύρω από τη Γροιλανδία

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλλας και του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Μπόρις Πιστόριους στο Βερολίνο, τέθηκε επίσης εκ νέου το ζήτημα της Γροιλανδίας με φόντο τις αξιώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον Πιστόριους, τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εξετάζουν το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ασφάλειας στην περιοχή γύρω από τη Γροιλανδία.

«Πρόκειται για αποστολές παρακολούθησης και περιπολίες, στην επιφάνεια της θάλασσας, στον βυθό, στον αέρα. Πρόκειται για αναγνωριστικές αποστολές και τακτικές ασκήσεις ώστε να δείξουμε την παρουσία μας», δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριους, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύει πως «θα καταλάβει τη Γροιλανδία» για να μη συμβεί κάτι τέτοιο «από τη Ρωσία ή την Κίνα».

Μερτς: «Συμμεριζόμαστε την ανησυχία των ΗΠΑ»

Στο μεταξύ από την Ινδία, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε τη Δευτέρα σε συνέντευξη Τύπου ότι αναμένει πως οι ΗΠΑ θα συμφωνήσουν σε μια ισχυρότερη παρουσία του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ασφάλειας της Γροιλανδίας.

«Θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση ασφάλειας για τη Γροιλανδία μαζί», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ινδία. «Και υποθέτω ότι και οι Αμερικανοί θα συμμετάσχουν». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Γερμανία «συμμερίζεται τις αμερικανικές ανησυχίες» ότι «αυτό το τμήμα της Δανίας» χρειάζεται καλύτερη προστασία.

Βάντεφουλ-Ρούμπιο: 30 δευτερόλεπτα on camera

Στην Ουάσινγκτον, μόλις 30 δευτερόλεπτα κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι που συνόδευαν τον Γερμανό υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ για τη χειραψία του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο μπροστά στις κάμερες. Ακολούθησε σύντομη συνάντηση των δύο υπ. Εξωτερικών, χωρίς συνέντευξη Τύπου.Μάλιστα πηγές στο Βερολίνο λένε ότι το πρόγραμμα του Γερμανού υπ. Εξωτερικών έπρεπε να αλλάξει αρκετές φορές, εξαιτίας αλλαγών στο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο -κάτι που συνηθίζει να κάνει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας δήλωσε πάντως απερχόμενος ότι δεν αναμένει στρατιωτική δράση των ΗΠΑ για «προσάρτηση» της Γροιλανδίας. «Δεν έχω καμία ένδειξη ότι αυτό εξετάζεται σοβαρά», δήλωσε ο Γιόχαν Βάντεφουλ και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι υπάρχει κοινό συμφέρον για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας που προκύπτουν στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου».

Ο Βάντεφουλ χαιρέτισε τις συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί αυτή την εβδομάδα μεταξύ των κυβερνήσεων της Δανίας και των ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία, σημειώνοντας: «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτές οι συνομιλίες θα διεξαχθούν σε φιλικό και συνεργατικό κλίμα».

