Στενά-ζει όλος ο πλανήτης με τις δηλώσεις Τραμπ

Αντιφάσεις και ασάφειες από τον Αμερικανό πρόεδρο για τις συνομιλίες με το Ιράν. Κλειστό πάλι το Ορμούζ. Δυσφορία του Ισραήλ για την «απαγόρευση» πληγμάτων στον Λίβανο.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Η σημερινή ξεκάθαρη δήλωση της ιρανικής πλευράς ότι κλείνει τα Στενά του Ορμούζ επειδή οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ελέγχουν τις θαλάσσιες διόδους από και προς αυτά, στην πραγματικότητα δίνει τέλος σε εντυπωσιακούς τίτλους των διεθνών ΜΜΕ, που βασίζονταν σε αλλεπάλληλες δηλώσεις και αναρτήσεις του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας τις δύο χώρες να βρίσκονται πολύ κοντά σε μία τελική συμφωνία. Μάλιστα, το αισιόδοξο κλίμα που άρχισε να καλλιεργεί η αμερικανική πλευρά, είχε ενισχυθεί από δηλώσεις αξιωματούχων της κυβέρνησης του Πακιστάν, που υποστήριξαν ότι τα περισσότερα σημεία της συμφωνίας «έχουν ήδη κλείσει» ενόψει μίας επίσημης τελετής υπογραφής των συμπεφωνημένων που προσδιοριζόταν να πραγματοποιηθεί «πολύ σύντομα» στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής καμία επίσημη τοποθέτηση από Ουάσιγκτον ή Τεχεράνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται το δίκτυο CNN, ο επόμενος γύρος επαφών Ιράν-ΗΠΑ αναμένεται να γίνει, πιθανότατα, ακόμα και αύριο Κυριακή, 19/4.

Σε κάθε περίπτωση όμως, το μόνο σίγουρο είναι πως τόσο στο Ιράν, όσο και στο Ισραήλ, επικρατεί μία ατμόσφαιρα «ασυνεννοησίας» όσον αφορά τις κινήσεις, τις προθέσεις αλλά και τον βαθμό επικοινωνίας που έχουν με την αμερικανική πλευρά και ειδικότερα με τον ίδιο τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ιρανικές διαψεύσεις

Όσον αφορά το μέτωπο με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ κατά το περασμένο εικοσιτετράωρο δήλωσε ότι η διακυβέρνηση της Τεχεράνης συμφώνησε να διακόψει επ’ αόριστον το πυρηνικό του πρόγραμμα, να σταματήσει να εμπλουτίζει ουράνιο και να μεταφέρει στο εξωτερικό το εμπλουτισμένο ουράνιο που ήδη κατέχει ή ακόμα και να το θάψει προκειμένου να μην καταστεί μη αξιοποιήσιμο σε βάθος χρόνου.

Ωστόσο, σήμερα (18/4) ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπακαΐ διέψευσε τα πάντα. Αναφερόμενος, μάλιστα, στο ενδεχόμενο μεταφοράς εκτός ιρανικής επικράτειας για τα 407 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, ο Μπακαΐ ανέφερε με έμφαση ότι «η αξία της αγίας μας Πατρίδας είναι ισάξια με αυτήν του εμπλουτισμένου μας ουρανίου», ξεκαθαρίζοντας ότι αυτό θα παραμείνει στο Ιράν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, κληθείς να σχολιάσει όσα ειπώθηκαν, υποστήριξε πως «όσα λέγονται, απευθύνονται προς συγκεκριμένους κύκλους στο εσωτερικό του Ιράν» και ότι η μοίρα του ιρανικού ουρανίου «θα καθοριστεί από το Ιράν και τις ΗΠΑ από κοινού».

Παράλληλα, άγνωστο παραμένει τελικά σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκονται οι συνεννοήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων, συνολικού ύψους 27 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενώ ο Τραμπ αρχικά δήλωσε πως το ακανθώδες αυτό ζήτημα οδεύει προς επίλυση, λίγες ώρες αργότερα τόνισε ότι κανένας δεσμευμένος ιρανικός λογαριασμός στο εξωτερικό «δεν πρόκειται να αλλάξει χέρια», δημιουργώντας εν τέλει πρόσθετα ερωτήματα.

Ισραηλινή έκπληξη

Παρόμοια ασυνεννοησία παρατηρείται, όμως, και στο Ισραήλ, σε σχέση με το περιεχόμενο και την έκταση εφαρμογής της πρόσφατης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο λιβανικό μέτωπο.

Συγκεκριμένα, θέλοντας προφανώς να καταπραΰνει την γενικότερη δυσαρέσκεια στην τοπική κοινή γνώμη, ο Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ «δεν έχει τελειώσει ακόμα όλη τη δουλειά με την Χεζμπολάχ», δίνοντας τη σκυτάλη στον Υπουργό Άμυνας, Ισράελ Κατς, να συμπληρώσει ότι ο ισραηλινός στρατός έχει περιθώριο να εφαρμόσει ανά πάσα στιγμή πρόσθετα μέτρα, προκειμένου η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση να μην ανασυνταχθεί, ενόσω ο σιιτικός πληθυσμός του Νοτίου Λιβάνου συνεχίζει να επιστρέφει στις εστίες του. Η απάντηση του Τραμπ δεν άργησε να έρθει, με μία ακόμα ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, δια της οποίας δήλωσε λακωνικά πως «έχει απαγορεύσει στο Ισραήλ να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση κατά του Λιβάνου».

Διαρροές από Νετανιάχου

Το «άδειασμα» του Νετανιάχου από τον Ντόναλντ Τραμπ σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα ισραηλινά ΜΜΕ, που επικαλούνταν καλά πληροφορημένες κυβερνητικές πηγές ότι το περιεχόμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός δεν απαγορεύει στον IDF να πλήξει την Χεζμπολάχ, ακόμα και με προληπτικά κτυπήματα, εφόσον κριθεί αναγκαίο κάτι τέτοιο. Η αναφορά αυτή συνοδεύεται από την επισήμανση ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θέτει σαφείς περιορισμούς στο Ισραήλ ως προς το ενδεχόμενο να πληγούν κρατικές λιβανικές υποδομές – μία εξαίρεση όμως, που ο Τραμπ επέλεξε να μην επισημάνει στην ανάρτησή του. Σε κάθε περίπτωση, η ατμόσφαιρα απουσίας συντονισμού ή, έστω, «μη πλήρους κατανόησης» όσων συμφωνήθηκαν ή όχι, φέρεται ότι, πιθανώς σύντομα, θα λάβει τέλος, καθότι, όπως ενημερώνεται η ελληνική υπηρεσία της DW, ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν ήδη απευθυνθεί στην αμερικανική πλευρά, ελπίζοντας ότι, έστω εκ των υστέρων, ο Λευκός Οίκος θα αποσαφηνίσει τις προθέσεις του.

