Συνάντηση Γεραπετρίτη-Βάντεφουλ την Τρίτη στο Βερολίνο

Στη σκιά των εξελίξεων στο μέτωπο του Ιράν και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής και μετά το όχι πολλών χωρών στην έκκληση Τραμπ για στρατιωτική συνδρομή στα Στενά του Ορμούζ, η συνάντηση Γεραπετρίτη-Βάντεφουλ.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η συνάντηση του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU) με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει τον περασμένο Οκτώβριο, όμως είχε αναβληθεί. Αν και το αεροσκάφος της Luftwaffe ήταν έτοιμο να πετάξει για την Αθήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ και η έκτακτη σύνοδος για την Ειρήνη στη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή της Ελλάδας, ανέτρεψε τα δεδομένα την τελευταία στιγμή.

Η συνάντηση των δύο υπ. Εξωτερικών πραγματοποιείται τελικά στο Βερολίνο, το πρωί της Τρίτης, με προγραμματισμένες διευρυμένες συνομιλίες και δηλώσεις στη συνέχεια στον Τύπο. Σύμφωνα με το ελληνικό υπ. Εξωτερικών είναι προγραμματισμένη μια συζήτηση σε κλειστό κύκλο στο Ίδρυμα Μπέρτελσμαν, ενώ αναμένονται επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Μπούντεσταγκ, Άρμιν Λάσετ και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Γερμανίας και Επιτετραμένο της γερμανικής κυβέρνησης για θέματα Θρησκευτικής Ελευθερίας και Πίστης, Τόμας Ράχελ.

Μάλιστα ο Άρμιν Λάσετ, ενόψει «προετοιμασίας» για την αυριανή συνάντηση και με χιουμοριστική διάθεση ανέβασε στα social media μια φωτογραφία του από το τρένο προς το Βερολίνο, όπου συνάντησε τον Ότο Ρεχάγκελ, με εγκωμιαστικά σχόλια και αναμνήσεις από το Euro 2014.

Μετά τις Βρυξέλλες

Η συνάντηση Γεραπετρίτη-Βάντεφουλ έρχεται μία μέρα μετά τη συνάντηση των υπ. Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες με βασικό θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επόμενες κινήσεις των Ευρωπαίων αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ, μετά την έκκληση Τραμπ για στρατιωτική συνδρομή. Τόσο η Γερμανία όσο και η Ελλάδα φαίνεται να συγκλίνουν στο «όχι» απέναντι στην πρόταση Τραμπ.

Το Βερολίνο διαμηνύει σαφώς διά του καγκελάριου Μερτς, του υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ και του υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ότι δεν θα στείλει πολεμικά πλοία για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αλλά και ευρύτερα ότι δεν θα εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. «Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ» είναι το μήνυμα του Βερολίνου.

Η Ελλάδα επίσης δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, όπως διεμήνυσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη Δευτέρα προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τονίζοντας τη σημασία των ανοιχτών θαλάσσιων διόδων, όπως των Στενών του Ορμούζ και εκφράζοντας την αλληλεγγύη του προς τις χώρες του Κόλπου που πλήττονται αυτή την περίοδο.

Ο Βάντεφουλ άρτι αφιχθείς από Κύπρο και Τουρκία

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών βρέθηκε προ ημερών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Τουρκία με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν και τις ευρύτερες επιπτώσεις του νέου πολεμικού μετώπου στην περιοχή. Από τη Λευκωσία που βρίσκεται εδώ και μέρες στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος μετά τις επιθέσεις drones στις βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι ανέφερε: «Αν η Κύπρος πραγματικά μας χρειαστεί, θα είμαστε παρόντες». Τόνισε, ωστόσο προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής της ΕΕ βρίσκεται σε ισχύ και πως η Γερμανία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, αν αυτό κριθεί αναγκαίo.

Από την Τουρκία, όπου είχε συνάντηση με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν, ο Βάντεφουλ έστειλε μήνυμα στήριξης εκ νέου προς τη «νατοϊκή σύμμαχο χώρα» τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας για την αποφυγή χάους την «επόμενη μέρα στο Ιράν». Κρίσιμος είναι ο ρόλος της Τουρκίας, σύμφωνα με το Βερολίνο, τόσο για μια αποκλιμάκωση στον Λίβανο, όσο και για τη Συρία. «Η γερμανική κυβέρνηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ενισχύσει τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία σε τομείς όπου έχουμε κοινά συμφέροντα. Αυτό αφορά την ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σε συνεργασία με την αξιόπιστη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία» είχε δηλώσει από την Τουρκία ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ελληνογερμανικά θέματα

Ο «παράγοντας Τουρκία» βρίσκεται πάντα στο τραπέζι του ελληνογερμανικού πολιτικού διαλόγου. Και τον Οκτώβριο, ανώτατες γερμανικές πηγές, ενόψει του ταξιδιού που τελικά αναβλήθηκε διεμήνυαν ότι το ενδιαφέρον για «διάλογο στη βάση της εμπιστοσύνης και σταθερότητα στη ΝΑ Μεσόγειο» είναι κάτι που συμμερίζεται και η Γερμανία.

Στην ατζέντα του περασμένου φθινοπώρου, τουλάχιστον από γερμανικής πλευράς βρισκόταν στο επίκεντρο η στήριξη στην Ουκρανίας, η συνεργασία εντός ΕΕ και του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας, η οικονομική και ενεργειακή συνεργασία, αλλά και η τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Τον Μάρτιο του 2026 η διεθνής εικόνα έχει επιδεινωθεί, δεδομένου ότι πέραν του πολέμου στην Ουκρανία έχει προστεθεί ένας ακόμη στη Μέση Ανατολή με θολό ορίζοντα.

Στο ευρύτερο φάσμα των ελληνογερμανικών ζητημάτων υπάρχουν και άλλα θέματα διμερούς ενδιαφέροντος που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα: από τις εξελίξεις για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη με γερμανικούς πόρους και τις φωτογραφίες από το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ενός ακόμη ιστορικού τεκμηρίου ναζιστικών εγκλημάτων στην Ελλάδα μέχρι και την αιφνιδιαστική ανακοίνωση για διακοπή του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle υπό το βάρος των περικοπών στον γερμανικό προϋπολογισμό από 1.1.2027 – χρονιά ευρωπαϊκής προεδρίας της Ελλάδας αλλά και εκλογών.

