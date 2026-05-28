Συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ πριν το ματς ΗΠΑ-Τουρκία;

Σμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Bloomberg ενδέχεται να συναντηθούν Τραμπ και Ερντογάν στο Λος Άντζελες πριν από τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Τουρκίας – ΗΠΑ.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Η είδηση έρχεται από το Bloomberg κι αν αληθεύει θα προσθέσει μια νέα διάσταση στις σχέσεις του προέδρου Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια στιγμή που η Τουρκία θα βρεθεί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος λόγω της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην ‘Άγκυρα στις 7-8 Ιουλίου. Σύμφωνα με την τουρκική έκδοση του Bloomberg, ο τούρκος πρόεδρος βρίσκεται σε επαφές για μια προσωπική συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμππριν από τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Τουρκίας – ΗΠΑ που θα διεξαχθεί στο στάδιο SoFi στις 25 Ιουνίου στο Λος Άντζελες.

Η συνάντηση φέρεται ότι έχει προγραμματιστεί να γίνει δυο εβδομάδες πριν από την Συνοδό του ΝΑΤΟ, αν και ακόμη δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τον τόπο και χρόνο της συνάντησης. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου, ο τούρκος πρόεδρος σκοπεύει να παραστεί στον αγώνα και εφόσον θα βρίσκεται εκεί και ο πρόεδρος Τραμπ, θα μπορούσαν οι δυο ηγέτες να έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις διμερείς και περιφερειακές σχέσεις, καθώς και τον ρόλο το ΝΑΤΟ.

Τα "συμφέροντα" της Τουρκίας στο Αιγαίο

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας προκαλούν ανησυχία μετά την πρωτοφανή καθαίρεση του πρώην προέδρου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Οζγκιουρ Οζέλ με δικαστική απόφαση και την αντικατάσταση του από τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Το κόμμα ουσιαστικά έχει διασπαστεί και ο Κιλιτσντάρογλου καθυστερεί τις διαδικασίες ζητώντας πρώτα να γίνει κομματικό συνέδριο. Την ίδια στιγμή οι απειλητικές δηλώσεις χθες του τούρκου υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια, ενισχύουν την εντύπωση ότι ο τούρκος πρόεδρος θα αυξήσει την ένταση σε κάθε επίπεδο, προσβλέποντας στην επανεκλογή του μέσα από πρόωρες εκλογές.