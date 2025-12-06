Ταξίδι Μερτς στο Ισραήλ: Στο επίκεντρο η ειρήνευση στη Γάζα

Ο Γερμανός καγκελάριος ξεκινά περιοδεία σε Ιορδανία και Ισραήλ με στόχο τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Γάζα και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.Για περιοδεία-αστραπή στη Μέση Ανατολή αναχωρεί σήμερα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς. Πρώτη στάση είναι η πρωτεύουσα της Ιορδανίας, όπου θα συναντηθεί με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄ ανταποδίδοντας την επίσκεψη του Ιορδανού μονάρχη το καλοκαίρι στο Βερολίνο. Στο Αμμάν, οι δύο ηγέτες αναμένεται να μιλήσουν για τις διμερείς σχέσεις, την κατάσταση στην περιοχή και άλλα διεθνή ζητήματα. Το βράδυ ο Γερμανός καγκελάριος θα έχει συνομιλίες με τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ στην Ιερουσαλήμ, ενώ αύριο θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Ο Φρίντριχ Μερτς θα επισκεφθεί επίσης το Μνημείο του Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέμ και θα συναντηθεί με πρώην ομήρους της Χαμάς, καθώς και συγγενείς νεκρών ομήρων.

Τους τελευταίες μήνες, οι παραδοσιακά καλές γερμανοϊσραηλινές σχέσεις δοκιμάστηκαν, όπως ίσως ποτέ στο παρελθόν. Πέρασαν από τη γερμανική αλληλεγγύη με έναν από τους στενότερους συμμάχους παγκοσμίως στη σκληρή κριτική στις επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και σε προσωρινούς περιορισμούς στις εξαγωγές γερμανικών όπλων.

Διμερείς σχέσεις και εξαγωγές όπλων

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες το Βερολίνο προχώρησε σε άρση των περιορισμών στις εξαγωγές όπλων. Στις 8 Αυγούστου, ο καγκελάριος Μερτς αποφάσισε το πάγωμα εξαγωγών όπλων, που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο της Γάζας. Τώρα το Ισραήλ ελπίζει σε ενίσχυση των γερμανικών εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος μετάδοσης για το ισραηλινό άρμα μάχης Μερκάβα.

Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια στάση θα τηρήσει ο Γερμανός καγκελάριος στη θέση της τότε καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ ότι η ασφάλεια του Ισραήλ αποτελεί για τη Γερμανία αδιαπραγμάτευτη κρατική επιταγή. O καγκελάριος είχε αποστασιοποιηθεί πρόσφατα από την έννοια της κρατικής επιταγής, εξακολουθεί ωστόσο να είναι προσηλωμένος στην ασφάλεια του Ισραήλ.

Η θέση της Γερμανίας για την ασφάλεια του Ισραήλ

Στο επίκεντρο της επίσκεψης Μερτς στο Ισραήλ αναμένεται να είναι η σταθεροποίηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία ισχύει εδώ και σχεδόν δύο μήνες, καθώς και οι προσπάθειες για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η δεύτερη φάση προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και τον σχηματισμό ειρηνευτικής δύναμης. Μέχρι στιγμής, η γερμανική κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της στο ζήτημα της γερμανικής συμβολής.

‘Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα για τον καγκελάριο Μερτς είναι αν θα μπορέσει να προσκαλέσει στη Γερμανία για επίσημη επίσκεψη τον Βενιαμίν Νετανιάχου, παρά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον περασμένο Μάιο, ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει ότι «ένας Ισραηλινός πρωθυπουργός θα πρέπει, κατά βάση, να μπορεί να επισκεφθεί τη Γερμανία».

Πηγές: dpa, kna

