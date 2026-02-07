Τελετή έναρξης με ενθουσιασμό και ατέλειες

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα ξεκίνησαν εντυπωσιακά και μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2.900 αθλητές από 92 κράτη θα προσπαθήσουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους.Ανταπόκριση από τη Ρώμη

Ήταν μια εντυπωσιακή τελετή, με μεγάλα ονόματα και εκπλήξεις: η Μαράια Κάρεϊ εμφανίσθηκε για λίγα μόνον λεπτά και ερμήνευσε -στα ιταλικά και σχεδόν ψιθυριστά- το παγκοσμίου φήμης «Volare» του Ντομένικο Μοντούνιο. Μετά από λίγο, η Ιταλίδα ποπ σταρ Λάουρα Παουζίνι τραγούδησε τον εθνικό ύμνο της χώρας της, αλλά αυτή την φορά σχεδόν «φωναχτά» και σε πλέι-μπακ, όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera. Η τελετή έναρξης δεν πραγματοποιήθηκε μόνον στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου. Με μια πρωτότυπη απόφαση, η παρέλαση των αθλητών «μοιράστηκε» ανάμεσα στο Μιλάνο, στην Κορτίνα Ντ΄Αμπέτσο και σε άλλες δυο χειμερινές τοποθεσίες που φιλοξενούν τους αγώνες: το Λιβίνιο και το Πρετνάτσο, της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Σε πνεύμα «αποκέντρωσης»

Οι διοργανωτές των Αγώνων δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ότι πρόκειται ακριβώς για τους πρώτους «αποκεντρωμένους αγώνες», οι οποίοι πραγματοποιούνται σε σειρά διαφορετικών περιοχών. Ένας τρόπος, πιθανότατα, που επέτρεψε να αντιμετωπιστεί με κάπως μεγαλύτερη ευκολία το όλο οργανωτικό, αλλά και το οικονομικό βάρος, το οποίο ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγκίνησε ο φόρος τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι, με προβολή φωτογραφίας του στην γιγαντοοθόνη του σταδίου. Πριν τον θάνατό του, είχε προλάβει να σχεδιάσει μέρος των ενδυμάτων των μοντέλων και ηθοποιών που εμφανίσθηκαν στην χθεσινή τελετή.

Μεγάλη συμβολική αξία, παράλληλα, είχε και η επιλογή να μην τοποθετηθεί, ο Ολυμπιακός Βωμός, εντός του σταδίου, αλλά στην «Αψίδα της Ειρήνης» του Μιλάνου. Η φωνή του Αντρέα Μποτσέλι, στο Nessun Dorma, ζέστανε τις καρδιές όλων των θεατών, ενώ δεν έλειψε και ένα εκτός προγράμματος που δημιούργησε ερωτήματα. Ο ιταλικός τύπος αναφέρει σήμερα ότι ο Ιταλός τραγουδιστής Τυνησιακής καταγωγής Γκάλι, ο οποίος ερμήνευσε αντιπολεμικό ποίημα του Τζιάνι Ροντάρι, αγνοήθηκε εντελώς από τον σκηνοθέτη και από τους παρουσιαστές της Rai. Η κάμερα δεν τον έδειξε ποτέ από κοντά και δεν αναφέρθηκε το όνομά του. Πολλοί, διερωτώνται αν η επιλογή αυτή συνδέεται με το ότι, πριν δυο χρόνια, κατά την συμμετοχή του στο φεστιβάλ τραγουδιού του Sanremo, ο Γκάλι ήταν ο πρώτος καλλιτέχνης που είχε ταχθεί υπέρ της ανάγκης να τύχουν προστασίας οι κάτοικοι της Γάζας.

Ο Βαλεντίνο Ρόσι ως οδηγός προέδρου

Η Ολυμπιάδα του Μιλάνου ξεκίνησε, πάντως, με κύρια αναφορά των διοργανωτών στην ελληνική λέξη «αρμονία» και στην ανάγκη να συναντώνται ειρηνικά -όπως συμβαίνει στον αθλητισμό- διαφορετικές χώρες και κουλτούρες. Όσο για τους πολιτικούς αρχηγούς, ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα, έφτασε στο στάδιο με ένα παραδοσιακό τραμ και έναν ασυνήθιστο οδηγό: τον διεθνούς φήμης πρωταθλητή μοτοσικλέτας, Βαλεντίνο Ρόσι. Μια έκπληξη η οποία, όμως, είχε ήδη διαρρεύσει τις περασμένες ημέρες, από δημοσιογράφο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης. Τις Ηνωμένες Πολιτείες εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος αποδοκιμάσθηκε, με σφυρίγματα, από σημαντικό μέρος των θεατών.

Η πιο ηχηρή απουσία, ήταν σίγουρα εκείνη του Γάλλου προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, έστω και αν η χώρα του πρόκειται να φιλοξενήσει τους επόμενους Χειμερινούς Αγώνες, το 2030. Αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι απέφυγε να έρθει στο Μιλάνο για να μην καθίσει -ακριβώς- κοντά στον Βανς. Οι Έλληνες αθλητές, όπως συμβαίνει σε κάθε Ολυμπιάδα, παρήλασαν πρώτοι και οι Ιταλοί παρουσιαστές τόνισαν ότι «χωρίς την Ολυμπία, σήμερα δεν θα είχαμε τους αγώνες». Την χώρα εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ικανοποίηση από τη Μελόνι

Σαφώς ικανοποιημένη, αλλά και εμφανώς κουρασμένη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Η τελετή -παρά τις όποιες ατέλειες,- ανέδειξε την ιταλική φαντασία και καλαισθησία, όπως είχε σχεδιαστεί. Και η Μελόνι επωφελήθηκε της όλης ευκαιρίας, για να έχει και σειρά πολιτικών συναντήσεων. Οι σημαντικότερες ήταν με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς και με τον Εμίρη του Κατάρ, Αλ Θάνι. Και στις δυο περιπτώσεις, υπογραμμίσθηκε η στενή σχέση των δυο χωρών με την Ιταλία και η συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την συμβολή στην επίλυση των μεγαλύτερων διεθνών κρίσεων. Όσο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε ότι βασίζονται σε ένα σύστημα αξιών, το οποίο «ενώνει Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες».

