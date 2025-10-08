Τουρκία: Αγορά μεταχειρισμένων Eurofighter από το Κατάρ

Αναζήτηση

Η Άγκυρα αναζητεί τρόπους να ενισχύσει την άμυνά της, στοχεύοντας μεταξύ άλλων και στην αγορά μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter από το Κατάρ.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Ύστερα από τη φωτιά που άναψε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών ότι το αμερικανικό Κογκρέσο δεν έχει δώσει ακόμη την άδεια εξαγωγής κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό KAAN, η Άγκυρα ανοίγει τώρα τα χαρτιά της και αναζητεί εναλλακτικές λύσεις για να καλύψει το κενό μέχρι να τεθούν σε λειτουργία τα εγχώρια παραγόμενα αεροσκάφη ΚΑΑΝ 5ης γενιάς στις αρχές της δεκαετίας του 2030. Ο Χακάν Φιντάν αποκαλύπτοντας την αλήθεια για τα ΚΑΑΝ ουσιαστικά έθεσε σε νέα βάση την αναζήτηση της Τουρκίας για σοβαρή ενίσχυση της αμυντικής της ικανότητας. Σύμφωνα με τη γνωστή ιστοσελίδα ΜΕΕ, η Άγκυρα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Ντόχα για να αγοράσει μεταχειρισμένα Eurofighter, ώστε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του γερασμένου τουρκικού στόλου των F-16. Τον Ιούλιο, η Τουρκία υπέγραψε προκαταρκτικό μνημόνιο συμφωνίας για την αγορά 40 αεροσκαφών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για την τιμή και τους τελικούς όρους βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς η Άγκυρα έχει κρίνει την αρχική προσφορά του Ηνωμένου Βασιλείου πολύ ακριβή. Ακόμα κι αν η συμφωνία εγκριθεί, οι παραδόσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετά χρόνια, ενώ η ανάγκη της Τουρκίας για νέα αεροσκάφη είναι επείγουσα.

Η επιλογή του Κατάρ

H επιλογή του Κατάρ φαίνεται να προσφέρει μια ταχύτερη λύση. Το Κατάρ ήδη διαθέτει 24 Eurofighter Typhoon Tranche 3A που θα μπορούσε να πουλήσει στην Άγκυρα. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η σχετική συμφωνία, όμως ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ζίγια Τζεμάλ Καντίογλου, βρέθηκαν χθες στην Ντόχα για να συζητήσουν το θέμα. Επίσης το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χθες ο Γιασάρ Γκιουλέρ συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της καταριανής κυβέρνησης και υπουργό Άμυνας, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι.

Απαιτείται έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter

Πάντως το άρθρο επισημαίνει ότι οποιαδήποτε πώληση θα απαιτούσε έγκριση από την κοινοπραξία Eurofighter, η οποία περιλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία.

Πηγές δήλωσαν στην ιστοσελίδα ότι η κοινοπραξία υποστηρίζει τη συμφωνία, θεωρώντας την Τουρκία ως έναν σημαντικό πιθανό αγοραστή που θα μπορούσε αργότερα να αναζητήσει αναβαθμίσεις και επιπλέον αεροσκάφη.

Θα είναι κρίσιμη η στάση της Βρετανίας και της Γερμανίας, που ήταν ενθουσιώδεις για την πώληση Eurofighter στην Τουρκία, χωρίς όμως να προχωρήσουν περισσότερο σε διαπραγματεύσεις.

Η απόκτηση των ρωσικών S-400 και ο αποκλεισμός της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 φαίνεται να αναγκάζουν τη χώρα να καταφύγει σε προσωρινές λύσεις ανάγκης έως την έναρξη λειτουργίας του ΚΑΑΝ, για να μην αντιμετωπίσει εν τω μεταξύ σοβαρή έλλειψη σε σύγχρονα πολεμικά αεροσκάφη.

Μάρτιος 2025

