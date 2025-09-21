Τουρκία: Δεδομένη η επιστροφή στα F-35;

Αναζήτηση

Η Άγκυρα ελπίζει σε επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, ενώ παράλληλα εξετάζεται πρόταση Ρωσίας για επαναγορά S-400 – εν μέσω έντονων πιέσεων στο Κογκρέσο.Ανταπόκριση από Κωνσταντινούπολη

Πυκνή σε εξελίξεις η εβδομάδα που αρχίζει από αύριο με τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, μια συνάντηση για την οποία δεν έχει ανακοινωθεί η ατζέντα, αλλά που γίνεται με ανοικτά σοβαρά διμερή θέματα όπως το ευρωπαϊκό εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE, το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου.

Δύο ημέρες μετά ο Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ, μια συνάντηση που άργησε πολύ αλλά για την οποία η Άγκυρα τρέφει πολλές ελπίδες. Κυρίως για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, από το οποίο αποκλείστηκε λόγω της αγοράς των ρωσικών πυραύλων S-400. Ο τουρκικός Τύπος θεωρεί σχεδόν δεδομένη την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα, ύστερα από την πρόσκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον Τούρκο πρόεδρο να επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο.

Υπάρχουν τώρα κάποια σημάδια. Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ είχε δηλώσει τον περασμένο Ιούνιο ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν θα πουν στους υπουργούς Εξωτερικών τους, Μάρκο Ρούμπιο και Χακάν Φιντάν, να βρουν έναν τρόπο για την επίλυση του ζητήματος των F-35 μέχρι το τέλος του έτους. Ο Μπάρακ είχε πει μάλιστα ότι το Κογκρέσο είναι έτοιμο να επανεξετάσει το ζήτημα και να υποστηρίξει ένα λογικό αποτέλεσμα.

Την απόφαση θα τη λάβει το Κογκρέσο

Βέβαια, τα νομικά εμπόδια είναι γνωστά. Ο νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο το 2020 προβλέπει ότι η Τουρκία, για να προχωρήσει σε οποιαδήποτε αγορά αμυντικού εξοπλισμού, θα πρέπει να μην κατέχει τους πυραύλους S-400 ούτε συναφή εξοπλισμό. Και την τελική απόφαση για την τυχόν τροποποίηση του νόμου δεν θα την λάβει ο πρόεδρος, αλλά το Κογκρέσο, όπου κυριαρχεί το ισχυρό αντιτουρκικό, ισραηλινό και ελληνικό λόμπι.

Και ενώ η κατάσταση φαίνεται δύσκολη για την τουρκική πλευρά, μια ενδιαφέρουσα τελευταία εξέλιξη μπορεί να δώσει τη λύση. Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Νεφές, η Ρωσία φέρεται να έχει προσεγγίσει την Τουρκία με πρόταση για την επαναγορά των συστημάτων αεράμυνας S-400 που πούλησε στην Άγκυρα το 2019, λόγω ελλείψεων σε αποθέματα και λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες. Μάλιστα, πηγές αναφέρουν ότι η τουρκική πλευρά βλέπει θετικά την πρόταση της Μόσχας, η οποία φαίνεται να αντιμετωπίζει ελλείψεις σε S-400 στις εγχώριες προμήθειές της.

