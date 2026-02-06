Τουρκία: Επικρίσεις τρία χρόνια μετά τον διπλό σεισμό

Επέτειος τριών χρόνων από τους φονικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023. Απολογισμός και αξιολόγηση των υποσχέσεων του Τούρκου προέδρου Ερντογάν για «άμεση ανοικοδόμηση».Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Τρία χρόνια πέρασαν από τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου του 2023 στη νότια Τουρκία που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 53.000 ανθρώπους. Η σημερινή επέτειος επαναφέρει τις φοβερές μνήμες θανάτου και καταστροφής που βίωσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τα ξημερώματα της 6ης Φεβρουαρίου και ενώ πολύς κόσμος ήταν ακόμη στα κρεβάτια του, ένας τρομερός σεισμός μεγέθους 7,7 της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Καχραμανμαράς, ακολουθούμενος ώρες αργότερα από έναν δεύτερο σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ. Έντεκα επαρχίες με πληθυσμό 13,5 εκατομμύρια σχεδόν καταστράφηκαν. Η σημερινή είναι η τρίτη επέτειος της φοβερής αυτής καταστροφής.

Ημέρα μνήμης

Σήμερα, ημέρα μνήμης, πολλοί συγκεντρώθηκαν στα νεκροταφεία των σεισμόπληκτων περιοχών για να τοποθετήσουν λουλούδια στους τάφους των θυμάτων, ενώ σε πολλές πόλεις τα σχολεία είναι κλειστά. Σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Αστικοποίησης και Κλιματικής Αλλαγής, Μουράτ Κουρούμ, η Τουρκία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή 455.000 οικιστικών μονάδων σε όλη την πληγείσα ζώνη, σε μία άνευ προηγουμένου προσπάθεια ανοικοδόμησης. Παρά τις δυσκολίες, τα έργα προχωρούν. Εκεί που υπήρχαν μόνο ερείπια, έχουν αρχίσει να αναδύονται σύγχρονα κτήρια.

Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση

Όμως η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική στον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος είχε υποσχεθεί άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνηση έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της για τα θύματα του σεισμού και θα συνεχίσει να το κάνει. Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα, δήλωσε ότι είχε υποσχεθεί στο έθνος να ανοικοδομήσει τις πόλεις που καταστράφηκαν και να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων. «Σήμερα, με την άδεια του Θεού, καταφέραμε αυτό το έργο», είπε, προσθέτοντας ότι οι πόλεις ανοικοδομήθηκαν «σε διάστημα μόλις τριών ετών».

