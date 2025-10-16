Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

Βερολίνο: Τριγμούς στην κυβέρνηση φέρνει η στράτευση

0
Η κλιμάκωση της ρωσικής απειλής και οι ελλείψεις στον...

Όταν βγαίνεις στη σύνταξη, αλλά… συνεχίζεις να δουλεύεις

0
Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την «ενεργό σύνταξη» για συνταξιούχους...

Ρωσία: Δεν πληρώνουμε αποζημιώσεις για τη Γεωργία

0
Η Ρωσία απορρίπτει τις καταδικαστικές απόφασεις του ΕΔΔΑ, που...

Τουρκία: «Η Γερμανία μας δίνει Eurofighter»

Στην Άγκυρα αναμένεται αύριο ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ για συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Ο τουρκικός Τύπος θεωρεί δεδομένο το «πράσινο φως» για Eurofighter.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Αύριο, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ θα βρίσκεται στην Άγκυρα, όπου θα έχει συνάντηση με τον Tούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν για μια σειρά από κρίσιμα θέματα, στα οποία πιστεύεται ότι συμπεριλαμβάνεται το θέμα των πιθανών παραδόσεων αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία. Όπως δήλωσε χθες εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, «Η γερμανική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά σε προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για διαπραγμάτευση της παράδοσης Eurofighter στην Τουρκία, και αυτά τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογική άμυνα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ».

Eurofighter, Γάζα, Συρία, Ουκρανία

Ο σημερινός τουρκικός Τύπος θεωρεί ότι η Γερμανία έδωσε το «πράσινο φως» για πωλήσεις Eurofighter στην Τουρκία, ωστόσο σύμφωνα με γραπτή απάντηση του επικεφαλής του γραφείου Τύπου στην Άγκυρα προς την τουρκική υπηρεσία της DW, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γιόχαν Βάντεφουλ θα έχει μεν συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, αλλά με επίκεντρο την ταχεία βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων και τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ. Επίσης για τις εξελίξεις στη Συρία και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα θέματα αυτά βέβαια δεν αποκλείουν τη συζήτηση για τα Eurofighter, αφού η διαδικασία πώλησης βρισκεται στο τελευταίο στάδιο. Μάλιστα ο ίδιος ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι στην Άγκυρα θα συζητήσει το θέμα των Eurofighter με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

Βερολίνο: Τριγμούς στην κυβέρνηση φέρνει η στράτευση

Η κλιμάκωση της ρωσικής απειλής και οι ελλείψεις στον γερμανικό στρατό δεν φαίνεται να αρκούν για να επιτευχθεί συμφωνία ως προς το μοντέλο στρατιωτικής...
Διαβάστε περισσότερα

Όταν βγαίνεις στη σύνταξη, αλλά… συνεχίζεις να δουλεύεις

Η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε την «ενεργό σύνταξη» για συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται. Το μεγάλο δέλεαρ: 2.000 ευρώ αφορολόγητα, κάθε μήνα!Βγαίνεις στη σύνταξη, αλλά...
Διαβάστε περισσότερα

Ρωσία: Δεν πληρώνουμε αποζημιώσεις για τη Γεωργία

Η Ρωσία απορρίπτει τις καταδικαστικές απόφασεις του ΕΔΔΑ, που ζητούσε από τη Μόσχα να καταβάλει αποζημίωση στη Γεωργία για τον «πόλεμο του Καυκάσου» το...
Διαβάστε περισσότερα

Packaging Awards 2025: Τέσσερα βραβεία για την περιβαλλοντική υπεροχή της ΟΛΥΜΠΟΣ

Apostolis Zois -
Η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της φιλοσοφίας  της ΟΛΥΜΠΟΣ τα οποία ενσωματώνονται σε κάθε βήμα και κάθε πρακτική της εταιρείας. Η προσήλωση...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors