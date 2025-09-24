Τουρκικά ΜΜΕ: Η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητα

Με μια μόνο ημέρα να απομένει για την κρίσιμη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, τα τουρκικά ΜΜΕ λίγο ασχολούνται με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη- Ερντογάν.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Τα τουρκικά ΜΜΕ αφιερώνουν πολύ χώρο για για το τι θα προκύψει από την συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν , μια συνάντηση που άργησε έξι χρόνια αλλά από την οποία η Άγκυρα έχει μεγάλες προσδοκίες. Για τον πρόεδρο Ερντογάν όλα έχουν ιδιαίτερο συμβολισμό. Το γεγονός ότι κατά τη συνάντηση χθες του προέδρου Τραμπ με τους ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, ο τούρκος πρόεδρος καθόταν δίπλα από τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, στην επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης τους πυρός και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων, αυτό πρόβαλλε την ακλόνητη στάση του Ερντογάν υπέρ των Παλαιστινίων και κατά του Νετανιάχου.

Κατά τον διευθυντή της Μιλλιέτ Οζάι Σεντίρ "ο ελληνικός λαός μπορεί να είναι σίγουρος ότι τα θέματα που σχετίζονται με την Αθήνα δεν είναι μεταξύ εκείνων στον χαρτοφυλάκιο του Ερντογάν όταν πάει στον Λευκό Οίκο.Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα, όπως η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και ο ισραηλινός επεκτατισμός", γράφει ο Σεντίρ.

Οι προτεραιότητες της Τουρκίας

Το πιο σημαντικό θέμα για τον τούρκο πρόεδρο είναι ασφαλώς η επαναφορά της Τουρκίας στο σύστημα των μαχητικών F35 από το οποίο αποπέμφθηκε όταν αγόρασε τους ρωσικούς πυραύλους S400.

Η πιθανότητα εκ νέου αγοράς των F35, θα ήταν μια διαδικασία που θα προσέκρουε στα νομικά εμπόδια του Κογκρέσου, αλλά που κάποιοι πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ανατρέψει ο πρόεδρος Τραμπ, αν το ήθελε.

Υπάρχει όμως και το θέμα της Συρίας που απειλείται από το Ισραήλ και που τόσο η Άγκυρα όσο και οι Αμερικανοί προωθούν μια λύση ειρήνης. Και το θέμα των Κούρδων της Συρίας που δεν θέλουν να χάσουν την αυτονομία τους στη νέα Συρία. Υπάρχει και η Λιβύη όπου η Τουρκία έχει πολλά σχέδια για την ανατολική Μεσόγειο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο θα καθορίσει τις νέες ισορροπίες στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

