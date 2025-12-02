Αναζήτηση

Έναρξη Νέου Εκπαιδευτικού προγράμματος: «Διαλεκτολογική Έρευνα» – ΚΕΔΙΒΙΜ – ΕΚΠΑ

0
Το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «eLearning» του Εθνικού...

Μερτς και Τουσκ εμβαθύνουν την αμυντική συνεργασία

0
Γερμανία και Πολωνία επιθυμούν στενότερη συνεργασία στον τομέα των...

Ινδία: Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικής Καρδιολογίας 2025

0
Με την ενεργό και στρατηγικά συμβολική παρουσία της στην...

Τουρκικές αντιδράσεις για το αμυντικό δόγμα Δένδια

Το νέο ελληνικό αμυντικό δόγμα αποτροπής στο Αιγαίο που παρουσίασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στις Βρυξέλλες προκαλεί θύελλα αντιδράσεων στον τουρκικό Τύπο.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Το νέο αμυντικό δόγμα που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία και επαναφέρει τη συζήτηση για την κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου. Τα τουρκικά ΜΜΕ, κυρίως τα φιλοκυβερνητικά, κατηγορούν τον Έλληνα υπουργό Άμυνας ότι με την εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων στο Αιγαίο που εξήγγειλε, παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και απειλεί την ίδια την Τουρκία.

Χαρακτηριστικά, η σημερινή Μιλιέτ με τίτλο «Ο Δένδιας ασφυκτιά στο Αιγαίο» αναφέρει ότι «τρεις υπάρχουσες συμφωνίες απαγορεύουν τη στρατιωτικοποίηση και επιβάλλουν νομικές υποχρεώσεις και ευθύνες στην Ελλάδα». Αυτές είναι το Διάταγμα των Έξι Δυνάμεων, που ισχύει από το 1914, η Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και η Συνθήκη των Παρισίων του 1947, οι οποίες απαγορεύουν τη στρατιωτικοποίηση των Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου.

«Η Τουρκία θεωρεί τη στρατιωτικοποίηση των Νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, κατά παράβαση διεθνών συμφωνιών, ως ένα από μια σειρά αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο Πέλαγος που επηρεάζουν άμεσα τα θεμελιώδη δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, καταγράφοντας έτσι τη νομική της θέση», αναφέρει το πρωτοσέλιδο άρθρο της Μιλιέτ, ενώ παλαιός Τούρκος διπλωμάτης δηλώνει στην ίδια εφημερίδα ότι η εχθρική αυτή στάση της Ελλάδας «αγγίζει τα όρια της κήρυξης πολέμου».

Ανεβαίνουν οι τόνοι

Η γενική εντύπωση είναι ότι η Άγκυρα, με αφορμή τις δηλώσεις Δένδια, θα σηκώσει τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα, τη στιγμή μάλιστα που μέσω του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προωθεί ένα σχέδιο ευρωπαϊκής άμυνας, που θα περιλαμβάνει εκτός από την Τουρκία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες που συνεργάζονται ήδη στενά στον αμυντικό και εξοπλιστικό τομέα με την Τουρκία. Όπως δήλωσε ο Χακάν Φιντάν στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, «οι χώρες αυτές πρέπει να ηγηθούν στην Ευρώπη και να δημιουργήσουν το δικό τους κέντρο βάρους».

Μάρτιος 2025

