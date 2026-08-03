Το ασύλληπτο κόστος των πυρκαγιών

Καμένα δάση, κατεστραμμένα κτήρια. Δεν μιλάμε καν για ανθρώπινες ζωές. Ζημιές δισεκατομμυρίων ευρώ στη ΝΑ Ευρώπη. Το ανησυχητικό παράδειγμα της Ισπανίας.Σύμφωνα με το σύστημα παρατήρησης της Γης «Κοπέρνικος» της ΕΕ, περίπου 206.000 εκτάρια δασών στην Ισπανία έχουν ήδη καταστραφεί από τις φλόγες φέτος. «Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οικονομικές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία το 2022 ανήλθαν σε περίπου 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ (8,1 δισεκατομμύρια δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4,5% του ΑΕΠ της χώρας. Το ποσό αυτό αντανακλά όχι μόνο το άμεσο κόστος της κατάσβεσης των πυρκαγιών, αλλά και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειες της αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών», δήλωσε στην DW ο Εμίλιο Βιζουέτε Λουτσιάνο, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης.

Οι πυρκαγιές συχνά καταστρέφουν την τοπική οικονομία και διαταράσσουν το εμπόριο στις πληγείσες περιοχές, προσθέτει ο Εμίλιο Βιζουέτε Λουτσιάνο. «Ο τουρισμός έχει επίσης πληγεί σοβαρά. Δεδομένης της έντονης εξάρτησης της Ισπανίας από τον τουρισμό, η διακοπή αυτής της δραστηριότητας στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές έχει ιδιαίτερα σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις».

Οι πυρκαγιές επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη

Η οικονομολόγος με ειδίκευση στο κλίμα Σάρα Μάιερ, από το ελβετικό δημόσιο ερευνητικό πανεπιστήμιο ETH Ζυρίχης, εξέτασε λεπτομερώς τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσαν οι πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη.

Τα ευρήματά της δείχνουν ότι στις περιοχές που επλήγησαν από τουλάχιστον μία πυρκαγιά, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώθηκε κατά 0,11% έως 0,18%.

Σύμφωνα με μια μελέτη του 2023 της οποίας ήταν μία από τους συγγραφείς, η μείωση της ανάπτυξης ήταν ακόμα μεγαλύτερη όταν εκδηλώνονταν ταυτόχρονα πολλές πυρκαγιές, φτάνοντας έως και το 4,5%, ανάλογα με την έκταση των πυρκαγιών.

Η Ευρώπη καίγεται

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ΕΕ χάνει κάθε χρόνο περίπου 500.000 εκτάρια γης λόγω των πυρκαγιών. Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Γαλλία συγκαταλέγονται στις χώρες όπου οι πυρκαγιές είναι πιο διαδεδομένες.

Οι οικονομικές ζημίες δεν αφορούν μόνο τον τομέα του τουρισμού. Αφορούν την απώλεια της βιοποικιλότητας, τη μείωση των εσόδων από τη δασοκομία, τη διάβρωση του εδάφους, την καταστροφή υποδομών και περιουσιών, καθώς και το κόστος της καταπολέμησης των πυρκαγιών.

Στην Ισπανία έχει ξεσπάσει έντονη συζήτηση σχετικά με το κόστος της καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι δαπάνες για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία μειώθηκαν από 364 εκατομμύρια ευρώ το 2009 σε 144 εκατομμύρια ευρώ το 2024. Κατά την ίδια περίοδο, οι ετήσιες δαπάνες για την καταπολέμηση και την κατάσβεση των πυρκαγιών παρέμειναν σταθερές στα 417 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Το υψηλό κόστος πυρόσβεσης στην Ισπανία

Η ισπανική εταιρεία δασικών υπηρεσιών Forescat έχει υπολογίσει ότι η καταπολέμηση και η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών κοστίζει περίπου 19.000 ευρώ ανά εκτάριο. Το 2025, σχεδόν 400.000 εκτάρια δάσους καταστράφηκαν από τις φλόγες στην Ισπανία, με το κόστος να ανέρχεται σε περίπου 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να υπολογιστεί πόσο θα κοστίσει στην Ισπανία η κατάσβεση των φετινών πυρκαγιών· ωστόσο, η Μαρία Ινμακουλάντα Μαρμόλ Ταρδαγκίλα της MATS υπογραμμίζει: «Το να συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στις ηρωικές προσπάθειες των πυροσβεστικών συνεργείων για την προστασία των δασών μας αποτελεί τόσο οικολογική απερισκεψία όσο και δημοσιονομική ανευθυνότητα», επισημαίνει στο πρόγραμμα της οργάνωσής της, η οποία έχει επίσης προειδοποιήσει για την αύξηση των αναπνευστικών παθήσεων που προκαλούνται από τον καπνό των δασικών πυρκαγιών.

«Η λύση δεν είναι να συνεχίσουμε να αγοράζουμε όλο και περισσότερα αεροσκάφη πυρόσβεσης, αλλά, για παράδειγμα, να απομακρύνουμε εύφλεκτα υλικά, όπως τα ξερά κλαδιά, από τα δάση, πριν ανάψει η πρώτη σπίθα», επισημαίνει. Εάν οι πολιτικοί δεν αναλάβουν δράση και τις ευθύνες τους, η Ευρώπη κινδυνεύει.

