Το Βερολίνο καταδικάζει την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία

Σε έντονο τόνο οι δηλώσεις του καγκελάριου Μερτς και του υπ. Εξωτερικών Βάντεφουλ για την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία. Η Ευρώπη δείχνει τη Ρωσία, η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες ότι το ντρόουν είναι ρωσικό.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Με σκληρή γλώσσα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδικάζει την επίθεση ντρόουν στη Ρουμανία που αποδίδεται στη Μόσχα, κάνοντας λόγο για ένα ακόμα περιστατικό που αποδεικνύει την «ετοιμότητα της Ρωσίας για κλιμάκωση», τονίζοντας ότι η Γερμανία στέκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ». Όπως τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε χιλιοστό του εδάφους των συμμάχων μας» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ, κάνοντας λόγο για απερίσκεπτη παραβίαση της ρουμανικής επικράτειας.

Στο πλαίσιο του κυβερνητικού μπρίφινγκ της Παρασκευής στο Βερολίνο, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας Στέφαν Κορνέλιους ανέφερε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι απειλές στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ενώ εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ τόνισε ότι θέση της Γερμανίας είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας εντός του ΝΑΤΟ. Η Γερμανία δεν «θα εκφοβιστεί», όπως είπε.

Ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σχολίασε επίσης μέσω Χ ότι τίθεται σε κίνδυνο η «συλλογική ασφάλεια» και ανέφερε ότι η Γερμανία στηρίζει τη Ρουμανία. «Απαντάμε με ενότητα», ανέφερε, εκφράζοντας τη γερμανική αλληλεγγύη προς όσους τραυματίστηκαν από την επίθεση ντρόουν και τόνισε για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και της ευρωπαϊκής άμυνας συλλήβδην.

Από την πλευρά της η Μόσχα απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Ευρώπης για επίθεση με ρωσικό ντρόουν στη Ρουμανία ως αβάσιμους. Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο RΙΑ ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειθετούν την υπόθεση ότι το ντρόουν είναι ρωσικό.

Γερμανία και Ολλανδία αναλαμβάνουν κομβικό ρόλο

Στο μεταξύ, το πρώτο γερμανο-ολλανδικό σώμα στρατού αναμένεται να αναλάβει προσεχώς επίσημα τη διοίκηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Εσθονία και τη Λετονία. Εκτός από το νατοϊκό αρχηγείο στο Στετίνο της Πολωνίας, δημιουργείται έτσι ένα δεύτερο τακτικό αρχηγείο για την ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας, όπως ανακοίνωσαν η Γερμανία και η Ολλανδία.

Σε περίπτωση κρίσης, το νεοσυσταθέν σώμα μπορεί να διοικήσει έως και 50.000 στρατιώτες. Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, δήλωσε ότι οι δύο χώρες αναλαμβάνουν «περαιτέρω ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης» καθώς και ότι το βήμα αυτό αποσκοπεί στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος έναντι της Ρωσίας.

