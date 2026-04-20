Το Ισραήλ προωθεί «Συμφωνίες του Ισαάκ» με την Λατινική Αμερική

Με τις πιθανότητες μίας συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ να λιγοστεύουν, το Ισραήλ προετοιμάζεται ξανά για πόλεμο. Παράλληλα η ισραηλινή διπλωματία αποστέλλει ποικίλα μηνύματα στην Ισπανία του Πέδρο Σάντσεθ.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ

Ενώ έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση μέχρι τη λήξη της εκεχειρίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στιγμή μάλιστα που πληθαίνουν τα αντικρουόμενα προμηνύματα για την έκβαση των επαφών τους στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ, οι εκτιμήσεις στο Ισραήλ συγκλίνουν ότι πλησιάζει η στιγμή της επανέναρξης των πολεμικών επιχειρήσεων, με τις προετοιμασίες του IDF να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Κρίσιμο τριήμερο πριν μία πιθανή επανέναρξη του πολέμου

Ωστόσο, από απόψε και έως την Τετάρτη (22/4) μεσολαβεί ένα τριήμερο με ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Συγκεκριμένα, από την αποψινή δύση του ηλίου αρχίζουν στο Ισραήλ οι επίσημες εκδηλώσεις της Ημέρας Μνήμης των Πεσόντων Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών, θυμάτων των ένοπλων ενεργειών της αραβοϊσραηλινής διένεξης. Αύριο βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν οι εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Ανεξαρτησίας που θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα διαρκούσε η τρέχουσα εκεχειρία στο ιρανικό μέτωπο, οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εκτιμούν πως η Τεχεράνη θα επέλεγε το επετειακό αυτό τριήμερο για να εντείνει είτε η ίδια είτε οι περιφερειακοί της σύμμαχοι, τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ. Με βάση αυτό το δεδομένο, ούτως ή άλλως, η ισραηλινή αεράμυνα βρίσκεται σε επιφυλακή.

Ωστόσο, προκειμένου να υπάρξει ένας πρόσθετος τρόπος αποτροπής ενός τέτοιου ενδεχομένου, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δρομολόγησε την επίσημη επίσκεψη στη χώρα του Προέδρου της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, η οποία άρχισε από χθες και ολοκληρώνεται αύριο, αργά το βράδυ της Τρίτης (21/4). Αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ, ο Πρόεδρος Μιλέι, ο οποίος διάγει περίοδο κατήχησής του στον Ιουδαϊσμό, μετέβη για προσκύνημα στο Τείχος των Δακρύων, στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα συμμετάσχει ενεργά στις επικείμενες επίσημες εκδηλώσεις των δύο κρατικών ισραηλινών επετείων. Ειδικότερα, πέρα από τη συμμετοχή του στην τελετή αφής των πυρσών, όπως προβλέπει το τυπικό της κεντρικής εκδήλωσης της Ημέρας της Ανεξαρτησίας που μεταδίδεται κάθε χρόνο από την τηλεόραση της χώρας, ο Μιλέι θα συμμετάσχει και στο καλλιτεχνικό της πρόγραμμα, τραγουδώντας επί σκηνής μαζί με ντόπιους καλλιτέχνες, όπως διαρρέουν σήμερα τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Οι «Συμφωνίες του Ισαάκ»

Όμως, η επίσκεψη Μιλέι έχει και μία δεύτερη πτυχή, καθαρά διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χθες, Ισραήλ και Αργεντινή υπέγραψαν την πρώτη «Συμφωνία του Ισαάκ». Πρόκειται για μία συμφωνία-πλαίσιο που ανοίγει τον δρόμο για μία ευρεία διμερή συνεργασία, τονίζοντας την ανάγκη προώθησης «των κοινών αξιών που διέπουν τον Ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό», όπως ανακοινώθηκε χαρακτηριστικά, προάγοντας τη συνεργασία του Ισραήλ με την Αργεντινή για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, των καρτέλ ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

Κατ’ αντιστοιχία των «Συμφωνιών του Αβραάμ», ο όρος «Συμφωνίες του Ισαάκ» εκφράστηκε δημόσια για πρώτη φορά τον περσινό Ιούνιο από τον πρέσβη της Αργεντινής στο Ισραήλ, ραβίνο Σιμόν Αξέλ Βάνις, ο οποίος διετέλεσε κατηχητής του Προέδρου Μιλέι. Η ισραηλινή και αργεντίνικη διπλωματία φιλοδοξούν να υπογραφούν άλλες παρόμοιες «Συμφωνίες του Ισαάκ» ταυτόσημου ιδεολογικού και πρακτικού πλαισίου μεταξύ του Ισραήλ και άλλων χωρών της Νότιας, Κεντρικής και Βορείου Αμερικής. Καλά πληροφορημένες ισραηλινές διπλωματικές πηγές ενημερώνουν την ελληνική υπηρεσία της DW, ότι το Ελ Σαλβαδόρ, η Παραγουάη και άλλες λατινοαμερικανικές κυβερνήσεις που διατηρούν παράλληλα στενές σχέσεις με το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ, προτίθενται να πράξουν το ίδιο.

Μηνύματα Νετανιάχου προς την κυβέρνηση Σάντσεθ

Ωστόσο, οι «Συμφωνίες του Ισαάκ» επιχειρούν να αποστείλουν προειδοποιητικά μηνύματα στην πολιτική ηγεσία της Ισπανίας. Ήδη από την έναρξη των ισραηλινών χερσαίων επιχειρήσεων στη Γάζα στα τέλη του 2023 και μέχρι σήμερα, η διακυβέρνηση Πέδρο Σάντσεθ συγκαταλέγεται στους πλέον δριμείς επικριτές της κυβέρνησης Νετανιάχου, με αποτέλεσμα οι σχέσεις Ισραήλ-Ισπανίας να διάγουν περίοδο βαθειάς κρίσης. Με την χθεσινή υπογραφή της πρώτης «Συμφωνίας του Ισαάκ», η ισραηλινή πλευρά θέλει να δείξει ότι η επιρροή της παλιάς ισπανικής μητρόπολης επί των ηγεσιών των πάλαι ποτέ αποικιών της στην Λατινική Αμερική μειώνεται ολοένα και περισσότερο, προτιμώντας να συνεταιρίζονται με το Ισραήλ παρά με την αριστερή κυβέρνηση της Μαδρίτης.

