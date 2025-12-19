Αναζήτηση

Το μέλλον της Γάζας περνάει από το Μαϊάμι

Ο Στιβ Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν και εκπροσώπους Αιγύπτου και Κατάρ. Στο επίκεντρο η σύσταση της πολυεθνικής δύναμης.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη

Σχεδόν δύο μήνες μετά την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν θα συμμετάσχει σε συνάντηση με θέμα τη Γάζα που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Μαϊάμι με επικεφαλής τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και στην οποία θα συμμετάσχουν, εκτός από την Τουρκία, και εκπρόσωποι από το Κατάρ και την Αίγυπτο, για να συζητήσουν την επόμενη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, η σύσταση της πολυεθνικής δύναμης που θα αναλάβει την τήρηση της εκεχειρίας, μετά και την πρόσφατη διάσκεψη με ανάλογο περιεχόμενο στην Ντόχα. Ως γνωστόν, το Ισραήλ έχει κατηγορηματικά εκφραστεί κατά της συμμετοχής τουρκικών δυνάμεων σε μια στρατιωτική πολυεθνική δύναμη. Από την άλλη όμως, η Τουρκία ήταν από τις χώρες που είχαν συνυπογράψει τη σχετική συμφωνία με βάση το σχέδιο Τραμπ, στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, τον περασμένο Οκτώβριο.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο δίκτυο TRT World, o Χακάν Φιντάν κάλυψε διάφορα θέματα που απασχολούν την Τουρκία. Προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα θα μπορούσε να επεκταθεί στην Ευρώπη και είπε ότι η Άγκυρα έχει πληγεί σοβαρά τις τελευταίες εβδομάδες, με πλοία να γίνονται στόχος και με drones να εισέρχονται στο έδαφός της και δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι ο ταχύτερος τρόπος για να τερματιστεί η κρίση.

Φιντάν: «Δεν χρειάζεται να μείνουμε στην παλιά νοοτροπία»

Ο Φιντάν ερωτήθηκε αν αποτελεί πρόκληση ή ευκαιρία το γεγονός ότι η Κύπρος θα αναλάβει σύντομα την προεδρία της ΕΕ. Είπε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία. «Δεν χρειάζεται να μείνουμε στην παλιά νοοτροπία όταν μπορούμε να είμαστε πιο δημιουργικοί, γιατί ο χρόνος κυλάει. Και οι επόμενες γενιές πρέπει να δουν μια λύση από εμάς. Κληρονομήσαμε αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτό το πρόβλημα για τις επόμενες γενιές. Υπάρχουν πραγματικότητες στο νησί. Αυτή τη στιγμή, η λύση των δύο κρατών όλοι γνωρίζουν ότι είναι η μόνη ρεαλιστική λύση στο νησί».

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε επειγόντως», είπε, «είναι να αδράξουμε τη στιγμή και να χρησιμοποιήσουμε κάθε ιστορική ευκαιρία για να μετατρέψουμε την Κύπρο σε παράδεισο, γιατί άλλες περιφερειακές χώρες, άλλες παράκτιες χώρες της Μεσογείου χρησιμοποιούν τον τουρισμό, την οικονομία, τη βιομηχανία. Είναι πολύ δύσκολο για τους πολιτικούς να πάρουν μια νέα στροφή, αλλά κάποιος πρέπει να πει την αλήθεια και κάποιος πρέπει να είναι αρκετά γενναίος».

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στα διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν τελευταία για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, προβάλλεται έντονα η άποψη ότι ο Χακάν Φιντάν θα απομακρυνθεί από τα καθήκοντά του και ο επικεφαλής της Τουρκικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Ιμπραχίμ Καλίν, θα αναλάβει καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών.

