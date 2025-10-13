«Το συντομότερο δυνατόν ο Βάντεφουλ στην Αθήνα»

Mε στόχο τη στήριξη της Αν. Πτέρυγας του ΝΑΤΟ ο Γερμανός ΥΠΕΞ μεταβαίνει σε Σόφια και Βουκουρέστι. Έκκληση για ενότητα προκειμένου να παραμείνει η Ευρώπη «ελεύθερη». Ως προς την Ελλάδα, η επίσκεψη θα γίνει «προσεχώς».Αποστολή σε Σόφια και Βουκουρέστι

Η σύντομη επίσκεψη του Γερμανού υπ. Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα, όπου επρόκειτο να συναντήσει το απόγευμα της Δευτέρας τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γερμανικού υπ. Εξωτερικών στο σημερινό κυβερνητικό μπρίφινγκ, αιτία της ακύρωσης τελευταία στιγμή της συνάντησης ήταν η μετάβαση του Έλληνα υπ. Εξωτερικών στο Σαρλ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συμφωνία ειρήνης του για τη Γάζα. Όπως ανάφερε ο εκπρόσωπος του υπ. Εξωτερικών «καταβάλλονται προσπάθειες» για να βρεθεί νέο ραντεβού στην Αθήνα «όσο το δυνατόν συντομότερα».

Το μυαλό στην Ουκρανία

Από εκεί και πέρα, ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών που δεν θα συνοδεύσει τον Γερμανό καγκελάριο στην Αίγυπτο, αναλαμβάνει αυτές τις μέρες τη συνέχεια των επαφών για τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κλιμάκωση της ρωσικής απειλής με φόντο τις πρόσφατες πτήσεις drones στην Πολωνία, τη Ρουμανία, χώρες της Βαλτικής, αλλά και τη Γερμανία.

Τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ρουμανία, σύμφωνα με γερμανικές, βουλγαρικές και ρουμανικές πηγές, το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στην «ατζέντα» του Βερολίνου με στόχο την κατανόηση του επιπέδου απειλής στις δύο χώρες κυρίως εξαιτίας ρωσικών υβριδικών απειλών και υποκινούμενων εκστρατειών παραπληροφόρησης, τη σύσφιξη της αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, αλλά και την προοπτική για μεγάλες συμφωνίες για τη γερμανική αμυντική βιομηχανία. Στο επίκεντρο των επαφών Βάντεφουλ αναμένεται να βρεθούν επίσης και οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις της Rheinmetall τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Ρουμανία.

«Η Ευρώπη θα παραμείνει ελεύθερη αν είμαστε ενωμένοι»

«Η Ευρώπη βρίσκεται υπό πίεση έξωθεν με ρωσικά drones, παραπληροφόρηση και υβριδικές επιθέσεις και εκ των έσω από εθνικισμούς και κοντόφθαλμους αποκλεισμούς. Σε αυτή την κατάσταση, η αλληλεγγύη είναι σημαντικότερη από ποτέ άλλοτε. Μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Γι' αυτό ταξιδεύω σήμερα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία –・εταίρους που είναι κρίσιμοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης» ανέφερε σε δήλωσή του σε Γερμανούς δημοσιογράφους ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών πριν αναχωρήσει για τη Σόφια.

«Η Νοτιοανατολική Ευρώπη αποτελεί στρατηγικό πυρήνα της ηπείρου μας. Η Μαύρη Θάλασσα είναι το σημείο όπου η απειλή του ρωσικού πολέμου είναι εμφανής: στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και τη νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ κρίνεται επίσης η ικανότητα της Ευρώπης να δράσει για την την ασφάλεια, την αλληλεγγύη, την περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΕ».

Όπως τονίζει ο Γιόχαν Βάντεφουλ για τη Βουλγαρία ειδικότερα η επικείμενη ένταξή της στην Ευρωζώνη στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα σταθερότητας για τη Σόφια και για όλη την Ευρώπη (…) Η εμπειρία της Βουλγαρίας λειτουργεί ως πυξίδα για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων».

Η Ρουμανία υπό ρωσική απειλή

Ως προς τη Ρουμανία ο Γερμανός υπ. Εξωτερικών μεταφέρει τα εξής μηνύματα: « Η Ρουμανία αισθάνεται άμεσα την επιθετικότητα της Ρωσίας, προσφάτως όταν ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της. Τέτοιες επιθέσεις που βάλλουν κατά της κυριαρχίας ενός εταίρου του ΝΑΤΟ είναι απαράδεκτες. Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό της Ρουμανίας. Τα γερμανικά Eurofighter, μαζί με τα ρουμανικά αεροσκάφη, προστατεύουν τους αιθέρες πάνω από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στο να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε την Ευρώπη μαζί με τη Ρουμανία.

Ο στόχος μου είναι σαφής: να εμβαθύνουμε τις συνεργασίες, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη να εδραιώσουμε την ευρωπαϊκή συνοχή. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι, η ήπειρός μας θα παραμείνει ασφαλής και ελεύθερη.»

