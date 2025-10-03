Τρόμος και θρήνος στο Μάντσεστερ

Δύο νεκροί, τρεις σοβαρά τραυματισμένοι ενώ ο δράστης και ένα εκ των θυμάτων, κατέληξαν από πυρά της αστυνομίας. Το Ισραήλ κατηγορεί βρετανική κυβέρνηση για ελλιπή προστασία της εβραϊκής κοινότητας.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Έχει ξημερώσει μια διαφορετική ημέρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρκετά σημεία της χώρας έχουν έντονη αστυνομική παρουσία ενώ ακόμα και στο Λονδίνο πραγματοποιούνται τυχαίοι έλεγχοι σε σταθμούς των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η θανάσιμη επίθεση χθες, το πρωί της Πέμπτης, στη συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue, στην περιοχή Κράμσαλ του Μάντσεστερ έχει ήδη χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική, ενώ πραγματοποιείται έρευνα για το ιστορικό του δράστη. Η ταχύτητα των δηλώσεων, αλλά και των μέτρων που λαμβάνονται είναι τόσο γρήγορη όσο και ο χρόνος του συμβάντος.

Το χρονικό και οι λεπτομέρειες της επίθεσης

Μέσα σε 7 λεπτά, ο δράστης πρόλαβε να σκοτώσει, αλλά και να σκοτωθεί. Στις 9:31, τοπική ώρα, ο 35χρονος Τζιχάντ Αλ – Σαμί, Βρετανός υπήκοος με καταγωγή από τη Συρία, όρμησε με το αυτοκίνητό του στο πλήθος έξω από τη συναγωγή, ενώ αργότερα βγήκε από αυτό με ένα μεγάλο μαχαίρι. Οι άνθρωποι εντός της συναγωγής του απέτρεψαν την είσοδο στο κτίριο ενώ η αστυνομία στις 9:38 τον πυροβόλησε.

Κάτι λιγότερο από 24 ώρες μετά την επίθεση, η αστυνομία παραδέχτηκε ότι ο ένας εκ των δύο θυμάτων έπεσε νεκρός από πύρα της αστυνομίας, στη προσπάθειά της να ακινητοποιήσει τον δράστη. Τα ονόματα των δύο θυμάτων έγιναν γνωστά μόλις σήμερα, νωρίς το πρωί, και πρόκειται για τον Άντριαν Ντόλμπι, 53 ετών και τον Μέλβιν Κράβιτζ 66 ετών. Μέχρι στιγμής, επισημαίνεται εμφατικά, ότι ο δράστης δεν φαίνεται να έχει κάποιο ιστορικό στα αρχεία της αστυνομίας.

Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει ήδη μεταβεί στο Μάντσεστερ. Επισημαίνεται ότι, χθες, γύρισε εκτάκτως από την σύνοδο στην Κοπεγχάγη για να συγκαλέσει το συμβούλιο εκτάκτων αναγκών, γνωστό και ως Cobra meeting. Στη επίσημη δήλωσή του τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «η Βρετανία πρέπει να κερδίσει το αυξανόμενο αντισημιτικό μίσος».

Σύσσωμοι οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας έχουν ήδη καταδικάσει την επίθεση και στέκονται στο πλευρό της εβραϊκής κοινότητας. Την ίδια ώρα, η ισραηλινή κυβέρνηση κατηγορεί τη Βρετανία ότι δεν κατάφερε να αντιδράσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά του αντισημιτισμού. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών υποθέσεων του Ισραήλ, Γκιντόν Σααρ τόνισε ότι, «αναμένουμε και απαιτούμε από τη Βρετανία αλλαγή πορείας, αποτελεσματική δράση και επιβολή του νόμου».

Παύση των διαδηλώσεων;

Από την άλλη, η υπουργός εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ ζήτησε από όσους σκέφτονται να συμμετάσχουν στις επικείμενες διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, να το ξανασκεφτούν, ώστε «να δώσουν χρόνο στην εβραϊκή κοινότητα να θρηνήσει». Παράλληλα, δήλωσε απογοητευμένη από τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μόλις λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση σχολιάζοντάς τις ως «θεμελιωδώς μη βρετανικές». Επισημαίνεται, ότι κατά τις χθεσινές συγκεντρώσεις στο Λονδίνο, η Μητροπολιτική Αστυνομία έκανε περισσότερες από 40 συλλήψεις.

