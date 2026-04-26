Υπόνοιες ρωσικής εμπλοκής σε κυβερνοεπίθεση μέσω Signal

Διαστάσεις λαμβάνει στη Γερμανία η υπόθεση κυβερνοεπιθέσεων σε κινητά τηλέφωνα της προέδρου της βουλής, υπουργών και βουλευτών. Οι μυστικές υπηρεσίες βλέπουν τη Μόσχα πίσω από αυτές.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Οι γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής σε κυβερνοεπίθεση κατά του κινητού τηλεφώνου της προέδρου της γερμανικής βουλής, Γιούλια Κλέκνερ από τους Χριστιανοδημοκράτες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο λογαριασμός της στην κρυπτογραφημένη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Signal παραβιάστηκε μέσω στοχευμένης επίθεσης παράνομης αλίευσης δεδομένων.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, καθώς μέσω του Signal η Κλέκνερ φέρεται να επικοινωνούσε με το προεδρείο του CDU αλλά και με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα. Από την πλευρά του ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της καγκελαρίας Ζεμπάστιαν Χίλε ανέφερε την Παρασκευή στο κυβερνητικό μπρίφινγκ ότι η γερμανική κυβέρνηση δεν αποκαλύπτει τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μελών της.

Σύμφωνα με το Spiegel και το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, εκτός από την πρόεδρο του κοινοβουλίου, τόσο η υπουργός Παιδείας Κάριν Πρίεν από τους Χριστιανοδημοκράτες όσο και η υπουργός Υποδομών Βερένα Χούμπερτς από τους Σοσιαλδημοκράτες φέρονται να έπεσαν θύματα αντίστοιχων κυβερνοεπιθέσεων.

Εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις δημοσιογραφικές πληροφορίες μετά από ερώτηση του δημόσιου δικτύου ARD. Αντιστοίχως δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν επίσης λόγο για κυβερνοεπιθέσεις και σε κινητά τηλέφωνα βουλευτών των Σοσιαλδημοκρατών και της Αριστεράς.

Απροστάτευτα κοινοβουλευτικά τσατ στο Signal

Όπως αναφέρει το ARD, οι δράστες παρίσταναν ότι είναι από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης του Signal, ζητώντας από τα υποψήφια θύματα κωδικό PIN. Με την απάντηση στο συγκεκριμένο μήνυμα οι δράστες μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μηνύματα, έγγραφα και φωτογραφίες που κοινοποιούνταν μέσω Signal.

Ήδη η αρμόδια Υπηρεσία Ασφάλειας των Επικοινωνιών που υπάγεται στο γερμανικό υπ. Εσωτερικών έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σχετικές πληροφορίες για το πώς μπορεί κανείς να καταλάβει ότι έχει πέσει θύμα παρακολούθησης στο Signal και τι πρέπει να αποφύγει.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος με επιστολή της προς τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των γερμανικών κομμάτων αναφέρει ότι «είναι πιθανό μηνύματα που ανταλλάσσονται μέσω Signal στον χώρο του κοινοβουλίου να διαβάζονται επί του παρόντος από εκείνους που επιδίδονται σε κυβερνοεπιθέσεις».

Και η γερμανική κυβέρνηση φέρεται πάντως να εκτιμά ότι πίσω από αυτές τις κυβερνοπιθέσεις κρύβεται η Ρωσία, ενώ τα μέχρι τώρα θύματα έχουν ενημερωθεί για τη ροή των πληροφοριών και έχουν απενεργοποιήσει τις συσκευές που αποτέλεσαν στόχους. Aντίστοιχες πληροφορίες έχουν σταλεί και σε εργαζομένους σε δημόσια γερμανικά δημοσιογραφικά δίκτυα.

Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία που διερευνά την υπόθεση είχε προειδοποιήσει από τον Φεβρουάριο για ευρεία εκστρατεία κυβερνοκατασκοπείας με στόχο πολιτικούς, στρατιωτικούς και δημοσιογράφους, με ενδείξεις να οδηγούν στη Μόσχα για τον συντονισμό των παράνομων αυτών ενεργειών.

