Φθινόπωρο περικοπών και απολύσεων σε Ford και Bosch

Βαριά σύννεφα πάνω από τη γερμανική βαριά βιομηχανία. Επιπλέον 1.000 θέσεις αναμένεται να κόψει η Ford στην Κολωνία ενώ και η Bosch εξαγγέλει μέτρα περικοπών ύψους 2,5 δις ετησίως.Την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος στη γερμανική βουλή κάνει λόγο για «φθινόπωρο αποφάσεων» και «φθινόπωρο μεταρρυθμίσεων», οι ειδήσεις από τη γερμανική βαριά βιομηχανία και αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζουν να είναι δυσοίωνες. Η ιστορική αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε την κατάργηση επιπλέον 1.000 θέσεων εργασίας, πέραν των σχεδόν 3.000 που είχε ήδη εξαγγείλει, ενώ από το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει με εμφανώς μειωμένες βάρδιες.

Αν και σε πρώτη φάση προσφέρονται στους εργαζομένους μοντέλα πρόωρης συνταξιοδότησης ή αποζημιώσεων, ωστόσο φαίνεται ότι στο μέλλον οι απολύσεις δεν θα μπορέσουν να αποφευχθούν, όπως σημειώνει η εφημερίδα Zeit.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, οι εργαζόμενοι στο εργοστάστιο της Ford ήταν 20.000 ενώ μετά τις ριζικές αλλαγές που δρομολογούνται αναμένεται να περιοριστούν στις 7.600. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της εταιρείας, η Ford σημειώνει απώλειες εξαιτίας και εν πολλοίς της στρατηγικής απόφασης να μεταβεί στην ηλεκτροκίνηση, ένα στοίχημα όμως που δεν πέτυχε.

Ανησυχία και στην Bosch

Tαυτόχρονα, και η ιστορική γερμανική βιομηχανία Bosch από την Στουτγκάρδη που συγκατελέγεται στους βασικούς προμηθευτές της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε μαζικές περικοπές ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με το Spiegel, οι σχεδιαζόμενες περικοπές θα πλήξουν και θέσεις εργασίας παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εγγυήσεις που εμποδίζουν τις απολύσεις στη συγκεκριμένη βιομηχανία μέχρι το 2027.

Όπως σημειώνουν γερμανικά μέσα, εκτός από τις μειώσεις στο προσωπικό, σχεδιάζονται ταυτόχρονα μέτρα εξοικονόμησης πρώτων υλών και ενέργειας καθώς και αύξησης της παραγωγικότητας. «Θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις φέτος και θα τις συζητήσουμε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων» αναφέρει η διοίκηση της Bosch κάνοντας λόγο για «σημαντικές αλλαγές» που επηρεάζουν συνολικά τη βαριά βιομηχανία και για «μαραθώνιο για διατήρηση της ανταγωνιστικότητας».

Μάρτιος 2025

