«Φωνή» και ρόλο διεκδικούν στη Γενεύη οι Ευρωπαίοι

Έλαβαν τελικά θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου επί του ειρηνευτικού σχεδίου, που προτείνει η Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμβουλοι ασφάλειας της Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας συναντώνται σήμερα με εκπροσώπους των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για να συζητήσουν το ειρηνευτικό σχέδιο, μετά τις συντονισμένες κινήσεις, που προηγήθηκαν χθες στο περιθώριο της Συνόδου της G20, στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας ζήτησαν, άλλωστε, χθες «επιπρόσθετη δουλειά» επί του σχεδίου και δυνατότητα λόγου της Ε.Ε και του ΝΑΤΟ στο περιεχόμενό του, καθώς επιδιώκουν ουσιαστικά να καθυστερήσουν την εφαρμογή των όρων, που επιχειρούν οι ΗΠΑ να επιβάλουν στο Κίεβο.

Μια πρώτη «νίκη»

Το γεγονός πάντως ότι Βρετανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα λάβουν μέρος στις σημερινές διαπραγματεύσεις αποτελεί μια σημαντική νίκη, καθώς είχαν εντελώς αγνοηθεί ως προς τη σύνταξη του σχεδίου των 28 σημείων από την Ουάσινγκτον.

Συνολικά, 14 ηγέτες από την Ευρώπη, Ιαπωνία, Αυστραλία και τον Καναδά, που συναντήθηκαν χθες εκτάκτως στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ επισήμαναν ότι «το προσχέδιο του πλάνου 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη», πρόσθεσαν ωστόσο ότι απαιτείται «πρόσθετη δουλειά», ενώ «η εφαρμογή στοιχείων, που σχετίζονται με την Ε.Ε και το ΝΑΤΟ» χρειάζονται τη συγκατάθεση των μελών τους.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προετοιμάσει – μετά από εντατικές διαβουλεύσεις τα προηγούμενα 24ωρα – εναλλακτικές προτάσεις, ενώ θα απαιτήσουν να μην τεθούν όρια στη στρατιωτική ικανότητα της Ουκρανίας, καθώς και σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας εκ μέρους των ΗΠΑ, μετά το τέλος του πολέμου.

Μια πρωτοφανής δοκιμασία για ΕΕ και ΝΑΤΟ

Στις Βρυξέλλες θεωρούν, πάντως, ότι το σχέδιο και το τελεσίγραφο έως την ερχόμενη Πέμπτη προς το Κίεβο από τον Αμερικανό πρόεδρο δημιουργούν την πιο κρίσιμη στιγμή για τον σχεδόν τετραετή πόλεμο και προκαλούν τεράστια δοκιμασία για την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ.

Σε κάθε περίπτωση, η ευρωπαϊκή πλευρά θα επιχειρήσει σήμερα να ενισχύσει την διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας και να διατυπώσει εκ νέου τη στήριξή της έναντι οποιουδήποτε αποτελέσματος.

Αν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι το σχέδιο αποτελεί ουσιαστικά «συνθηκολόγηση» του Κιέβου έναντι της Μόσχας, ωστόσο, δεν τόλμησαν να το απορρίψουν δημοσίως, λόγω ανησυχιών για πιθανές, απρόβλεπτες αντιδράσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα αποτελέσματα των σημερινών διαπραγματεύσεων θα εξεταστούν ενδελεχώς τόσο στην αυριανή συνάντηση Ευρωπαίων ηγετών στο περιθώριο της συνόδου Ε.Ε – Αφρικής στη Λουάντα της Ανγκόλας, με πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, καθώς και την Τρίτη στο Παρίσι, όπως ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν.

