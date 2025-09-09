Αναζήτηση

«Προφανώς το σύστημα δεν θέλει έργα που να βάζουν σε σκέψη τον ακροατή. Προφανώς θέλει ανθρώπους αμόρφωτους , υποτελείς και δουλοπρεπείς. Για να...

0
Μιλάει στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ η Γιούλα Γιαννάκη, η Ελληνίδα...

Βουλγαρία, το νέο πολεμικό εργοστάσιο της Ευρώπης

0
Ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδεικνύει τον ρόλο της Βουλγαρίας...

NHS: 4 στα 5 νοσοκομεία της Αγγλίας δεν πληρούν τα στάνταρ

0
Το νέο σύστημα αξιολόγησης της κυβέρνησης των Εργατικών δημιουργεί...

Χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη Χαμάς

Σε μία αιφνιδιαστική εξέλιξη το Ισραήλ επιτέθηκε στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, με στόχο στελέχη της Χαμάς. «Είχαμε ενημερώσει τις ΗΠΑ» λένε οι Ισραηλινοί.Το Ισραήλ «χτύπησε» την Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, με στόχο ηγετικά στελέχη της Χαμάς. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει στην πλατφόρμα X ότι «ήταν μία εντελώς ανεξάρτητη ισραηλινή επιχείρηση. Το Ισραήλ τη σχεδίασε, το Ισραήλ την υλοποίησε και το Ισραήλ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη».

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, στην ισραηλινή επίθεση σκοτώθηκε ο Χαλίλ Αλ Χάγια, ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που διαμένει στο εξωτερικό, κάτι που ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το δίκτυο Αλ Ταζίρα μεταδίδει ότι στόχος της επίθεσης ήταν, μεταξύ άλλων, η αντιπροσωπεία της Χαμάς που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την ειρήνευση στη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι έλαβε μέτρα «για να περιοριστούν οι ζημίες που προκλήθηκαν στους αμάχους».

Είχαν ενημερωθεί οι ΗΠΑ

Επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές, το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 μεταδίδει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει «πράσινο φως» για το χτύπημα. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δηλώνει ότι η ισραηλινή πλευρά είχε ενημερώσει την Ουάσινγκτον.

Έντονες αντιδράσεις, καταδίκη από ΟΗΕ

Η κυβέρνηση του Κατάρ κάνει λόγο για «κατάφωρη παραβίσαη του διεθνούς δικαίου». Την επίθεση καταδικάζει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός επιτετραμμένος στα Ηνωμένα Έθνη δηλώνει ότι «το χτύπημα είχε ως στόχο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Χαμάς που συμμετείχαν στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου εναντίον του Ισραήλ».

Μία από τις πρώτες χώρες που καταδίκασαν την επίθεση ήταν η Τουρκία. «Το Ισραήλ έχει υιοθετήσει την τρομοκρατία ως πολιτική του κράτους» αναφέρει εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. «Θα υπάρξουν συνέπειες» προειδοποιεί η Σαουδική Αραβία.

Πηγές: dpa, CNN, ARD

Μάρτιος 2025

