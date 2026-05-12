”Η Ελλάδα, η Ευρώπη και οι θεσμοί. Προσφυγική εγκατάσταση, οικονομική κρίση και εξορθολογισμός του Κράτους”, επιστ. επιμ. Κ. Π. Μπρέγιαννη, Αλφειός 2026

Ο συλλογικός τόμος” H Ελλάδα, η Ευρώπη και οι θεσμοί στον Μεσοπόλεμο. Προσφυγική εγκατάσταση, οικονομική κρίση και εξορθολογισμός του Κράτους, (Αθήνα: Αλφειός, 2026)” εξετάζει τις οικονομικές, κοινωνικές και θεσμικές μεταβολές που διαμορφώνουν την Ελλάδα του Μεσοπολέμου, εντός του ευρύτερου διεθνούς πλαισίου. Με αφετηρία τις δημογραφικές και γεωπολιτικές ανακατατάξεις που προκάλεσε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και τη Μεγάλη Ύφεση, διερευνάται το εγχείρημα εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Κράτους αλλά και οι συντελεστές του. Βασική μεθοδολογική αρχή που διατρέχει τον τόμο είναι, τα πολύμορφα πρότυπα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Μέσω μιας σύνθετης προσέγγισης αναδεικνύονται, με σκοπό να φωτιστούν, επιμέρους στοιχεία πολιτισμικών ταυτοτήτων.

Σε διαφορετικές κλίμακες -τοπική, εθνική, διεθνή-, οι συμβολές του τόμου ανιχνεύουν τις δυναμικές σχέσεις μεταξύ των διεθνικών δομών και της ελληνικής πραγματικότητας. Η πολυδιάστατη και διεπιστημονική οπτική φωτίζει την αλληλεπίδραση μεταξύ διεθνών διεργασιών, κρατικής πολιτικής και καθημερινών πρακτικών, ενώ επιχειρεί μια νέα ανάγνωση της περιόδου που εντάσσει την ελληνική εμπειρία στο ευρύτερο περιβάλλον του 20ού αιώνα. Η μνήμη, άλλωστε, αυτών των εμπειριών δίνει μορφή στην ιστορική συνείδηση και επηρεάζει, ακόμα και σήμερα, τον δημόσιο χώρο.

Ο τόμος περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τις μελέτες με ελληνική θεματολογία, προερχόμενες από ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν σε επιστημονικές εκδηλώσεις του Προγράμματος Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παράλληλα, αξιοποιούνται στατιστικές σειρές, ερευνητικά δεδομένα και περαιτέρω υποθέσεις εργασίας που διαμορφώθηκαν κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου, διευρύνοντας την τεκμηρίωση και τον ερμηνευτικό ορίζοντα της σχετικής ιστοριογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται η συμβολή του νέου συλλογικού τόμου στη σχετική με τον Μεσοπόλεμο ιστοριογραφία.

Η έκδοση του νέου συλλογικού τόμου έρχεται να συμπληρώσει τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ήδη περατωμένου ερευνητικού Προγράμματος Διακρατικές νομισματικές και οικονομικές εναλλαγές στην πολιτική του Μεσοπολέμου. Η ελληνική κρίση της δεκαετίας του 1930 σε ευρωπαϊκό πλαίσιο (2020–2023, ΕΛΙΔΕΚ- Ακαδημία Αθηνών. Επιτροπή Ερευνών, διεύθυνση Κατερίνα Π. Μπρέγιαννη). Συνεπώς, η παρούσα έκδοση ακολουθεί το ευρύτερο εκδοτικό σχέδιο του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην Οικονομική Ιστορία και στη μελέτη των σύγχρονων νομισματικών συστημάτων.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αντώνης Α. Αντωνίου

Μανόλης Αρκολάκης

Μαργαρίτα Δρίτσα

Γιώργος Καλπαδάκης

Ιωάννης Καραχρήστος

Γιώργος Κουτζακιώτης

Χρήστος Π. Μπαλόγλου

Κατερίνα Μπρέγιαννη

Μιχάλης Σάρρας

Νίκος Τόµπρος

Λευτέρης Τσουλφίδη