Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη] του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των ετήσιων διεθνών συνεδρίων για τη διαχρονική και διατοπική μελέτη της ελληνικής, διοργανώνει στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2025, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών στη Θεσσαλονίκη, το επετειακό (10ο στη σειρά),

1ο Διεθνές Συνέδριο “Επαναπροσεγγίζοντας τους βασικούς σταθμούς στην ιστορία της ελληνικής”

που θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του σημαντικού Έλληνα γλωσσολόγου Α.-Φ. Χριστίδη.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να επανεξετάσει προβλήματα που συνδέονται με (α) την προϊστορία της αρχαίας ελληνικής, (β) τις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους, (γ) την ελληνιστική Κοινή, (δ) τον Αττικισμό και τις απαρχές των διγλωσσικών ποικιλιών, (ε) τη μεσαιωνική ελληνική, (στ) τις διάφορες μορφές της νέας ελληνικής. Ένας από τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου θα είναι αφιερωμένος στην “Ελληνική ετυμολογία: αρχαία, μεσαιωνική και νέα”. Το Συνέδριο, που είναι ενταγμένο στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα γίνει με υβριδικό τρόπο, δηλαδή με φυσική παρουσία και διαδικτυακά.

Στο Συνέδριο έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν ως κεντρικοί ομιλητές δύο ερευνητές με διεθνή αναγνώριση και διακεκριμένη προσφορά στη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής:

Stephen Colvin (University College London, Great Britain), και

Brian Joseph (The Ohio State University, United States).

Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε με ανακοίνωση στο συνέδριο, θα πρέπει να μας στείλετε την περίληψή σας έως τις 31 Μαΐου 2025 (ηλεκτρονικά σε δύο αρχεία, Microsoft Word και pdf) στη διεύθυνση greek-language-conference@phil.auth.gr. Η επιλογή των ανακοινώσεων προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2025.

Το δικαίωμα συμμετοχής για συμμετοχή με φυσική παρουσία καταβάλλεται την ημέρα της εγγραφής στο συνέδριο και είναι 30 € (για φοιτητές/τριες 10 €). Για συμμετοχή διαδικτυακά 10 €.



Πληροφορίες θα βρείτε και στη συνημμένη Πρόσκληση.



Η Οργανωτική Επιτροπή

Χρ. Τζιτζιλής, ομότιμος καθηγητής του Α.Π.Θ., Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου,

Θ.-Σ. Παυλίδου, ομότιμη καθηγήτρια του Α.Π.Θ., μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου,

Γ. Παπαναστασίου, καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας του Α.Π.Θ., διευθυντής του Ινστιτούτου

The message in English:

Aristotle University of Thessaloniki

Institute of Modern Greek Studies

[Manolis Triandaphyllidis Foundation]



1st International Conference “Revisiting the key milestones in the history of Greek”



1st Call for Papers



The Institute of Modern Greek Studies [Manolis Triandaphyllidis Foundation] of the Aristotle University of Thessaloniki, within the framework of the annual international conferences on the study of the Greek language across its historical and geographical range, organizes on November 7-8, 2025, at the Teloglion Fine Arts Foundation in Thessaloniki, the anniversary (10th)

1st International Conference “Revisiting the key milestones in the history of Greek”

dedicated in memoriam of the eminent Greek linguist A.-F. Christidis.

The Conference aims at revisiting problems related to (a) the prehistory of Ancient Greek, (b) the Ancient Greek dialects, (c) Hellenistic Koine, (d) Atticism and the beginnings of diglossic varieties, (e) Medieval Greek, (f) the various forms of Modern Greek. One of the themes of the Conference will be “Greek etymology: ancient, medieval and modern”. The Conference, which is part of the events commemorating the centennial anniversary of the establishment of the University of Thessaloniki, will be held in a hybrid mode, i.e. both in-person and online.

Keynote speakers:

Stephen Colvin (University College London,Great Britain), and

Brian Joseph (The Ohio State University, United States).

leading scholars on issues related to the history of the Greek language.

If you wish to participate in the conference with a paper, kindly submit two copies (Word and pdf format) of your abstract as attachments to greek-language-conference@phil.auth.gr by May 31, 2025. Notification of acceptance will be communicated by June 30, 2025.

Participation fees:

For in-person participants: 30€ (students: 10€), to be paid on the first day at the Teloglion. For online participants: 10€.



See also the attached files.



The Organizing Committee

Chr. Tzitzilis, Professor Emeritus, Aristotle University of Thessaloniki, President of the Institute’s Board of Directors Th.-S. Pavlidou, Professor Emerita, Aristotle University of Thessaloniki, member of the Institute’s Board of Directors G. Papanastassiou, Professor of Historical Linguistics, Aristotle University of Thessaloniki, Director of the Institute