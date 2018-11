2018 finden die Griechischen Filmtage zum sechsten Mal in Nürnberg statt

Die 6. Edition der Griechischen Filmtage Nürnberg bietet vom 22. bis zum 25. November aktuelle Filme hervorragender griechischer Regisseure. Neu ist der Austragungsort: das Rio Palast, das mit seinem charmanten 50er Jahre-Flair bis heute als Kino in Gostenhoferhalten geblieben ist, öffnet seine Pforten um die Griechischen Filmtage zu beherbergen.Vier Tage lang wird das Rio Palast zum lebendigen Festivalzentrum, und der Griechische Kunstclub e.V. lädt ein, gemeinsam Kultur zu erleben und mit den griechischen Filmemachern in direktem Austausch zu treten.

Ein Thema steht besonders im Focus der diesjährigen Filmtage: Migration in Europa. Das Thema ist hochaktuell, wird in ganz Europa diskutiert und spiegelt sich auch in griechischen Filmen wider. Emigration und Immigration sind Teile griechischer Geschichte und die jüngste Vergangenheit stellte diese zwei Begriffe umso mehr in den Vordergrund. Filmemacher aus Griechenland halten diese Realität auf Film fest und eröffnen dem deutschen Publikum die griechische Perspektive.

Auch in diesem Jahr begleiten Talks und musikalische Events das Festivalprogramm – die 6. Ausgabe bietet darüber hinaus eine Ausstellung von Filmplakaten.

Griechische Filmtage Nürnberg

22.-25. November 2018 im Rio Palast Gostenhof

Festivalinfos

Kino: Rio Palast

Fürther Strasse 61

90429 Nürnberg

U-Bahn Halterstelle Gostenhof, U1