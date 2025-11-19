2ο Συνέδριο Νέων της Διασποράς – Greek Youth Diaspora Symposium

Με τίτλο “Diaspora Dialogues: Connecting Young Voices around the world”

Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών ανακοινώνει τη διοργάνωση του 2ου Greek Youth Diaspora Symposium, με τη συμμετοχή νέων της Ελληνικής Διασποράς, ενός συνεδρίου που έγινε θεσμός και αγαπήθηκε από τους νέους μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 28 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», και τις εργασίες θα χαιρετίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα συμμετάσχουν νέοι και νέες της Ελληνικής Διασποράς, ηλικίας 18-25 ετών, ως ομιλητές (panelists), ενώ διακεκριμένοι εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού, επιχειρηματικού και πολιτικού κόσμου θα συντονίσουν τις συζητήσεις, καθοδηγώντας δημιουργικά τους διαλόγους.

Οι νέοι που ανακηρύχθηκαν πρεσβευτές της Ελληνικής Διασποράς (Greek Youth Diaspora Ambassadors 2024) κατά τις εργασίες του 1ου συνεδρίου, θα παρουσιάσουν τις δράσεις τους για τις οποίες θα βραβευθούν. Οι φετινοί συμμετέχοντες panelists θα ανακηρυχθούν με τη σειρά τους Greek Youth Diaspora Ambassadors 2025 και θα αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών για την προβολή και ανάδειξη της Ελληνικής Διασποράς και το επόμενο έτος.

Το συνέδριο έχει στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες συνεργασίας και δικτύωσης των νέων της Διασποράς με τους νέους της Ελλάδας, μέσα από τη σκοπιά των σύγχρονων προκλήσεων και των δυναμικών νέων προοπτικών. Αποτελεί πλέον έναν θεσμό, ένα ετήσιο σημείο συνάντησης και ένα ανοιχτό κανάλι διαλόγου που παραμένει ενεργό και δημιουργικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που αφορούν θέματα πολιτιστικής ταυτότητας και κληρονομιάς, ελληνικής γλώσσας και τέχνης, εκπαίδευσης – ΑΙ και καινοτομίας, βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος, καθώς και στον ρόλο του εθελοντισμού, του αθλητισμού και των νέων στην κοινωνική συνοχή.