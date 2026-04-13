Aκυρώσεις πτήσεων από τη νέα απεργία στη Lufthansa

Νέα απεργία στον όμιλο Lufthansa καθηλώνει πολλά αεροσκάφη Δευτέρα και Τρίτη στο έδαφος. Σειρά έχουν οι πιλότοι. Θα ακολουθήσει εκ νέου το προσωπικό καμπίνας Τετάρτη και Πέμπτη.Δεν σταματούν οι απεργίες στα γερμανικά αεροδρόμια το τελευταίο διάστημα. Μόλις την περασμένη Παρασκευή πολλές πτήσεις της Lufthansa ακυρώθηκαν εξαιτίας της απεργίας του συνδικάτου πληρώματος καμπίνας (UFO). Σειρά έχουν τώρα οι πιλότοι του γερμανικού αερομεταφορέα. Όπως επισημαίνουν γερμανικά μέσα, πρόκειται ήδη για την τέταρτη απεργία στη Lufthansa το 2026.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας έγινε επίσης γνωστό ότι την Τετάρτη και την Πέμπτη τη σκυτάλη των απεργιακών κινητοποιήσεων θα λάβει εκ νέου το συνδικάτο πληρώματος καμπίνας (UFO).

Σύμφωνα με την εταιρεία, περίπου μία στις τρεις πτήσεις μικρών αποστάσεων και μία στις δύο πτήσεις μεγάλων αποστάσεων εκτελείται τη Δευτέρα και την Τρίτη τουλάχιστον κατόπιν ειδικού προγράμματος της Luftjansa, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες για τους επιβάτες.

Η απεργία του συνδικάτου των πιλότων (Cockpit) επηρεάζει μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης και τις θυγατρικές της Lufthansa, τη Lufthansa Cargo και τη Cityline, ενώ στη Eurowings η απεργία λήγει τη Δευτέρα.

Συνταξιοδοτικές αξιώσεις στο επίκεντρο

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των πιλότων βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εργαζομένων, απαιτώντας βελτιώσεις και επικρίνοντας την πλευρά της εργοδοσίας για έλλειψη προθυμίας για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Η Lufthansa επέκρινε από την πλευρά της τη νέα απεργία, χαρακτηρίζοντας τα αιτήματα του συνδικάτου των πιλότων «παράλογα και αδύνατον να ικανοποιηθούν».

Στο μεταξύ, σμφωνα με στοιχεία του διεθνούς αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, η πλειονότητα των προγραμματισμένων πτήσεων της Lufthansa εκεί ακυρώθηκε, με αποτέλεσμα να προκληθεί ταλαιπωρία σε περίπου 50.000 επιβάτες.

Αντίστοιχη εικόνα και στο Μόναχο, το Αμβούργο, το Ανόβερο και τη Βρέμη. Προβλήματα σε πτήσεις της Lufthansa καταγράφηκαν επίσης στο Βερολίνο, τη Στουτγκάρδη, τη Λειψία και τη Δρέσδη.

Μάρτιος 2025

