BBC: Δύσκολες αποφάσεις και περικοπές για τον νέο επικεφαλής

Ο νέος Γενικός Διευθυντής, Ματ Μπρίτιν, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος στην Google, ανέλαβε τα καθήκοντά του στον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Μόλις λίγες ημέρες πριν, το BBC ήταν εκείνο που φρόντισε με ένα βίντεο διάρκειας ενός λεπτού να δώσει «μια γεύση», όπως το ίδιο γράφει, από την πρώτη εβδομάδα του νέου Γενικού Διευθυντή του βρετανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

«Πιστεύω ότι πρέπει να ενώσουμε την υψηλού επιπέδου τεχνική αφήγησης, την καθαρή ματιά και τη δημιουργικότητα του BBC και να υποστηρίξουμε ένα δίκτυο που θα χωρά στο σήμερα, στο αύριο και στις δεκαετίες που θα έρθουν». Είναι μια δήλωση που περιμένεις από τον 57χρονο Ματ Μπρίτιν, ο οποίος πριν αναλάβει αυτή τη θέση ήταν πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Google, και είναι αυτή που επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη για να κλείσει το βίντεο.

Περικοπές που δεν θα περάσουν «αναίμακτα»

Το «σήμερα», το «αύριο», οι «δεκαετίες που θα έρθουν», είναι όροι «κλειδιά» στην εξίσωση του BBC. Σύμφωνα με τη νέα διεύθυνση, η συνέχιση της ύπαρξης του σταθμού θα επιτευχθεί με άμεσες περικοπές σχεδόν 2.000 θέσεων εργασίας και εξοικονόμηση – μέσω αυτών – 500 εκατομμυρίων λιρών.

Παράλληλα δε, επισημαίνεται και η ανάγκη άμεσης μετάβασης του οργανισμού σε μια ψηφιακή πραγματικότητα. Στόχος να προσελκύσουν ένα νεότερο κοινό, το οποίο ζει μέσω οθονών και επιζητά περιεχόμενο σε πιο ταχεία μορφή. Αν και επανειλημμένα έχει αποδειχθεί ότι είναι λάθος προσέγγιση για τις εγκεφαλικές λειτουργίες και την ποιότητα της δημοσιογραφίας, φαίνεται πως ο παλαιότερος δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας έχει τη διάθεση να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, και όχι να παλέψει για «ιδανικά».

Όμως, ήδη στις 8 ημέρες που έχει αναλάβει, ο Μπρίτιν αντιμετωπίζει τα πρώτα του προβλήματα. Την πρώτη κιόλας ημέρα του νέου του πόστου, ομάδα δημοσιογράφων, εντός του BBC, έκανε τη δική της απεργία εξαιτίας του υψηλού φόρτου εργασίας των τελευταίων μηνών.

Ειδικοί του ζητήματος το αναγνωρίζουν ως ένα από τα βασικά εμπόδια που θα τεθούν για τον νέο Γενικό Διευθυντή ακριβώς εξαιτίας των σαρωτικών περικοπών που ετοιμάζει, και που θα φτάνουν το 10% του προϋπολογισμού.

Η πολιτική ορθότητα μείζον ζήτημα

Παράλληλα, άρθρο της Telegraph αναφέρει ότι ο νέος γενικός διευθυντής θα πρέπει να λύσει προβλήματα του σταθμού που έχουν προκύψει με διεμφυλικούς εργαζόμενους και θέματα που αφορούν τον διαχωρισμό των φύλων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα το BBC είχε λάβει καταγγελίες σχετικά με τη ραδιοφωνική εκπομπή «Η ώρα της γυναίκας», η οποία επέλεξε να ρωτήσει έναν άνθρωπο που γεννήθηκε βιολογικά άνδρας και αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα στα 60 πώς βιώνει τον μισογυνισμό. Μάλιστα, πηγές που παραθέτει η εφημερίδα από πρώην εργαζόμενους του σταθμού, αναφέρουν ότι υπήρχε λογοκρισία από το τμήμα του LGBT γραφείου του BBC σε οποιοδήποτε ρεπορτάζ έκανε «κριτική» σχετικά με τα φύλα.

Μένει να δούμε πώς ο Ματ Μπρίτιν θα διαχειριστεί και θα λύσει αυτά τα «σύγχρονα» προβλήματα με μειωμένο προσωπικό και πόρους.

