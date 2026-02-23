Δεν είναι «παιδόφιλοι» και «παιδεραστές» είναι «ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΕΣ»

Γράφει ο Γιώργος Πιπερόπουλος

Ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες που φέρνουν δάκρυα στα μάτια και φουντώνουν τα αισθήματα οργής στις ψυχές όχι μόνο Ελλήνων και Ελληνίδων, Ευρωπαίων και Αμερικανών αλλά όλου του πολιτισμένου (;) κόσμου και, τολμώ να γράψω, ακόμη και στις ψυχές των πλέον (όπως τους χαρακτηρίζει η λαϊκή σοφία) «χοντρόπετσων» συναισθηματικά συνανθρώπων μας με το αποκαλούμενο «σκάνδαλο του σωματέμπορου και «ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΗ» μακαρίτη Epstein που αυτοκτόνησε (;) σε Ομοσπονδιακή Υψίστης Ασφαλείας φυλακή στο Μανχάταν Νέας Υόρκης στις 10 Αυγούστου 2019 περιμένοντας την δίκη του για βιασμούς και σωματεμπορία ανηλίκων!…

Καθώς έρχονται στο φως της δημοσιότητας κατά χιλιάδες μερικές σελίδες από τον ογκώδη φάκελο 3 εκατομμυρίων εγγράφων χάνουν τίτλους και Βασιλικά παλάτια και καταλήγουν ως σιχαμερά ανυπόληπτα ανθρωποειδή διεθνώς κάτοχοι «ευγενικών» τίτλων όπως ο Βρετανός Πρίγκηπας Andrew, γνωστοί πολιτικοί, επιχειρηματίες καλλιτέχνες και άλλοι…

Είχαμε ζήσει παρόμοια κατάσταση λίγα χρόνια πριν όταν αποκαλύφθηκε το θέμα του κατ’ εξακολούθηση βιασμού του σώματος και της ψυχής της 12χρονης παιδίσκης στην Αττική από, σύμφωνα με αστυνομικές ανακοινώσεις, 220 «ώριμους» στην ηλικία ψυχό-συναισθηματικά και σωματικά ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ συμπατριώτες μας!…

Ένας ατέλειωτος συρφετός διαταραγμένων ψυχικά και σεξουαλικά βιαστών παιδικών σωμάτων και ψυχών…

Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο της ψυχικής και σεξουαλικής διαταραχής καθώς το διεθνώς αναγνωρισμένο DSM «Διαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας» στην 4η και στην 5η έκδοση του ορίζει ως «παιδόφιλο» το άτομο που ερεθίζεται με φαντασιώσεις σεξουαλικής επαφής με ένα ανήλικο παιδί (συνήθως κορίτσι) αλλά δεν προχωρεί σε σεξουαλική πράξη και ως «παιδεραστή» το άτομο που έχει σεξουαλική επαφή με ένα ανήλικο κορίτσι..

Οι αναφορές σε «παιδόφιλους» και «παιδεραστές» δύο όρους που προέρχονται από την αρχαία Ελληνική γλώσσα και όπως χιλιάδες άλλες λέξεις ενσωματώθηκαν σε όλες τις γλώσσες του Πλανήτη με οδηγούν να καταθέσω Πρόταση-Πρόσκληση- Πρόκληση Προς τη Βουλή των Ελλήνων και την Ακαδημία Αθηνών:

«Να διαγραφούν από το λεξιλόγιό μας οι όροι «παιδόφιλος» και «παιδεραστής» και να αντικατασταθούν από τον όρο «ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΗΣ» για να εκφράζεται ορθά η πράξη που περιγράφει ο όρος αυτός.»

Ταυτόχρονα ζητώ δημοσίως να συμπεριληφθεί στην κείμενη νομοθεσία για την απαραίτητη τιμωρία αυτών των «ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΩΝ» και ο «χημικός ευνουχισμός» πέραν της επιβολής ποινής «ισόβιας» κάθειρξης (η οποία, δυστυχώς, με Νόμο του Υπουργού Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αποδεικνύει η καθημερινότητα, είναι πολύ λιγότερη σε διάρκεια καθώς τώρα πια λήγει όχι σε 20 αλλά σε μια δωδεκάδα χρόνων φυλάκισης) στοχεύοντας εμμέσως, δυστυχώς, στο να «αδειάζουν» τα δήθεν «αναμορφωτικά» μας Ιδρύματα τα οποία με την ραγδαία αυξανόμενη εγκληματικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά έχουν γεμίσει σε πρωτόγνωρα για την Ελλάδα επίπεδα!…

Σας προσκαλώ να διαβάσετε σχετικό άρθρο της «Καθημερινής» για την αποφυλάκιση, έπειτα από 12,5 χρόνια, καταδικασμένου σε κάθειρξη 401 ετών που επανάφερε τη συζήτηση για τον πραγματικό χρόνο έκτισης μιας ποινής

https://www.kathimerini.gr/society/562355914/pos-401-eti-katheirxis-eginan-12-5-i-arithmitiki-poy-xekleidonei-tin-porta-tis-fylakis/

Ελπίζω, φίλες, φίλοι αναγνώστες του αγαπημένου διαδικτυακού τόπου που με φιλοξενεί κάθε εβδομάδα και σήμερα φιλοξενεί την Πρόταση-Πρόσκληση-Πρόκληση μου να συμφωνήσετε μαζί μου για να τελειώσει πιά αυτή η παρωδία να θεωρούμε «..φίλο» ή «…εραστή» παιδιών τα ανθρωποειδή εκείνα όντα που επιδεικνύουν ανάλγητη κτηνώδη συμπεριφορά βιάζοντας τα σώματα και τις ψυχές ανήλικων παιδιών στην Πατρίδα μας Ελλάδα….