H 88η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στις 7-15 Σεπτεμβρίου 2024 με τιμώμενη χώρα τη Γερμανία και με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο, και με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Διασποράς στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών, διοργανώνεται το Σάββατο 7Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο του Υπουργείου Εξωτερικών, εκδήλωση με θέμα “Entrepreneurship and the Greek Diaspora: the example of Greek-Germanbusinesses and potentialsynergies”.

Στην εκδήλωση θα απευθύνει χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κώτσηρας, αναδεικνύοντας την ισχυρή δυναμική των σχέσεων με την Ομογένεια και τις δυνατότητες μεταφοράς τεχνογνωσίας και συνεργασιών, αλλά και ενίσχυσης της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό.

Στο πάνελ θα συμμετέχουν η κυρία ΜάιραΜυρογιάννη, Γενική Γραμματέας, ο κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO της EnterpriseGreece, ο κύριος Θοδωρής Δεληγιαννάκης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου και ο κύριος Φαίδων Κοτζαμπόπουλος, Πρόεδρος του Γερμανοελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW). Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η κυρία Σοφία Παπαδοπούλου, αρχισυντάκτρια ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Θεσσαλονίκη.