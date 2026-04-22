Δρέσδη: Νέο Δ.Σ. στην Ελληνική Κοινότητα

Από την Ελληνική Κοινότητα Δρέσδης πήραμε την παρακάτω ανακοίνωση:

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χρόνια πολλά!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή της συνέλευσής μας και την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ελληνικής Κοινότητας Δρέσδης. Δεν χρειάζεται να δημοσιευτεί, απλά για δική σας ενημέρωση. Προσβλέπουμε στη συνέχιση της καλής επαφής μας και σάς ευχαριστούμε θερμά για την έως τώρα ανταπόκρισή σας.

„Η Ελληνική Κοινότητα Δρέσδης διεξήγαγε την εκλογοαπολογιστική της συνέλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2026. Η μαζική προσέλευση των μελών καθώς και ο πλούσιος προβληματισμός και η ανταλλαγή ιδεών που αναπτύχθηκαν αποτελούν εγγύηση ότι η ιστορική αλλά και ταυτόχρονα νεαρή και δυναμική Ελληνική Κοινότητα Δρέσδης θα ανταποκριθεί στο ρόλο της στην περιοχή μας, να αποτελέσει δηλαδή πόλο συλλογικής δράσης στους τομείς του πολιτισμού, της μόρφωσης, της διατήρησης των δεσμών με την πατρίδα, όπως και φορέα διεκδίκησης καλύτερων όρων ζωής και εργασίας στην εδώ κοινωνία.

Η συνέλευση εξέλεξε σύμφωνα με το καταστατικό τα νέα όργανα της Κοινότητας για την επόμενη τριετία, Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπρόσωπο στο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

Δημήτρη Αμπατιέλο (πρόεδρο)

Ιουλιέττα Δημητριάδου (αντιπρόεδρο)

Κωστή Φαλίδα (γραμματέα/ταμία)

Γιώργο Μπεκτά (μέλος)

Ντίνα Χωριάτη (μέλος).

Η Κοινότητά μας θα συνεχίσει να αναπτύσσει παράλληλα με την πολιτιστική δημιουργία, την αλληλεγγύη και την αγωνιστικότητα, ως απαραίτητα στοιχεία της ζωής και της καθημερινότητάς μας, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο, όπου τα σκούρα σύννεφα πυκνώνουν και ο κόσμος αρχίζει να φλέγεται σε πολλά σημεία του πλανήτη μας.“

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτρης Αμπατιέλος