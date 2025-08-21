Έκκληση για τη διατήρηση του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου

Δημοσίευμα του ενημερωτικού ιστότοπου Τ24 με τίτλο «Έκκληση για την προστασία του Ρωμαίικου Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου: Δεν είναι απλώς ένα ζήτημα κτιρίου, αλλά μια δοκιμασία για την κοινή συνείδηση, τη μνήμη και το μέλλον μας», αναφέρεται στην έκκληση προς το Πατριαρχείο και τις αρμόδιες αρχές για το Ρωμαίικο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου. Στη συνέχεια ανακοίνωσης ότι, λόγω έλλειψης πόρων, θα μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα. (Σχετ.: Α.Π. 107/10.06.2025 Α.Π. 108/12.06.2025 Α.Π. 140/07.08.2025 ).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα διάφοροι φορείς και οργανισμοί μεταξύ των οποίων και ο İlhan Nebioğlu μέλος της Europa Nostra και ο συγγραφέας Gündüz Vassaf μέλος του Συλλόγου Οικολογίας και Πολιτισμού των Νησιών Παγκόσμιας Κληρονομιάς απηύθυναν έκκληση για τη διατήρηση και την προστασία του Ορφανοτροφείου.

Στο δημοσίευμα παρατίθεται η έκκληση:

«Το Ρωμαίικο Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο ξύλινο κτίριο της Ευρώπης και το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, αλλά και ένα από τα πιο εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά κληροδοτήματα της περιόδου εκσυγχρονισμού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χτισμένο στα τέλη του 19ου αιώνα, αυτό το κτίριο αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα της συνύπαρξης της δυτικοποίησης και των τοπικών παραδόσεων, αντανακλώντας την πολυπολιτισμική μνήμη της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η μνήμη, που παρότι έχει εξαφανιστεί από το κέντρο της Κωνσταντινούπολης, εξακολουθεί να ζει στα νησιά.

Το Ορφανοτροφείο, που για πολλά χρόνια αποτέλεσε στέγη για ορφανά παιδιά, έχει γίνει σύμβολο της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της πόλης. Ωστόσο, σήμερα αυτό το μοναδικό κτίριο απειλείται με κατεδάφιση με το πρόσχημα της «ανάπτυξης του τουρισμού». Παρά το γεγονός ότι το 2018 συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Επτά Πολιτιστικά Κληροδοτήματα υπό Απειλή» της Europa Nostra, το κτίριο προσπαθεί να παραμείνει όρθιο χωρίς να έχει προστεθεί ούτε ένα καρφί από το 1964 και έχει αφεθεί να καταρρεύσει, παρά τις προειδοποιήσεις της Εθνικής Επιτροπής Ξύλου της Τουρκίας. Το κτίριο δεν είναι μόνο πέτρα και ξύλο· φέρει τη μνήμη του χρόνου, τα τραύματα και τις ελπίδες της ανθρωπότητας.

Τον Ιούνιο του 2025, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Ρωμαίκου Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης (sic) ανακοίνωσε ότι το Ορφανοτροφείο θα μετατραπεί σε τουριστικό κατάλυμα, λόγω έλλειψης πόρων. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις ιερές αξίες του Πατριαρχείου και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς στην Πρίγκηπο, λόγω των τουριστικών δραστηριοτήτων σε μια δυσπρόσιτη περιοχή και χρονικά περιορισμένη εποχή. Το 60% των νησιών καλύπτεται από δάση και βρίσκεται σε συνεχή κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της κλιματικής κρίσης, της καταστροφής του φυσικής χλωρίδας και της ανεξέλεγκτης πίεσης από τους επισκέπτες.

*Διεθνής και κοινωνική ιδιοκτησία*

Ο τίτλος ιδιοκτησίας του Ορφανοτροφείου μπορεί να ανήκει στο Πατριαρχείο, αλλά, αλλά ταυτόχρονα, ανήκει επίσης στους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης και στη διεθνή κοινότητα πολιτιστικής κληρονομιάς, που εδώ και χρόνια προσπαθούν να το διατηρήσουν με εθελοντική εργασία.

Το 2012, το Μνημείο προστέθηκε στη λίστα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Ταμείου Μνημείων, ενώ το 2018 προστέθηκε στη λίστα «Επτά Πολιτιστικά Κληροδοτήματα υπό Απειλή» της Europa Nostra, γεγονός που υποδηλώνει τη σημασία του κτιρίου τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

* Το κάλεσμα και τα αιτήματά μας*

Καλούμε το Ρωμαίικο Πατριαρχείο και όλους τους σχετικούς φορείς να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας, χωρίς να παραμένουν αδρανείς μπροστά στην περαιτέρω κατάρρευση του Ορφανοτροφείου, να επαναλειτουργήσουν τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ της Πατριαρχείου και της κοινωνίας των πολιτών και να δημιουργήσουν ένα συμμετοχικό, διαφανές και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο συνεργασίας για το μέλλον του κτιρίου. Το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου είναι παγκόσμια κληρονομιά. Με τις παγκόσμιες αξίες που φέρει, το κτίριο αυτό βρίσκεται στην ατζέντα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας δεν πρέπει να αποδεχθούν την κατεδάφισή του, αλλά να συνεργαστούν με διεθνείς οργανισμούς για την προστασία αυτού του μνημειακού κτιρίου, να είναι ευαίσθητες σε κάθε λύση και να βοηθήσουν το Πατριαρχείο. Αυτή η απόφαση δεν αφορά μόνο ένα κτίριο, αλλά αποτελεί δοκιμασία για την κοινή συνείδηση, τη μνήμη και το μέλλον μας. Πρώτα η προστασία! Θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της υπόθεσης».

ΓΔΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ