Έλληνας Καθηγητής του Tübingen θα αναγορευτεί σε Επίτιμο Καθηγητή του ΑΠΘ

Σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ θα αναγορευτεί ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Tübingen, Κωνσταντίνος Δ. Κόκκοτας. Η Τελετή Αναγόρευσης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα Τελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Το πρόγραμμα της τελετής είναι το εξής:

Προσφώνηση από τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, Καθηγητή Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

Προσφώνηση από τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα

Προσφώνηση από από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής, Kαθηγητή Κωνσταντίνο Χρυσάφη

Έπαινος του Τιμώμενου από τον διατελέσαντα Kαθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ Χαράλαμπο Βάρβογλη

Τελετή Αναγόρευσης

Αντιφώνηση και ομιλία από τον τιμώμενο, με θέμα: «Η Αβάσταχτη Ελαφρότητα της Βαρύτητας»

Σύντομο Βιογραφικό Τιμώμενου

Ο Καθηγητής Kώστας Κόκκοτας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959. Έλαβε το Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών του ΑΠΘ (1981), το Master of Science από το University of Wales(1985) και το Διδακτορικό του από το ΑΠΘ, το 1988. Υπηρέτησε και εξελίχθηκε στο ΑΠΘ διαδοχικά σε όλες τις βαθμίδες, από βοηθός (1982), έως Καθηγητής (2007). Ανέλαβε ως Καθηγητής την Έδρα Θεωρητικής Αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο του Tübingenτο 2007, ενώ από το 2010 είναι Adjunct Professorστο Georgia Institute of Technology. Έχει εργασθεί ερευνητικά και δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στα Penn State University, University of Wales, University of Jena, University of Rome, Max-Planck Institute Potsdam και Tokyo Institute of Astronomy (συνολικά περί τα τέσσερα έτη).

H έρευνά του εστιάζεται στις περιοχές της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας, της Αστρονομίας Βαρυτικών Κυμάτων και της Σχετικιστικής Αστροφυσικής.

Έχει συγγράψει με τους συνεργάτες του περισσότερες από 135 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, εκ των οποίων έξι Lettersστα περιοδικά Physical Review και Astrophysical Journal. Για μια σημαντική εργασία του βραβεύτηκε από το Εμπειρίκειον Ίδρυμα το 1997. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε 27 ερευνητικά προγράμματα και συντονιστής σε δύο μεγάλα ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα με θέμα τα Βαρυτικά Κύματα, ενώ έχει επιβλέψει 7 διδακτορικές διατριβές καθώς και την έρευνα 24 μεταδιδακτόρων ερευνητών. Είναι επιστημονικός εκδότης (Managing Editor) του International Journal of Modern Physics D.

Υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές της ίδρυσης της Ελληνικής Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας (με έδρα στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ) και πρώτος πρόεδρός της επί δύο θητείες.

Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της International Society on General Relativity and Gravitation, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σχετικότητας, Βαρύτητας και Κοσμολογίας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, Γραμματέας της European Gravitational Physics Section της European Physical Society και μέλος του Executive Board του VIRGO-EGO Scientific Forum.

Φωτογραφία του τιμώμενου.