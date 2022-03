Το Δίκτυο Ελλήνων Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρήσεων Βαυαρίας (Hellenic Network of Business and Executives in Bavaria – HNBE-Bavaria), σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου Μονάχου, συνδιοργανώνει στις 9 Μαρτίου 2022 διαδικτυακή θεματική εκδήλωση με θέμα «Ελληνοβαυαρική συνεργασία στον τομέα του real estate».

Η προγραμματιζόμενη εκδήλωση επιδιώκει να προσελκύσει γερμανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ακινήτων, και, παράλληλα, να ενημερωθούν άμεσα οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι στη Βαυαρία από ελληνικούς φορείς και εξέχοντες παράγοντες της ελληνικής αγοράς σχετικά με το ισχύον πλαίσιο, τις δυνατότητες χρηματοδότησης και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο τομέα.

Στην εκδήλωση έχουν κληθεί να συμμετάσχουν ο κ. Γ. Πετράς από την ομάδα εργασίας silver economy του ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, η κα Χ. Αλυσανδράτου από το Enterprise Greece, η οποία και θα παρουσιάσει τα κίνητρα που προβλέπει το ισχύον επενδυτικό πλαίσιο, ο κ. Μ. Χριστοδούλου ιδρυτής της ειδικευμένης σε ελληνικά ακίνητα πλατφόρμας «Ferimmo», καθώς και μεγάλα ελληνικά και βαυαρικά γραφεία real estate με αξιόλογη διεθνή δραστηριότητα.

Η εκδήλωση ξεκινάει στις 16.00 ώρα Γερμανίας και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom.