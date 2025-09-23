Εντυπωσίασε το 1ο Greek Fashion Festival της Ελληνικής Ένωσης Σχεδιαστών Μόδας

Το φεστιβάλ έκανε πρεμιέρα με την sold out παράσταση-θεατρικό ντεφιλέ Dramodé, μια πρωτότυπη σύμπραξη της μόδας με το θέατρο, τη μουσική και τον χορό, σε σκηνοθεσία και χορογραφία της Ζωής Χατζηαντωνίου και συνεργασία με περισσότερους από 55 καλλιτέχνες μεταξύ άλλων οι Θωμάς Βασιλειάδης, Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Βιδάκη, Θαλασσινή Βοσταντζόγλου, Μαρία Βρεττού, Ραφαέλα Βρεττού, Αναστασία Γαλερού-Βλάσση, Κων/νος Γεωργόπουλος, Μαλαματένια Γκότση, Κατερίνα Διδασκάλου, Βασιλική Δρίβα, Νικόλαος Ζήσου, Νικολέττα Θαμνοπούλου, Βασιλική Καραγιάννη, Γιώργος Καραμίχος, Κόρα Καρβούνη, Χρήστος Κραγιόπουλος, Έμιλυ Κολιανδρή, Ανδρέας Κολίσογλου, Μυρτώ Κοντονή, Σοφία Κόκκαλη, Ελένη Κόκλα, Ταμίλα Κουλίεβα, Μελία Κρέιλινγκ, Χρήστος Κυπριώτης, Νίκος Κύρτσος, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Κατερίνα Λέχου, Aurora Marion, Κατερίνα Μισιχρόνη, Δημήτρης Μοθωναίος, Μάρκος Μουζάκης, Δώρα Μπηλιώνη, Μιχάλης Οικονόμου, Ιωάννης Παπαζήσης, Άννα Παπαθανασίου, Μαρισία Παπαλεξίου, Αναστασία Πετροπούλου, Μυρσίνη Πετρούτσου, Μάνος Πίντζης, Άλκηστις Πουλοπούλου, Παναγιώτης Ρενιέρης, Niko Rupllem, Σπυρος Σουλαδάκης, Έκτορας Σπηλιόπουλος, Νάνσυ Σταματοπούλου, Μαρίζα Τσάρη, Δημήτρης Τσίκλης, Ηλιάνα Υφαντή, Ελένη Φώτου, Αιμίλιος Χειλάκης, Βιβή Χριστοδουλοπούλου.

Συζητήσεις με βλέμμα στο μέλλον

Η δεύτερη ημέρα ήταν αφιερωμένη σε συζητήσεις στραμμένες στο μέλλον. Στο πρώτο workshop “Fashion is Thinking (Design Thinking)” του Mediterranean College, η Δανάη Ιωάννου, Programme Leader BA Fashion Design & Marketing Mediterranean College έδειξε πώς μια ιδέα μπορεί να μετατραπεί σε ολοκληρωμένη πρόταση μόδας, αξιοποιώντας τεχνικές design thinking που συνδέουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Ακολούθησε η ενότητα «Εργαλεία στήριξης & χρηματοδοτικές λύσεις» με την υποστήριξη της Eurobank και της AFI, όπου οι Γιώργος Καρακατσάνης και Σταμάτης Βελεγράκης, μαζί με τους σχεδιαστές της Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών Μόδας, Ελένη Καββάδα και Ορσαλία Παρθένη, ανέλυσαν τις σύγχρονες δυνατότητες ενίσχυσης για νέες δημιουργικές επιχειρήσεις, σε συζήτηση που συντόνισε η Editor-In-Chief του Queen, Διονυσία Καλαποθαράκου.

Το απόγευμα, τα Fashion Talks έφεραν στο ίδιο τραπέζι φωνές από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και των media. Στο πάνελ «Μόδα & Πολιτισμός», ο Γιώργος Ελευθεριάδης (Ε.Ε.Σ.Μ.), η Μαρία Λουίζου (Εικαστικός), η Ζωή Χατζηαντωνίου (Σκηνοθέτρια), η Ελευθερία Τσέλιου (Eleftheria Tseliou Gallery & Ιστορικός Τέχνης), η Στέλλα Λιζάρδη (Creative Director, Benaki Museum Shop & Fashion Writer, LIFO) και ο Νικόλας Βιλλιώτης (L’Oreal Pro Creator) με τη δημοσιογράφο και σύμβουλος επικοινωνίας Βάσω Παπαγιαννακοπούλου στον συντονισμό, συζήτησαν πώς η μόδα συνομιλεί με την τέχνη και πώς από κοινού χαράσσουν τον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη της χώρας.

Στο πάνελ με θέμα «Μόδα & Πρότυπα Ομορφιάς σε μια εποχή αποδοχής», με τη συμμετοχή των Ελένης Καββάδα (Ε.Ε.Σ.Μ.), Αλεξάνδρας Σπυριδοπούλου (Global Senior Artist, MAC), Διονύση Καββαθά (Καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής των Μέσων), Μαρίας Φωκά (Αρχιτέκτονας/Fashion Artist) και Έλενας Παπαδοπούλου (Radio Athènes, Institute for Contemporary Visual Culture), σε συντονισμό της δημοσιογράφου Έφης Φαλίδα, κυριάρχησαν οι συζητήσεις γύρω από τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την ανάγκη η βιομηχανία της μόδας να εκπροσωπεί όλη την ανθρώπινη ποικιλομορφία.

Στο πάνελ «Το Αύριο της Μόδας: Χτίζοντας τις νέες γενιές σχεδιαστών», οι Ορσαλία Παρθένη (Πρόεδρος, Ε.Ε.Σ.Μ.), Έλις Κις (Editor-In-Chief, Vogue Greece), Γαλάτεια Λασκαράκη (Editor-In-Chief, Marie Claire Greece), Ελένη Στασινοπούλου (Εκδότρια-Madame Figaro Greece), με τη Σάντυ Τσαντάκη (Δ/ντρια Fashion Bible & SKY Magazine) στον συντονισμό, μίλησαν για το ρόλο των περιοδικών μόδας και τη σημασία της εκπαίδευσης, της διεθνούς δικτύωσης και της ενδυνάμωσης των νέων σχεδιαστών που θα αποτελέσουν το μέλλον της ελληνικής μόδας.

Τέλος, στη συζήτηση «Η Μόδα στην πόλη μας» με την Ορσαλία Παρθένη (Πρόεδρος Ε.Ε.Σ.Μ.) και τη Δρ. Φιόρη Α. Ζαφειροπούλου (Senior Researcher Ο.Π.Α., Ιδρύτρια SOFFA & Fashion Revolution Greece), υπό τον συντονισμό της Σάντυς Τσαντάκη (Δ/ντρια Fashion Bible & SKY Magazine), ανέλυσε μεταξύ άλλων το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Fabrix και τον διαγωνισμό που θα αναδείξει δέκα καινοτόμες δράσεις βιώσιμης και συμπεριληπτικής μόδας, οι οποίες θα βραβευτούν με 5.000 ευρώ η καθεμία.