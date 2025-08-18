Επισκόπηση αμερικανικών ΜΜΕ Νέας Υόρκης

Αssociated Press: Αναφορές στις πυρκαγιές σε Ελλάδα Ισπανία και Πορτογαλία

Το Associated Press σε ανταπόκριση που αναμεταδίδει το ABC News με τίτλο Spain, Portugal, and Greece battle wildfires as heatwave is expected to last for days αναφέρει ότι οι πυροσβέστες στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα συνέχισαν να καταπολεμούν τις πυρκαγιές την Παρασκευή, που ήταν αργία και στις τρεις χώρες, καθώς οι επίμονες συνθήκες καύσωνα και ξηρασίας δυσχέραιναν τις προσπάθειες για τον περιορισμό των φλογών.

Για την Ελλάδα αναφέρει ότι μια πυρκαγιά εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα για τέταρτη ημέρα στο νησί της Χίου, προκαλώντας αρκετές ακόμη εκκενώσεις περιοχών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν στο βόρειο τμήμα του νησιού, όπου οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η ύφεση των ισχυρών ανέμων βοήθησε τους πυροσβέστες νωρίς την Παρασκευή.

Μετά από μια σειρά μεγάλων πυρκαγιών στη δυτική Ελλάδα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία βρισκόταν σε επιφυλακή την Παρασκευή έξω από την Αθήνα και σε γειτονικές περιοχές στο νότο της χώρας, όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες αύξησαν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι ο πνευματικός ηγέτης των Ορθόδοξων Χριστιανών σε όλο τον κόσμο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εξέφρασε την αλληλεγγύη του την Παρασκευή προς τα θύματα των πυρκαγιών στη νότια Ευρώπη , κατά τη διάρκεια των προσευχών για την Κοίμηση της Θεοτόκου, μια σημαντική θρησκευτική γιορτή για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

https://abcnews.go.com/International/wireStory/spain-portugal-greece-battle-wildfires-heatwave-expected-days-124673149

Ετερη ανταπόκριση του Associated Press που αναμεταδίδει το ABC News με τίτλο Spain deploys 500 more troops to battle wildfires during extended heatwave αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία έχουν ζητήσει τη βοήθεια της πυροσβεστικής δύναμης της ΕΕ τις τελευταίες ημέρες για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Σημειώνεται ότι η δύναμη αυτή έχει ήδη μέχρι στιγμής ενεργοποιηθεί φέτος τόσες φορές όσες και σε ολόκληρη την περσινή περίοδο των πυρκαγιών.

https://abcnews.go.com/International/wireStory/spain-deploys-500-troops-battle-wildfires-extended-heatwave-124723369

ΕΜΜΕΣΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΝΥΤ: Για τις εκατοντάδες συλλήψεις στελεχών της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

Oι New York Times με τίτλο Erdogan Calls It an Anticorruption Drive. His Rivals Call It a Political Crackdown, αναφέρουν ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει συλλάβει εκατοντάδες στελέχη και υποστηρικτές της αντιπολίτευσης με κατηγορίες διαφθοράς ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει ότι πρόκειται για πολιτικά υποκινούμενη προσπάθεια αποκλεισμού της από τις εκλογές.

Στους πέντε μήνες που έχουν περάσει από τη σύλληψη του κορυφαίου πολιτικού αντιπάλου του Προέδρου Ερντογάν, Δημάρχου Κων/λης Εκρέμ Ιμαμογλου με την κατηγορία της διαφθοράς οι τουρκικές αρχές έχουν συλλάβει εκατοντάδες άλλους πολιτικούς αντιπάλους του που συνδέονται με την αντιπολίτευση, μια ενέργεια που οι επικριτές του κ. Ερντογάν χαρακτηρίζουν ως απόπειρα υπονόμευσης των αντιπάλων του.

Περισσότεροι από 100 από αυτούς παραμένουν υπό κράτηση εν αναμονή της διερεύνησης ή της δίκης τους για κατηγορίες που αφορούν κυρίως διαφθορά σε δημοτικές υποθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Την Παρασκευή το πρωί, άλλοι 42 άνθρωποι, συνελήφθησαν με την κατηγορία της διαφθοράς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Οι συλλήψεις έρχονται σε μια περίοδο αβεβαιότητας για το πολιτικό μέλλον της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν. Δεν μπορεί να υποβάλει ξανά υποψηφιότητα όταν λήξει η τρίτη προεδρική θητεία του το 2028, αλλά θα μπορούσε να διεκδικήσει άλλη μια θητεία αν το Κοινοβούλιο προκηρύξει πρόωρες εκλογές, κάτι που που πολλοί αναλυτές αναμένουν ότι θα επιδιώξει.

Σύμφωνα με στοιχεία των New York Times που βασίζονται σε δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, τους μήνες που ακολούθησαν από τη σύλληψη Ιμάμογλου, η τουρκική κυβέρνηση συνέλαβε τουλάχιστον 390 άτομα στο πλαίσιο ερευνών για φερόμενη διαφθορά στην δημοτική αρχή της Κων/λης και σε άλλες πόλεις που διοικούνται από την αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται νυν και πρώην δήμαρχοι και άλλοι δημοτικοί υπάλληλοι, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών που έχουν συνεργαστεί με δημοτικές αρχές της αντιπολίτευσης.

Αν και οι συλλήψεις αυτές δεν έχουν οδηγήσει σε καταδίκες, ο κ. Ερντογάν δήλωσε σε ομιλία του τον περασμένο μήνα ότι οι κυβερνητικοί ανακριτές αποκαλύπτουν «τη μεγαλύτερη συμμορία ληστών στην ιστορία της Δημοκρατίας».

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης αρνούνται τις κατηγορίες και κατηγορούν την κυβέρνηση του κ. Ερντογάν ότι χρησιμοποιεί τη δικαιοσύνη ως όπλο για να αποδυναμώσει τους αντιπάλους της και να φιμώσει τους επικριτές της, ορισμένοι από τους οποίους έχουν υποστεί νομικές διώξεις για την αντίθεσή τους στις συλλήψεις.

Σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ του κ. Ερντογάν είχε κακή επίδοση στις πανεθνικές δημοτικές εκλογές του περασμένου έτους, κυρίως λόγω της οργής του λαού για τον υψηλό πληθωρισμό. Ωστόσο, η γεωπολιτική του θέση φαίνεται ισχυρή. Ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική Συρία έληξε με την εγκατάσταση μιας φιλικής προς την Τουρκία κυβέρνησης στη Δαμασκό. Οι ευρωπαϊκές χώρες βασίζονται στη βοήθειά του για τον περιορισμό της μετανάστευσης. Επιπλέον, διατηρεί θερμές σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών του οποίου, Μ arco Rubio, διέταξε πρόσφατα τους Αμερικανούς διπλωμάτες να περιορίσουν τα σχόλιά τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο άλλες χώρες εφαρμόζουν τη δημοκρατία.

https://www.nytimes.com/2025/08/16/world/europe/turkey-erdogan-corruption-drive.html?searchResultPosition=1

ΑP-ABC News: Καταδίκη τουρκοαμερικανού επιχειρηματία σχετικά με την υπόθεση παράνομων συνεισφορών στην προεκλογική εκστρατεία του Δημάρχου Νέας Υόρκης Eric Adams

To Αssociated Press σε ανταπόκριση που αναπαράγει το ABC News με τίτλο Brooklyn construction magnate gets probation for funneling illegal donations to NYC Mayor Eric Adams αναφέρει ότι ένας τουρκοαμερικανός μεγιστάνας του κατασκευαστικού κλάδου στο Brooklyn καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ένα χρόνο φυλάκιση με αναστολή για συνεργασία με έναν Τούρκο κυβερνητικό αξιωματούχο με σκοπό τη διοχέτευση παράνομων συνεισφορών στην προεκλογική εκστρατεία του δημάρχου της Νέας Υόρκης Eric Adams.

Ο 76χρονος Erden Arkan δήλωσε στον ομοσπονδιακό δικαστή ότι μετανιώνει για την «κακή κρίση» του να συμμετάσχει στο σχέδιο των εικονικών δωρητών, το οποίο βοήθησε τον Adams να αποκτήσει με δόλιο τρόπο δημόσια χρήματα για την υποψηφιότητά του για δήμαρχος το 2021.Ο Arkan πρέπει επίσης να πληρώσει πρόστιμο 9.500 δολαρίων και 18.000 δολάρια ως αποζημίωση.

Ο Arkan ομολόγησε την ενοχή του τον Ιανουάριο για συνωμοσία σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Προέδρου Τραμπ διέταξε τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς του Μανχάταν να αποσύρουν την υπόθεση κατά του Adams, υποστηρίζοντας ότι εμπόδιζε την ικανότητα του δημοκρατικού δημάρχου να βοηθήσει την κυβέρνηση των Ρεπουμπλικάνων στην καταστολή της μετανάστευσης.

Στο δικαστήριο την Παρασκευή, ο δικηγόρος του Arkan, Jonathan Rosen, επέκρινε την κυβέρνηση για το γεγονός ότι συνέχισε να ασκεί δίωξη στην υπόθεσή του μετά την απόρριψη των κατηγοριών εναντίον του Adams.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Adams είχε ζητήσει προσωπικά δωρεές από τον Arkan και έναν Τούρκο προξενικό υπάλληλο σε ένα δείπνο τον Απρίλιο του 2021. Τον επόμενο μήνα, ο Arkan διοργάνωσε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων στην έδρα της κατασκευαστικής του εταιρείας, KSK, στην οποία 10 υπάλληλοι δώρισαν μεταξύ 1.200 και 1.500 δολάρια για την εκστρατεία. Αργότερα, ο Arkan τους αποζημίωσε, καθιστώντας έτσι τις δωρεές παράνομες.

Oι δεσμοί του Arkan με τον Adams ήρθαν για πρώτη φορά στο φως τον Νοέμβριο του 2023, μετά από έρευνα των ομοσπονδιακών ανακριτών στα σπίτια του επιχειρηματία, του επικεφαλής της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων του Adams και του συνδέσμου του με την τουρκική κοινότητα.

Ο Adams δήλωσε αθώος για δωροδοκία και άλλες κατηγορίες μετά από μια απαγγελία κατηγοριών το 2024, η οποία τον κατηγορούσε ότι δέχτηκε παράνομες συνεισφορές για την εκστρατεία του και εκπτώσεις σε ταξίδια από έναν Τούρκο αξιωματούχο και άλλουςκαι ότι ανταπέδωσε τις χάρες, μεταξύ άλλων, βοηθώντας την Τουρκία να ανοίξει ένα διπλωματικό κτίριο χωρίς να περάσει τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις .

https://abcnews.go.com/US/wireStory/brooklyn-construction-magnate-gets-probation-funneling-illegal-donations-124684780

ΑΡ/ΑΒC News: Διαφωνίες ΗΠΑ-Ευρωπαίων για τον τερματισμό της ειρηνευτικής αποστολής UNIFIL στο Λίβανο, της οποίας η εντολή λήγει στα τέλη Αυγούστου

To Αssociated Press σε ανταπόκριση που αναπαράγει το ABC News με τίτλο The Trump administration wants to end the UN peacekeeping in Lebanon. Europe is pushing back αναφέρει ότι το μέλλον των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ στο Λίβανο έχει διχάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους ευρωπαίους συμμάχους τους.

Το θέμα -που έχει συνέπειες για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή- συνιστά το πιο πρόσφατο εμπόδιο στις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και σημαντικών εταίρων όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Ιταλία. Αφορά στην ειρηνευτική αποστολή UNIFIL, της οποίας η εντολή λήγει στα τέλη Αυγούστου και θα πρέπει να ανανεωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να συνεχιστεί. Η αποστολή της UNIFIL δημιουργήθηκε για να επιβλέπει την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το νότιο Λίβανο μετά την εισβολή του Ισραήλ το 1978, και η αποστολή της επεκτάθηκε μετά τον πόλεμο ενός μήνα μεταξύ του Ισραήλ και της μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ το 2006.

Η πολυεθνική δύναμη UNIFIL έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση της κατάστασης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για δεκαετίες, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ πέρυσι, αλλά έχει δεχτεί κριτική και από τις δύο πλευρές και από πολλούς Αμερικανούς βουλευτές, ορισμένοι από τους οποίους κατέχουν πλέον εξέχουσες θέσεις στην κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ ή ασκούν νέα επιρροή στο Λευκό Οίκο.

Αυτοί οι διορισμένοι από την κυβέρνηση Τραμπ πολιτικοί ανέλαβαν τα καθήκοντά τους φέτος με στόχο την κατάργηση της UNIFIL το συντομότερο δυνατό. Θεωρούν την επιχείρηση UNIFIL ως μια αναποτελεσματική σπατάλη χρημάτων που απλώς καθυστερεί τον στόχο της εξάλειψης της επιρροής της Χεζμπολάχ και της αποκατάστασης του πλήρους ελέγχου της ασφάλειας στις Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και βοηθούς του Κογκρέσου που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις, ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μarco Rubio αφού εξασφάλισε σημαντικές περικοπές στη χρηματοδότηση των ΗΠΑ προς την ειρηνευτική δύναμη, υπέγραψε στις αρχές της περασμένης εβδομάδας ένα σχέδιο που θα οδηγήσει στη σταδιακή κατάργηση της UNIFIL τους επόμενους έξι μήνες.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην πορεία της κυβέρνησης Τραμπ προς τη δραστική περικοπή των προτεραιοτήτων και του προϋπολογισμού της στον τομέα εξωτεερικής πολιτικής , συμπεριλαμβανομένης της έκφρασης σκεπτικισμού για τις διεθνείς συμμαχίες και της μείωσης της χρηματοδότησης προς τους οργανισμούς και τις αποστολές του ΟΗΕ. Το διατλαντικό χάσμα είναι επίσης εμφανές σε θέματα που κυμαίνονται από τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα και τη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έως το εμπόριο, την τεχνολογία και την ελευθερία του λόγου.

Το Ισραήλ επιδιώκει εδώ και χρόνια τον τερματισμό της αποστολής της UNIFIL και οι ψηφοφορίες για την ανανέωσή της συχνά ακολουθούν εβδομάδες πολιτικών διαμαχών. Οι ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως η Γαλλία και η Ιταλία, έχουν αντιταχθεί στη μείωση της UNIFIL. Με την υποστήριξη του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία και απεσταλμένου για το Λίβανο Tom Barack, κατάφεραν να πείσουν τον ΥΠΕΞ Rubio και άλλους να υποστηρίξουν την παράταση της ειρηνευτικής αποστολής για ένα έτος, ακολουθούμενη από μια περίοδο σταδιακής αποχώρησης έξι μηνών, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης και βοηθούς του Κογκρέσου, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν ιδιωτικές διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Το επιχείρημα της Ευρώπης ήταν ότι η πρόωρη κατάργηση της UNIFIL πριν ο λιβανικός στρατός είναι σε θέση να εξασφαλίσει πλήρως την παραμεθόρια περιοχή θα δημιουργούσε ένα κενό που θα μπορούσε εύκολα να εκμεταλλευτεί η Χεζμπολάχ. Οι Γάλλοι σημείωσαν ότι όταν η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στο Μαλι τερματίστηκε πριν οι κυβερνητικές δυνάμεις να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις απειλές για την ασφάλεια, ισλαμιστές εξτρεμιστές εισέβαλαν στη χώρα.

Με την υποχώρηση των ΗΠΑ, το ζήτημα που αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στον ΟΗΕ στα τέλη Αυγούστου φαίνεται πλέον να είναι η αντίσταση της Γαλλίας και άλλων χωρών στο να τεθεί μια συγκεκριμένη προθεσμία για τη λήξη της αποστολής μετά την παράταση ενός έτους, σύμφωνα με αξιωματούχους και βοηθούς του Κογκρέσου.

Το τελικό σχέδιο ψηφίσματος της Γαλλίας, το οποίο έλαβε το Associated Press, δεν περιλαμβάνει ημερομηνία για την απόσυρση της UNIFIL, κάτι που, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ, είναι απαραίτητο για την υποστήριξή τους. Αντ’ αυτού, θα παρατείνει την ειρηνευτική αποστολή για ένα έτος και θα δηλώνει την «πρόθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να εργαστεί για την απόσυρση».

Ωστόσο, ακόμη και αν η εντολή ανανεωθεί, η ειρηνευτική αποστολή ενδέχεται να περιοριστεί για οικονομικούς λόγους, καθώς το σύστημα του ΟΗΕ πιθανότατα θα αντιμετωπίσει δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό, δήλωσε αξιωματούχος του ΟΗΕ, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

https://abcnews.go.com/US/wireStory/trump-administration-end-peacekeeping-lebanon-europe-pushing-back-124718708

