Feast Day of St Ambrose & Stylianus Milton Keynes 7th December 2025

Διπλή, τριπλή και ακόμα πιο μεγάλη Γιορτή, τιμώντας Πανηγυρικά τους Πολιούχους Αγίους μας, Στυλιανό & Αμβρόσιο, ο Σεβασμ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας επισκέφτηκε την Κοινότητά μας και πλαισιωμένος από τον Αιδεσιμολογιώτατο Πρεσβύτερο Μιχαήλ Νορόκ (από την Θεσσαλονίκη) και Ιερολογιώτατο Αρχιδιάκονο Δρ Γεώργιο Τσουρού, χειροθέτησε τον Ιερατικώς Προϊστάμενο της Ενορίας μας, Οικονόμο Γρηγόριο Wellington, απονέμοντας του το Οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Παρόντες στην τόσο Ιερή και σημαντική στιγμή στην ζωή της Κοινότητας και του Αιδεσιμολογιωτάτου, πλέον, Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου ο οποίος με χαρά και συγκίνηση δέχθηκε την στοργή και τα συγχαρητήρια του Εκκλησιάσματος, ήταν εκτός από τους τακτικούς ενορίτες, ψάλτες και συνεργάτες μας, οικογενειακοί του φίλοι που έψαλλαν με πολλή αγάπη, ο αγαπημένος σε όλους μας Τιμόθεος, οι Οφφικιάλοι του Οικουμενικού Θρόνου κ.κ. Παντελής Δημοσθένους, Μάριος Μηναϊδης και Αλέξανδρος Λίγκας, ο πρόεδρος της γειτονικής Κοινότητας Αγίου Νεοφύτου, Σάββας Νίκολα και μέλη της Επιτροπής Νορθχάμπτον, η δις Μαρία Ντικ, ο κ, Αλέξανδρος Προκοπίου, ο κ. Κρις και η κ. Σ. Μιχαήλ, πολλοί εκλεκτοί φίλοι και φίλες και γείτονες μαζί με συζύγους, οικογένειές και συνοδούς τους από το Λονδίνο και αλλού, ο κ. Γεώργιος Αθανάση, ο Rev. Father Patrick Comerford με την σύζυγό του, ο Rev Canon Victor Bullock, οι κύριοι Daniel Williams και Mathiew Simpson, oι κυρίες Φρίντα και Ανθή, άλλες ευγενικές κυρίες που ήρθαν με τα “χέρια γεμάτα” για να συμμετέχουν στην χαρά της ξεχωριστής αυτής μέρας και πλήθος από προσκυνητές και άλλους που δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε το κάθε ένα ονομα ξεχωριστά, που έσπευσαν να είναι μαζί μας και πρωτίστως να δείξουν την αγάπη τους στον Ιερέα μας.

Πριν από το γεύμα, η Κοινότητα απηύθυνε χαιρετισμό και καλωσόρισμα στον Σεβασμιώτατο, λέγοντας πως το ποίμνιο του σε αυτό το μικρό τμήμα της Αγγλίας, στο πρόσωπό του βλέπει την Μάνα Εκκλησία. Στους εκλεκτούς συνδαιτημόνες, το Σχολείο μας παρουσίασε μια μικρή γιορτή που οργανώθηκε προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου και να τιμήσει τον προβιβασμό του αγαπητού Πατ. Γρηγορίου σε Αρχιμανδρίτη. Προς ανάμνηση της ιστορικής αυτής στιγμής δημιουργήθηκε καινούργιο λογότυπο/έμβλημα του Σχολείου το οποίο προσφέρθηκε από τα παιδιά στον Σεβασμιώτατο καθώς και στον Ιερέα μας.

Όπως έκανε και στον Ιερό Ναό ο Σεβασμιώτατος μας απηύθυνε λόγια από καρδιάς και τον ευχαριστούμε.

Εκ μέρους της Κοινότητάς μας, η Εκκλησιαστική/Κοινοτική Επιτροπή που συμπεριλαμβάνει την Βοηθητική Αδελφότητα Κυριών, <ο Άγιος Δημήτριος> και το Ελληνικό Σχολείο της Κοινότητας, με πολλή αγάπη αποδίδει Συγχαρητήρια στον Πανοσιολ. Γρηγόριο και υπόσχεται πως θα βρίσκεται κάθε πάσα στιγμή, συμπαραστάτρια στο έργο του.

Λέγοντας πως η 7η Δεκεμβρίου ήταν διπλή-τριπλή και ακόμα πιο μεγάλη γιορτή, θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε πως την ίδια μέρα ο Σεβασμιώτατος χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Αθανάσιο Ντεντέογλου, με την σύζυγό του Μαρία παρούσα, ο οποίος από αρκετό καιρό είναι τακτικός και θερμός βοηθός στα τελούμενα εντός του Ναού. Με όλη μας την ψυχή, του ευχόμαστε ότι καλύτερο στις σπουδές και στο μέλλον του.

Σε όλους και όλες, μικρούς, μικρές, μεγάλους και μεγάλες, λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για οποιαδήποτε πρόσφεραν

Καθώς οι Γιορτές των Χριστουγέννων πλησιάζουν με γοργά βήματα, η Κοινότητά μας στέλνει σε όσους την αγαπούν,

Πολλές Ευχές.

