Γιάννης Κολοκοτρώνης: Δύο ξεχωριστές διακρίσεις για τη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη

Στην ανάρτησή του στις 22 Αυγούστου 2025, ο Αλέξανδρος Παπακωνσταντίνου σημειώνει:

«Από το Γραφείο του Έλον Μασκ έλαβα σήμερα το πρωί το παρακάτω βίντεο, που τον δείχνει να δίνει μια συνέντευξη στο @xtakeover μπροστά από το έργο μου «Ο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες» (Ζωγραφικός Τροπισμός σε καμβά, 57×100 cm) που έχει στην κατοχή του. Είμαι πολύ ευτυχής που το έργο μου και η λαμπρή Ιστορία της χώρας μου τυχαίνουν τέτοιας εκτίμησης και παίρνουν τόση δημοσιότητα!».[i]

Λίγους μήνες νωρίτερα, στις 28 Φεβρουαρίου 2025, στην Κωνσταντινούπολη, ο Μάνος Ιωαννίδης (Manos) βραβεύτηκε από τον διεθνή οργανισμό WBAF για το έργο του «Ο Πιγκουίνος που Λιώνει», το οποίο αναγνωρίστηκε ως «παγκόσμιο σύμβολο κλιματικής συνείδησης[ii].

Οι δύο αυτές πρόσφατες διεθνείς διακρίσεις, που αφορούν εξωθεσμικούς καλλιτέχνες, δηλαδή καλλιτέχνες εκτός των μεγάλων θεσμών τέχνης, όπως τα μουσεία και οι μπιενάλε, είναι ενδεικτικά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η σύγχρονη ελληνική εικαστική δημιουργία μπορεί αποκτήσει οικουμενική απήχηση. Στην περίπτωση του Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου, το έργο Λεωνίδας στις Θερμοπύλες εντάσσεται στον προσωπικό χώρο του Έλον Μασκ, λειτουργώντας ως εμβληματική αναφορά στη συλλογική μνήμη της κλασικής αρχαιότητας και στη διαχρονική αξία του ηρωικού ιδεώδους. Αντιθέτως, ο Πιγκουίνος που Λιώνει του Ιωαννίδη, βραβευμένος από τον WBAF ως εικαστική παραβολή της περιβαλλοντικής κρίσης, εγγράφεται στο πλαίσιο της Ανθρωπόκαινου, προβάλλοντας τον καλλιτέχνη σε μια παγκόσμια σκηνή όπου η τέχνη συνομιλεί με την οικονομία, την κοινωνική καινοτομία και την οικολογική ευαισθησία.

Αυτά τα δύο, εκ πρώτης όψεως αντιθετικά παραδείγματα, από τη μια η ανάκληση του ιστορικού παρελθόντος και από την άλλη η εικονοποίηση της περιβαλλοντικής απειλής, δείχνουν τη δυνατότητα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης να συμμετέχει στον διεθνή διάλογο, ως φορέας ιστορικής μνήμης και ταυτόχρονα ως παραγωγός νέων μύθων για το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας.

Ο Παπακωνσταντίνου δεν ζωγραφίζει απλώς σκηνές αρχαιότητας και ο Ιωαννίδης δεν ζωγραφίζει απλώς ζώα. Η ουσιαστική καινοτομία του Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στον ζωγραφικό τροπισμό, όπως τον βάπτισα και τον ανέλυσα εκτενώς στο Περί Ου[iii]. Δηλαδή, στη συγχώνευση της αναλογικής και της ψηφιακής ζωγραφικής σε ένα ενιαίο υβριδικό πεδίο. Μεταφέροντας το εικαστικό θέμα πρώτα σε έναν εικονικό χώρο, όπου μπορεί να αποδομηθεί και να ανακατασκευαστεί με σχολαστικό έλεγχο, και κατόπιν στον μουσαμά, ο Παπακωνσταντίνου μειώνει τη χειρονομιακή παρέμβαση και υπερβαίνει τις παραδοσιακές χρωματικές τεχνικές. Έτσι, δεν εγκαταλείπει την κληρονομιά της Ιστορίας της Τέχνης, αλλά την ανασυνθέτει στις συνθήκες της ψηφιακής εποχής, δημιουργώντας τροπισμούς παρουσίας που αντανακλούν την πολυπρισματική εμπειρία του χώρου και του χρόνου σήμερα.

Η πρακτική του Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου δείχνει πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ φυσικού και ψηφιακού χώρου, αποκαλύπτοντας νέες μορφές εμπειρίας και αντίληψης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της «ψηφιακής λαιμαργίας». Ιστορία της τέχνης, μορφές και τεχνοτροπίες αναμειγνύονται, μετασχηματίζοντας τον χώρο και τη μορφή σε πολλαπλά, διασταυρούμενα επίπεδα[iv]. Ρεαλισμός, αφαίρεση, γεωμετρία και πολυχρωμία, δημιουργούν ένα νέο πρωτότυπο οπτικό λεξιλόγιο που ανταποκρίνεται στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης οπτικής εμπειρίας και στις μεταμορφώσεις της καθημερινής ζωής στον ψηφιακό κόσμο. Στα έργα του, η ιστορία, ο κοινωνικός και πολιτικός σχολιασμός είναι διαρκώς παρόντες, εγγεγραμμένοι στο σήμερα, δίνοντας την εντύπωση μια εικονικής πραγματικότητας που γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν.

Η καινοτομία του Μάνου Ιωαννίδη (Manos), από την άλλη, βρίσκεται στη Τριλογία της Περιβαλλοντικής Συνείδησης, ένα εμβληματικό τρίπτυχο που υπερβαίνει την παραδοσιακή αναπαράσταση και μετατρέπεται σε οπτικό λεξικό της Ανθρωπόκαινου. Ο Πιγκουίνος που Λιώνει, η Σκελετωμένη Αγελάδα και η Πολική Αρκούδα δεν παρουσιάζονται απλώς ως ζωγραφισμένα ζώα, αλλά ως μνημεία μιας εποχής σε κατάρρευση, κωδικοποιώντας την περιβαλλοντική κρίση μέσα από χρώμα, μορφή και συμβολισμό. Η χρήση των μεταλλικών χρωμάτων και των ιδεογραμμάτων της Γραμμικής Α προσδίδει στα έργα μυθική διάσταση, γεφυρώνοντας το παρελθόν με το παρόν και μετατρέποντάς τα σε μνημεία-μαρτυρίες που απευθύνονται όχι τόνο στο παρόν όσο και σε μελλοντικούς πολιτισμούς[v]. Ο Manos δεν περιορίζεται στην καταγγελία της κλιματικής κρίσης, αλλά επινοεί μια νέα μυθολογία της εξαφάνισης, όπου το αισθητικό βάθος συναντά τον κοινωνικό σχολιασμό. Η χρήση ιδεογραμμάτων αποτελεί ένα ακόμη κεντρικό στοιχείο της καινοτομίας του. Στα Ιδεογράμματα του, ο Manos, ανασυνθέτει τη μνήμη των αρχαίων γραφών (αιγυπτιακών ιερογλυφικών και μινωικών συλλαβογραμμάτων), σε μια νέα μορφή σύγχρονης εικαστικής σημειολογίας. Τα σύμβολα αυτά λειτουργούν ως «οπτικοί αλγόριθμοι» που συνδέουν το αρχαϊκό με το τεχνολογικό, τη μνήμη με τη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα. Όπως τα emoji ή τα ψηφιακά interfaces, τα ιδεογράμματα του Manos συγκροτούν ένα γλωσσικό σύστημα ανοιχτής ερμηνείας, όπου ο θεατής καλείται να γίνει αποκρυπτογράφος. Έτσι, η ζωγραφική του Manos μετατρέπει την ίδια την έννοια της γραφής σε φορέα πολιτισμικής μνήμης και συλλογικής επικοινωνίας[vi].

Οι διακρίσεις του Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου και του Μάνου Ιωαννίδη (Manos) είναι εύγλωττες ενδείξεις της ικανότητας των σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών να διαμορφώνουν νέες γλώσσες τέχνης και να παρεμβαίνουν στον παγκόσμιο εξωθεσμικό διάλογο. Ο ζωγραφικός τροπισμός του Αλέξανδρου Παπακωνσταντίνου αναδεικνύει τη δυναμική της υβριδικής εικόνας να παραγάγει νέες πρωτότυπες και εμπνευσμένες μορφές οπτικής εμπειρίας. Η Τριλογία της Περιβαλλοντικής Συνείδησης και τα Ιδεογράμματα του Manos συγκροτούν μια οικουμενική εικονογραφία της κλιματικής κρίσης και της νέας σημειολογίας της ψηφιακής εποχής. Και οι δύο, με διαφορετικά μέσα και θεματικές, αναβαθμίζουν το περιεχόμενο και εμπλουτίζουν την ποιότητα της ελληνικής τέχνης του 21ου αιώνα, διευρύνοντας τα όριά της και ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία.

Γιάννης Κολοκοτρώνης

Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Δυτικής Τέχνης – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

πηγή: https://www.periou.gr/giannis-kolokotronis-dyo-xechoristes-diakriseis-gia-ti-sygchroni-elliniki-techni/