Βραβεύσεις Γυναικών Ηγετών Επιχειρήσεων και Κοινωνικής Προσφοράς



Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2019 – Μια υψηλού επιπέδου βραδιά διοργανώθηκε από το Who is W ho, της Βίβλου διαπρεπών Ελλήνων και τον εκδότη, κο Δημήτρη Γκόρη, την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου στο Σύνταγμα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν τα Who is W ho International Awards για την κατηγορία Γυναίκες Ηγέτες . Ένας νέος θεσμός, κατά τον οποίο βραβεύτηκαν ισχυρές γυναίκες ηγέτες, από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αμερική, του Μονακό της Αγγλίας και του Καναδά!

Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε ο καταξιωμένος ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης.

Στην είσοδο του Ζαππείου υποδέχονταν τους εκλεκτούς καλεσμένους ο εκδότης του Who is Who, κος Δημήτρης Γκόρης, η διευθύντρια έκδοσης της Βίβλου προσωπικοτήτων Who is Who, κα Βίκυ Παπαγεωργοπούλου καθώς και η στενή συνεργάτης και PR Manager, κα Ada Ηλιοπούλου.

Η βράβευση ξεκίνησε με την παράδοση τιμητικής πλακέτας στη διεθνούς φήμης γλύπτρια, κυρία Παπακωνσταντίνου Μαίρη που επιμελήθηκε το βραβείο – γλυπτό αποκλειστικά για τα βραβεία « Who is Who International Awards Γυναίκες Ηγέτες » και συμβολίζει τη «ΝΙΚΗ». Την τιμητική πλακέτα παρέδωσε στην αντιπρόσωπο της γλύπτριας, ο συλλέκτης έργων τέχνης Η.Ε. κος Γιώργος Ολύμπιος που ήρθε ειδικά για την βραδιά από το Μονακό.

Οι 14 συνολικά βραβευθείσες κυρίες που ακολούθησαν, εντυπωσίασαν το κοινό με το έργο τους, θυμίζοντας πως η Ελλάδα έχει αξιόλογες επιχειρηματίες με κύρος, ήθος και όραμα που συναρπάζει. Να σημειώσουμε ότι δεν βραβεύτηκαν μόνο οι ισχυρές γυναίκες της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά κυρίως εκείνες που ανοίγουν δρόμους. Οι στρατηγικοί εκλέκτορες που επέλεξαν τις Γυναίκες Ηγέτες είναι η Britishpedia, η GIWA και η APSON.

Πιο συγκεκριμένα, τα βραβεία που απονεμήθηκαν είναι:

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης του Πολιτισμού και της Αλληλεγγύης

Egon Ματρώνα (Matti) – Έχει αναγνωριστεί για σπουδαίες φιλανθρωπίες και έχει κληθεί ως Πρέσβειρα του Ελληνικού Πολιτισμού, «Πολιτιστικό και Φιλανθρωπικό φαινόμενο». Η βράβευση έγινε από τον αντιπρόεδρο της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά, κύριο Γιώργο Αλεξανδράτο.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης του Ελληνικού Εμπορίου

Ντάβου Μαρία – Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΝΤΑΒΟΥ Α.Ε. Την βράβευσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κύριος Κώστας Σκρέκας.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης του Ελληνικού Ξενοδοχειακού Τομέα

Μήτση Ευγενία – Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλος του «Sofitel Athens Airport». Την βράβευσε ο υφυπουργός Τουρισμού, ο κύριος Μάνος Κόνσολας.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης της Διεθνούς Ναυτιλίας

Αρσονιάδου-Stein Καίτη – Γενική Διευθύντρια του Vancouver International Maritime Center από τον Καναδά. Την βράβευσε ο Εκδότης του Who is Who Δημήτρης Γκόρης.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης της Τεχνολογίας

Κουτσουρέλη Έφη – Ιδρυτικό μέλος και μέτοχος της εταιρείας πληροφορικής Info Quest ΑΕΒΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ομίλου εταιρειών Quest. Την βράβευση πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής κύριος Γιώργος Πατούλης.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης του Διεθνούς Εμπορίου

Thomas Marielle – Γενική Διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της Stanley Black & Decker. Την βράβευση πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης Αττικής κύριος Γιώργος Πατούλης.

Βραβείο: Γυναίκες Ηγέτιδες της Επιχειρηματικότητας

Γκραμπόφσκι Μαρέβα και Κολοτούρα Δήμητρα – Ιδρύτριες «ZEUS + DIONE». Το βραβείο παραδόθηκε από τον εκδότη του Who is Who, κο Δημήτρη Γκορη.

Βραβείο: 1η Γυναίκα Πρόεδρος Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά

Νταϊφά Ειρήνη – Πρόεδρος και Διευθύνουσα σύμβουλος της Stavros Daifas Maritime Corporation S.A. και Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά. Την βράβευση έκανε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κύριος Γιάννης Πλακιωτάκης.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στο χώρο της μόδας

Μπιθαρά Σοφία – Πρόεδρος και Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ομίλου «B & F» ABEE. Τη βράβευσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης της Διεθνούς Επιχειρηματικότητας στο χώρο της μόδας

Μπιθαρά Κυριακού Δήμητρα – Μέλος του Ομίλου και Marketing Manager Director of B&F Group. Την βράβευσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης της Διεθνούς Ναυτιλίας

Παναγιώτου Θεοδοσίου Δέσποινα – Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Tototheo Maritime, από Κύπρο και η Πρόεδρος της διεθνούς WISTA. Την βράβευσε ο Γεώργιος Πατούλης.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης και Παγκόσμια Ακτιβίστρια για την Γυναικεία Χειραφέτηση, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση του διαλόγου μεταξύ των Πολιτισμών

Ghandi Leila – Μονεγάσκη ( https://www.leilaghandi.com/) Φιλελληνίδα και Παγκόσμια Ακτιβίστρια για την Γυναικεία Χειραφέτηση, με την ευγενική διαμεσολάβηση του Η.Ε. κου Γεώργιου Ολύμπιου από το Μονακό. Βραβευμένη TV host reporter, φωτογράφος, documentary film director, published author και content producer με εκατομμύρια θεατές. Τη βράβευσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κος Πλακιωτάκης.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης του Ελληνικού Τραπεζικού Χώρου

Βαρδακάρη Χαρίκλεια – Διευθύνουσα Σύμβουλος & μέλος του Δ.Σ. της Πειραιώς Factoring, θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς. Την βράβευσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κύριος Βασίλης Κορκίδης.

Βραβείο: Γυναίκα Ηγέτης του Ξενοδοχειακού Χώρου και του Χώρου της Τέχνης

Καμπουροπούλου Μαίρη – Ιδιοκτήτρια του Aqua Grand Exclusive Deluxe Resort Ρόδος. Την βράβευσε ο υφυπουργός Τουρισμού, ο κύριος Μάνος Κόνσολας.

Υπουργοί της Κυβέρνησης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Βουλευτές, Επιτετραμμένοι διπλωματικών σωμάτων, ισχυρές προσωπικότητες της ναυτιλίας καθώς και πολλοί επιχειρηματίες, τίμησαν με την παρουσία τους αυτή την ξεχωριστή βραδιά. Μεταξύ αυτών η οικογένεια της Αικατερίνης της Σερβίας, προσωπικότητες του ιατρικού κύκλου, καλλιτέχνες, σχεδιαστές μόδας και κοσμικοί ήταν το κοινό της πρώτης λαμπερής βράβευσης Who is Who International Awards, που ήδη έχει γίνει το γεγονός της σεζόν. Παρούσα ήταν και η Πρόεδρος του Ζαππείου Μεγάρου κα Χριστίνα Βαγενά, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης καθώς και η Βουλευτής κα Άννα Καραμανλή, η Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότηατς των Φύλων κα. Μαρία Συρεγγέλα, ο πρώην Υπουργός κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Bιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης και η κα Χηνιάδου- Σαμπάνη υπεύθυνη πολιτιστικού προγράμματος της Ελληνικής Προεδρίας.

Η ναυτιλία δήλωσε παρούσα, μέσα από ισχυρές προσωπικότητες της ναυτιλιακής λέσχης Πειραιά και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με τον Αντιπρόεδρο κο Γιώργο Αλεξανδράτο, τον Ιωάννη Τριφύλλη, την Άντζυ Χάρτμαν της Wista Hellas, τη Μαριλία Βαζαίου κ.ά.

Ανάμεσα στους καλεσμένους που τίμησαν με την παρουσία τους την ξεχωριστή αυτή βραδιά, ήταν ο Πρόεδρος του ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού, οι επιχειρηματίες Γεώργιος Φειδάκης της FG Europe και η σύζυγος του, ο Σπυρίδης Δημήτριος του Metropolitan και η σύζυγος του, ο Αργύρης Καραβερβέρης και η σχεδιάστρια σύζυγος του Όλγα Καραβερβέρη καθώς και ο Επιχειρηματίας Κωνσταντίνος Σπανός, ο Ανδρέας Ψυχάρης, ο εκδότης Άρης Τερζόπουλος, ο εκδότης κ. Παντελής Μαραβέλιας, η Μαρίζα Φασιανού, οι σκηνοθέτες Γιάννης Σμαραγδής και Θάνος Αγγελής, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια κα. Βίκυ Αγγελική Χαντζή, η δημοσιογράφος Τσουκαλά Άντζελα, η οικογένεια της Πριγκίπισσας Αικατερίνης της Σερβίας Άντζυ Andrews και ο David Andrews, το ζεύγος Τσοπελογιάννη, ηθοποιοί όπως ο Στράτος Τζώρτζογλου, η Σοφία Μαριόλα, η Ζέτα Δούκα, τραγουδιστές όπως ο Θάνος Πετρέλης, η Μαριλένα Παναγιωτοπούλου, ο σχεδιαστής Βασίλης Ζούλιας, ο Περικλής Κονδυλάτος, η Κέλλυ Ξένη-Κανάρη και ο Θρασύβουλος Κανάρης, η Νίκη Παξιμαδάκη, η Αναστασία Μανιά, ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Γιώργος Λύρας με τη σύντροφο του Παναγιώτα Δρασιούδη, ο καρδιολόγος Πούλιος Ευάγγελος και ο μαιευτήρας Γυναικολόγος Παναγιώτης Παπαλάμπρος, η Εριέττα Βορδώνη, το ζεύγος Βαλυράκη, η Ρένα Φλεβαράκη και ο Στέφανος Σταθάκης, η Τζίνα Θανοπούλου και ο Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου, η Ελένη Κωστοπούλου με τον Λεωνίδα Θεοδώρου, ο Σπύρος Πόρος, η Ιωάννα Σουλιώτη , ο Θοδωρής Βαρβίας, η Φανή Λεβέντη, η Λίτσα Λαβδά, η Κατερίνα Κουσουρή-Αντωνοπούλου η Έλενα Κουλαουτζίδου, η Βούλα Σαραντάρη, ο Βλάσσης Χολέβας, Έμυ ΛΙβανίου κ.ά.

Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με τον διεθνούς φήμης Έλληνα εξ Αμερικής Τενόρο Ευάγγελο Γιαμούρη , ο οποίος ήρθε να τραγουδήσει ειδικά για την βραδιά των βραβείων, σε συνέχεια της συναυλίας του στην Κίνα με τον Andrea Bocceli.

Ο θεσμός βραβείων WHO IS WHO International Awards «Γυναίκες Ηγέτες» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων, της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), της Περιφέρειας Αττικής , του Δήμου Αθηναίων, του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων & Κέντρων για την UNESCO και του EAWC (Euro – American Women΄s Council).

Ο χρυσός Χορηγός της λαμπερής βραδιάς που φρόντισε για όλο το επισιτιστικό κομμάτι ήταν το Catering Divine με επικεφαλή τον κο Δημήτρη Γρηγοριάδη. Αργυροί Χορηγοί οι εταιρείες Stanley Black & Decker, η ΜΕΓΑ ΑΕ, η NAK Shoes και ο κύριος Takis Giannetos.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης η εταιρεία ΝΤΑΒΟΥ ΑΕ, ο Όμιλος εταιρειών QUEST, η MITSIS HOTELS και η RED COMMUNICATION.

Την υψηλή επιμέλεια της βραδιάς είχε η JK events της πολυτάλαντης Ιωάννας Καραβερβέρη που με συνέπεια και επαγγελματισμό φρόντισε να κυλήσουν όλα άψογα. Το Who is Who και ο εκδότης Δημήτρης Γκόρης ευχαριστούν θερμά την κυρία Ειρήνη Βασιλοπούλου και το St George Lycabettus για την εξαιρετική φιλοξενία των ξένων και ειδικά της κυρίας Leila Gandhi και του συζύγου της Πρέσβη του Μαρόκο στο Μονακό, οι οποίοι ήρθαν ειδικά για την βράβευση στην Αθήνα, καθώς και τον κύριο Χρήστο Μπαραφάκα και τον Ευάγγελο Γεροβασιλείου για τους εκλεκτούς οίνους της εκδήλωσης.

Το Akis Konstantinou Hair & Beauty στο Κολωνάκι και ο Akis Konstantinou προσωπικά, επιμελήθηκαν την ομορφιά των γυναικών της εκδήλωσης.

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το CNN & QUEEN PLUS, το HMG και το RSS24. Η εκδήλωση καλύφθηκε τηλεοπτικά από τον Ant1 TV.

Σχετικά με το « WhoisWho »

Το Who is Who είναι η Εγκυκλοπαίδεια διαπρεπών Ελλήνων , όπου παρουσιάζονται σημαντικές Ελληνικές προσωπικότητες που προέρχονται από τους τομείς του δημόσιου βίου, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των καλλιτεχνών, των επιστημόνων, επιχειρηματιών και άλλων. Στον ετήσιο συλλεκτικό τόμο WhoisWho , υπογραμμίζεται η συνεισφορά, διασώζονται οι διακρίσεις και τα επιτεύγματα για το μέλλον Ελλήνων που διαπρέπουν στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι προσωπικότητες που περιλαμβάνονται στο WhoisWhoεπισημαίνονται μέσω προσωπικών συστάσεων (ή και μέσω της ιστοσελίδας www.whoiswhogreece.com) ή εντοπίζονται βάσει έρευνας της επιστημονικής μας ομάδας του WhoisWho.To νεότερο εγχείρημα των εκδόσεων Who is Who είναι ο συλλεκτικός τόμος Who is Who Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων , όπου δημοσιεύονται τα βιογραφικά των Γυναικών που ασκούν διοίκηση σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα καθώς και Πρόεδρων μεγάλων μη κυβερνητικών Σωματείων και επιτυχημένων Ελληνίδων Γυναικών του εξωτερικού. Η έκδοση αυτή αποτελεί παγκόσμια πρωτιά. Τα βραβεία «Who is Who Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων» αποτελούν συνέχεια των παραπάνω. Πρόκειται για έναν νέο θεσμό βραβείων με αφορμή την πρόσφατη έντυπη έκδοση «Who is Who Γυναίκες Ηγέτες Επιχειρήσεων» . Ο θεσμός βράβευσης θα αποτελέσει τη συνέχιση της εγκυκλοπαίδειας βιογραφιών διαπρεπών Ελλήνων Who is Whο.