Αναζήτηση

Τελευταία νέα:

CDU: Το Κέντρο εξεγείρεται και αμφισβητεί τον Μερτς

0
Στη Γερμανία δεκάδες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος προσχωρούν σε...

Ένα Restart για την Ευρώπη

0
Η συζήτηση για την αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της...

Όταν η Γερμανία επικαλείται το «συμφέρον» της

0
Αλλάζουν οι τόνοι και οι προτεραιότητες στη γερμανική εξωτερική...

H ακροδεξιά AfD σταθερά πρώτο κόμμα

Νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει την τάση που τείνει να παγιωθεί: πρώτη δύναμη η Εναλλακτική για τη Γερμανία, δεύτερη η Ένωση υπό τον Μερτς. Στο επίκεντρο Μεκλεμβούργο-Πομερανία.Ανταπόκριση από το Βερολίνο

O πονοκέφαλος των δημοσκοπήσεων συνεχίζεται στους κόλπους της Χριστιανικής Ένωσης και των συγκυβερνώντων Σοσιαλδημοκρατών. Η νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της κυριακάτικης Bild δίνει πρώτο κόμμα εκ νέου την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία, με ποσοστό 26%.

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/ CSU) ακολουθεί δεύτερη με 25%, ενώ οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) κινούνται στο 15%. Αριστερά (Die Linke)και Πράσινοι (Die Grünen) καταγράφουν 11% ενώ Φιλελεύθεροι (FDP) και Συμμαχία Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) κινούνται κάτω από το εκλογικό όριο του 5%, που απαιτείται για την είσοδο ενός κόμματος στη γερμανική βουλή.

48% υπέρ του «Δημοκρατικού Τείχους»

Ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας της Χριστιανικής Ένωσης ή των Σοσιαλδημοκρατών με την Εναλλακτική για τη Γερμανία, το 48% των πολιτών εμφανίζεται, βάσει της δημοσκόπησης, αρνητικό. Από την άλλη πλευρά, το 38% θεωρεί λάθος το λεγόμενο «Δημοκρατικό Τείχος» απέναντι στην Εναλλακτική για τη Γερμανία.

Το 64% των ψηφοφόρων των Χριστιανοδημοκρατών βρίσκουν πάντως σωστή τη στάση του Φρίντριχ Μερτς περί αποκλεισμού μιας συνεργασίας με την Ακροδεξιά, κάτι που τον δικαιώνει σε μια δύσκολη περίοδο, όπου ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του για το μεταναστευτικό αλλά και τις γυναίκες (δηλώσεις περί «αστικού τοπίου», όπως και το περίφημο πλέον «ρωτήστε τις κόρες σας»).

Στο 40% η ΑfD στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία

Την ίδια ώρα σε κρατιδιακό επίπεδο η Εναλλακτική για τη Γερμανία συνεχίζει να σημειώνει σημαντικές δημοσκοπικές επιτυχίες. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία οι δημοσκοπήσεις της δίνουν ένα εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 40%, έναν χρόνο από τις κρατιδιακές εκλογές.

Στόχος του κόμματος στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία είναι να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία. Όπως έχει δηλώσει ο εκπρόσωπος του κόμματος στο κρατίδιο, Λάιφ-Έρικ Χολμ: «Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Αν οι υπόλοιποι είναι τόσο ανόητοι και δεν θελήσουν να συγκυβερνήσουν μαζί μας, τότε θα το κάνουμε μόνοι μας».

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με το δίκτυο NDR, η Εναλλακτική για τη Γερμανία έχει καταφέρει να διπλασιάσει τα μέλη της στο κρατίδιο μέσα σε δύο χρόνια.

Μάρτιος 2025

Σχετικά άρθρα

CDU: Το Κέντρο εξεγείρεται και αμφισβητεί τον Μερτς

Στη Γερμανία δεκάδες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος προσχωρούν σε μία πρωτοβουλία υπέρ του Κέντρου. Αφορμή είναι η επίκαιρη συζήτηση για την AfD. Ανάλυση DW.Φαίνεται...
Διαβάστε περισσότερα

Ένα Restart για την Ευρώπη

Η συζήτηση για την αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας της ΕΕ θα γίνει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αφού οι κρίσεις πιέζουν το...
Διαβάστε περισσότερα

Όταν η Γερμανία επικαλείται το «συμφέρον» της

Αλλάζουν οι τόνοι και οι προτεραιότητες στη γερμανική εξωτερική πολιτική; Σίγουρα πάντως αλλάζουν οι παλαιές ισορροπίες δυνάμεων. Σχόλιο του Γιάννη Παπαδημητρίου.«Η Τουρκία μπορεί να...
Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ξένων δυνάμεων στην τραγωδία του Σουδάν

Οι εμπόλεμες παρατάξεις του Σουδάν εξαρτώνται από την εξωτερική υποστήριξη. Τι επιδιώκουν Αίγυπτος, ΗΑΕ, Ιράν και Τουρκία; Μπορούν να ασκήσουν επιρροή για να σταματήσουν...
Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Πληροφορίες

Τελευταία άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Σχετικά με εμάς

Η εφημερίδα του ελληνισμού με ειδήσεις από όλο τον κόσμο.

Die zeitung der Griechen mit nachrichten aus der ganzen welt.

© ELLINIKI GNOMI • Die Zeitung der Griechen in Europa | All Rights Reserved | Κατασκευή ιστοσελίδας WebColors