Η ελληνική Διασπορά στη Γερμανία

Ποιο είναι το προφίλ των Ελλήνων και Ελληνίδων που ζουν στη Γερμανία; Πώς εντάχθηκαν οικονομικά και κοινωνικά στη γερμανική κοινωνία; Αντιμετώπισαν διακρίσεις; Πώς είναι η ζωή τους και ποια είναι τα συναισθήματά τους απέναντι στις δύο χώρες; Σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο διατηρούν επαφές με την Ελλάδα; Επιθυμούν να επιστρέψουν; Οι συγγραφείς σχεδίασαν ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δεκάδων ερωτήσεων για πολλά θέματα. Αξιοποίησαν δίκτυα (Respondent-Driven Sampling) και έβαλαν διαφημίσεις στα social media (Online Convenience Sampling), ώστε να συμπληρωθεί ένα δείγμα 855 ατόμων. Στάθμισαν τα δεδομένα κατάλληλα (post-stratification) ώστε αυτά να αντανακλούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά ολόκληρης της ελληνικής Διασποράς στη Γερμανία, όπως τα αποτυπώνει η έρευνα Mikrozensus των Στατιστικών Υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων της Γερμανίας. Η τελική ανάλυση μπορεί να γενικευθεί στον πληθυσμό (έως 70 ετών) της ελληνικής Διασποράς στη Γερμανία. Σήμερα

Μια έρευνα της διαΝΕΟσις

Μετά την πρώτη μελέτη για την ελληνική Διασπορά στο Ηνωμένο Βασίλειο από κοινού με το SEESOX στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (2021), η νέα δημοσίευση της διαΝΕΟσις εστιάζει στην ελληνική Διασπορά στη Γερμανία. H έρευνα περιλαμβάνει την πρώτη ποσοτική έρευνα πεδίου για τους Έλληνες στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, καθώς και μια αναλυτική έκθεση με τα αποτελέσματά της. Σχεδιάστηκε και υπογράφεται από τον Μανώλη Πρατσινάκη, από το Χαρο- κόπειο και την Οξφόρδη, τη Γιούλη Α. Παναγιωτοπούλου από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, τη Μαριλένα Αναστασοπούλου από το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου και την Οξφόρδη, και τον Όθωνα Αναστασάκη, επίσης από την Οξφόρδη. Οι συγγραφείς εξετάζουν βασικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων από διαφορετικά μεταναστευτικά κύματα, με πιο πρόσφατο αυτό της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010, που ζουν στη Γερμανία.

Έλληνες στη Γερμανία

Παρότι υπάρχουν αναφορές για Έλληνες σε γερμανικές πόλεις ήδη από τον 18ο αιώνα, η μεγάλη μετανάστευση άρχισε τη δεκαετία του 1960. Στη μεταπολεμική Ελλάδα κυριαρχούσαν η ανεργία και η φτώχεια, ενώ την ίδια στιγμή οι βιομηχανίες, κυρίως μετάλλου και αυτοκινήτων, της τότε Δυτικής Γερμανίας αναζητούσαν εργαζόμενους. Το 1960 το ελληνικό και το γερμανικό κράτος υπέγραψαν διμερή συμφωνία που προέβλεπε οργανωμένη μαζική μετανάστευση εργατών και εργατριών.

Από το 1960 έως το 1973, περισσότεροι από 600.000 Ελληνίδες και Έλληνες, οι μισοί και πλέον Έλληνες μετανάστες της περιόδου, μετακινήθηκαν στη Γερμανία, ως «φιλοξενούμενοι εργάτες» («Gastarbeiter», λέξη που έφτασε να χρησιμοποιείται υποτιμητικά και να συνδέεται με διακρίσεις). Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονταν από αγροτικές και ορεινές περιοχές, σε μεγάλο βαθμό από τη Βόρεια Ελλάδα, και ήταν νέοι χαμηλής εκπαίδευσης. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι Έλληνες αποτελούσαν την τέταρτη μεγαλύτερη σε αριθμό ξένη κοινότητα στη Δυτική Γερμανία, μετά τους Τούρκους, τους Γιουγκοσλάβους και τους Ιταλούς.

Το ελληνικό κράτος συμφώνησε και στήριξε τη μετανάστευση στη Γερμανία, με την ελπίδα ότι οι μετανάστες θα αποκτούσαν τεχνικές δεξιότητες και, καθώς θα βρίσκονταν τουλάχιστον στην ίδια ήπειρο, θα επέστρεφαν αργότερα για να συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Αλλά και το γερμανικό κράτος θεωρούσε ότι οι ξένοι εργάτες θα επέστρεφαν σύντομα στις πατρίδες τους και, επομένως, δεν σχεδίασε πολιτικές για τη μόνιμη εγκατάστασή τους ή την εκπαίδευση των παιδιών τους.

Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά: Πολλοί παρέμειναν για χρόνια, δημιουργώντας επίσης οικογένειες, και μετά το τέλος του μεταναστευτικού κύματος, το 1973. Τότε μεν η Δυτική Γερμανία επέβαλε «παύση νέων προσλήψεων» (Anwerbestopp) και το μεταναστευτικό ισοζύγιο έγινε αρνητικό: Περισσότεροι έφευγαν παρά έμεναν. Ωστόσο στην πράξη, πολλοί Έλληνες που σκόπευαν να επιστρέψουν αποφάσισαν να παραμείνουν, φοβούμενοι ότι δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν ξανά στη Γερμανία. Έτσι, η προσωρινή μετανάστευσή τους μετατράπηκε σε μόνιμη εγκατάσταση. Ακόμα και τότε προστέθηκε πληθυσμός: Πολλές οικογένειες έφτασαν στη Γερμανία για να ενωθούν ξανά με το μέλος τους που είχε μεταναστεύσει ή και έκαναν παιδιά (δεύτερης γενιάς μετανάστες) που επίσης παρέμειναν στη Γερμανία.

Στις δεκαετίες 1970 και 1980, δημιουργήθηκαν οι πρώτες ελληνικές κοινότητες και οι σχετικοί σύλλογοι, που βοήθησαν τους μετανάστες να οργανωθούν κοινωνικά και πολιτικά. Τότε ιδρύθηκαν και τα πρώτα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία, ώστε τα παιδιά να μπορούν εκεί να μάθουν ελληνικά αλλά και να αποφύγουν τις διακρίσεις στα γερμανικά σχολεία.

­H Eλληνική Διασπορά στη Γερμανία – Η Έκθεση των Ερευνητών (.PDF)

Μετά το 1988, η ελεύθερη κυκλοφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΟΚ μέχρι το 1993) έφερε ένα νέο κύμα μετακίνησης, όχι τόσο σημαντικό όσο της δεκαετίας του 1960, αλλά διακριτό. Αυτή τη φορά, περιλάμβανε πιο ποικιλόμορφες ομάδες: μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά και πολλούς νέους πτυχιούχους που αναζητούσαν εξειδικευμένες δουλειές. Η Γερμανία παρέμεινε βασικός προορισμός, κυρίως λόγω της ισχυρής οικονομίας της, η οποία συνέχιζε να χρειάζεται νέους εργαζόμενους.

Η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας μετά το 2009 και η βαθιά, δεκαετής κρίση που ακολούθησε προκάλεσαν το επόμενο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα. Πολλοί νέοι εγκατέλειψαν τότε ξανά τη χώρα για το εξωτερικό. Η (ενωμένη πια, από το 1990) Γερμανία ήταν και πάλι ένας από τους βασικούς προορισμούς. Το 2012, οι εκροές Ελλήνων προς τη Γερμανία ήταν υπερτριπλάσιες σε σχέση με το 2009, κοντά στα 35.000 άτομα.

Παρότι οι ροές μειώθηκαν μετά το 2015, το ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό: Περισσότεροι έφευγαν παρά επέστρεφαν. Αυτό το νέο κύμα μετανάστευσης διέφερε από τα προηγούμενα. Δεν αφορούσε πια μόνο εργάτες χαμηλής ειδίκευσης, αλλά και επιστήμονες, επαγγελματίες και ευρύτερα νέους ανθρώπους με καλές σπουδές. Συνολικά, υπολογίζεται ότι τη δεκαετία μετά το 2009 περισσότεροι από 114.000 Ελληνίδες και Έλληνες είχαν μεταναστεύσει μόνο στη Γερμανία. Όπως και οι πρώτοι μετανάστες, αντιμετώπισαν και εκείνοι προκλήσεις στην ένταξή τους καθώς και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Συνοπτικά, οι συγγραφείς της έρευνας της διαΝΕΟσις χωρίζουν τη μετανάστευση προς τη Γερμανία σε τέσσερις βασικές περιόδους: α) 1960 έως 1973: οι «φιλοξενούμενοι εργάτες», β) 1974 έως 1987: περίοδος οικογενειακής επανένωσης όσων έμειναν στη Γερμανία, γ) 1988 έως 2009: περίοδος ελεύθερης μετακίνησης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, τέλος, δ) από το 2010 έως σήμερα που αφορά τη νέα ελληνική μετανάστευση, μέρος της οποίας είναι και το “brain drain”. Διατηρούν τις παραπάνω κατηγορίες στην ανάλυση της ποσοτικής έρευνας.

Η Διασπορά σήμερα

Πίσω στο παρόν, η «μικροαπογραφή» («Mikrozensus»), μια ετήσια έρευνα των Στατιστικών Υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των κρατιδίων της Γερμανίας στο 1% του πληθυσμού στη χώρα, δίνει κάποια ενδιαφέροντα βασικά μεγέθη για την ελληνική Διασπορά στη Γερμανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2019, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες που ζουν στη Γερμανία ανέρχονται σε περίπου μισό εκατομμύριο άτομα (498.426). Από αυτούς, περίπου οι 6 στους 10 μετανάστευσαν οι ίδιοι και οι υπόλοιποι είναι δεύτερης ή τρίτης γενιάς Έλληνες, δηλαδή γεννήθηκαν στη Γερμανία από γονείς ελληνικής καταγωγής.

Ο πληθυσμός αυτός περιλαμβάνει λίγο περισσότερους άνδρες (54%) παρά γυναίκες, μια αναλογία που διατηρείται σε όλες τις γενιές μεταναστών. Ο πληθυσμός δεύτερης ή τρίτης γενιάς Ελλήνων μεταναστών είναι, ίσως αναμενόμενα, πιο νεανικός: Περισσότεροι από τους μισούς είναι κάτω των 30 ετών.

Συνοπτική Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων (.PDF)

Η ελληνική Διασπορά είναι κυρίως συγκεντρωμένη στα τρία μεγαλύτερα κρατίδια της χώρας: στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία (το 31%), στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (23%) και στη Βαυαρία (20%). Οι περιοχές αυτές ήταν και οι κύριοι προορισμοί των πρώτων «Gastarbeiter» της δεκαετίας του 1960, και φαίνεται ότι οι κοινότητες που ιδρύθηκαν τότε παραμένουν ενεργές. Οι νέοι μετανάστες και μετανάστριες (μετά το 2009) συγκεντρώνονται επίσης στο Βερολίνο και στην Έσση, όπου ζουν πολλοί νέοι επαγγελματίες και φοιτητές.

Τι πιστεύει όμως αυτός ο πληθυσμός; Πώς είναι η εμπειρία της μετανάστευσής τους; Πότε και γιατί έφυγαν από την Ελλάδα; Ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν στη Γερμανία; Τι συναισθήματα και παραστάσεις έχουν για τη Γερμανία και για την Ελλάδα, καθώς και για τους θεσμούς στις δύο χώρες; Βίωσαν διακρίσεις; Διατηρούν δεσμούς με την Ελλάδα και πώς τη βλέπουν από μακριά; Θα επέστρεφαν – και με ποιες προϋποθέσεις;

Οι συγγραφείς της έρευνας σχεδίασαν ένα εκτενές ερωτηματολόγιο δεκάδων ερωτήσεων με βάση τα παραπάνω θέματα. Αξιοποίησαν δίκτυα (με τη μέθοδο Respondent-Driven Sampling, όπου οι συμμετέχοντες προτείνουν άλλους συμμετέχοντες που γνωρίζουν) και έβαλαν διαφημίσεις στα social media (με το λεγόμενο Online Convenience Sampling), ώστε να συμπληρωθεί ένα δείγμα 855 ατόμων. Στη συνέχεια στάθμισαν τα δεδομένα κατάλληλα (post-stratification) ώστε αυτά να αντανακλούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής Διασποράς στη Γερμανία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Mikrozensus. Με αυτό τον τρόπο, η τελική ανάλυση θεωρείται αξιόπιστη και μπορεί να γενικευθεί στον πληθυσμό της ελληνικής Διασποράς στη Γερμανία, τουλάχιστον για τα άτομα έως 70 ετών. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τη μεθοδολογία που ακολούθησε η ερευνητική ομάδα στο Κεφάλαιο 2 της μελέτης.

Γιατί έφυγαν από την Ελλάδα

Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν 1 στους 4 πρώτης γενιάς μετανάστες (εξαιρώντας και όσους μετανάστευσαν ως παιδιά) δηλώνουν ότι πριν εγκατασταθούν στη Γερμανία είχαν προηγούμενη εμπειρία μετανάστευσης – είτε στη Γερμανία, περίπου για το ένα τρίτο από αυτούς, είτε σε άλλες, συχνότερα ευρωπαϊκές, χώρες. Επομένως, πολλοί από τους σημερινούς μετανάστες είχαν ήδη διεθνείς παραστάσεις και δεσμούς. Η εμπειρία αυτή είναι μάλιστα πιο συχνή ανάμεσα στα νεότερα και πιο μορφωμένα άτομα που έφυγαν μετά το 2009, πολλοί από τους οποίους είχαν ζήσει στο εξωτερικό αρχικά για σπουδές.

Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι περισσότεροι (αλλά λιγότεροι από την αντίστοιχη έρευνα για το ΗΒ) δηλώνουν ότι είχαν δουλειά πριν μεταναστεύσουν. Μόνο οι 4 στους 10 δηλώνουν ότι ήταν άνεργοι την περίοδο που άφησαν πίσω την Ελλάδα. Στην ομάδα των μεταναστών της κρίσης μάλιστα είναι πολύ πιο πιθανό όσοι εργάζονταν στην Ελλάδα πριν φύγουν να δηλώνουν ότι είχαν τότε επισφαλή απασχόληση.