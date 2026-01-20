Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής (ΠΕΑ) ξεκινά τη διαδικασία συγκέντρωσης χρημάτων για το 2026, με στόχο τη στήριξη της φροντίδας ασθενών με Αλτσχάιμερ στην Κρήτη

Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής (ΠΕΑ) παρέμεινε πιστή στο φιλανθρωπικό της έργο για την Κρήτη και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025

Με την έναρξη του νέου έτους, η Πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής (ΠΕΑ), κα Diane Kounalakis, σε συνεργασία με τη Φιλανθρωπική Επιτροπή της PAA και την Πρόεδρο της κα Bianca Nicole Pigounakis, ανακοινώνει τις φιλανθρωπικές δωρεές της Ένωσης για το 2025 και επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευσή της στην κοινωνική προσφορά προς την Κρήτη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι προσπάθειες και τα έργα της Παγκρητικής Ένωσης αντικατοπτρίζουν τη βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους δωρητές της, καθώς και την κοινή πίστη στην υποστήριξη ιδρυμάτων και πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τον άνθρωπο και διαφυλάσσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Από τον Αύγουστο του 2025, η Παγκρητική Ένωση Αμερικής έχει δωρίσει συνολικά 120.000 δολάρια σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς και σημαντικούς σκοπούς και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δωρεές αυτές έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας και των κοινοτικών πρωτοβουλιών, ενισχύοντας τόσο τη γη των προγόνων μας όσο και την ευρύτερη ελληνική διασπορά.

Μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Ένωσης, τον Ιούλιο του 2025, ήταν η έναρξη συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Περιφερειάρχη κ. Σταύρο Αρναουτάκη για τη χρηματοδότηση και την κατασκευή της πρώτης Μονάδας

Επιληψίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Η πρωτοβουλία αυτή-ορόσημο θα βελτιώσει σημαντικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες για τους ασθενείς με επιληψία και θα αναβαθμίσει συνολικά τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού. Για τον συγκεκριμένο σκοπό συγκεντρώθηκε αποκλειστικά το ποσό των 65.000 δολαρίων, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης θα διαθέσει ισόποση χρηματοδότηση, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Παγκρητική Ένωση Αμερικής ξεκινά άμεσα την προσπάθεια συγκέντρωσης 75.000 δολαρίων για τη στήριξη και τη φροντίδα της ψυχικής υγείας ατόμων τρίτης ηλικίας. Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά το έντονο ενδιαφέρον της Ένωσης για το ευ ζην των ηλικιωμένων της Κρήτης και των οικογενειών τους, που καλούνται να φροντίσουν αγαπημένα πρόσωπα τα οποία πάσχουν από άνοια. Τα χρήματα θα διατεθούν για τη μετεγκατάσταση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Αλτσχάιμερ σε κτήριο που ανήκει στη Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου, σε χώρο πλησίον του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων. Σκοπός είναι η πλήρης ανακαίνιση του κτιρίου, ώστε να καταστεί έτοιμο για άμεση χρήση.

Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής θεωρεί ιδιαίτερη τιμή της τη συνεργασία με τον φιλανθρωπικό οργανισμό «Συνάνθρωπος», με επικεφαλής τον κ. Σήφη Χιωτάκη, ο οποίος διαθέτει ένα ισχυρό τοπικό δίκτυο εθελοντών και υποστηρικτών, που θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της ανωτέρω πρωτοβουλίας. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται με πνεύμα ενότητας και συμπόνιας, αξίες που χαρακτηρίζουν τόσο την κρητική μας κληρονομιά όσο και την παγκόσμια κοινότητά μας.

Μαζί, μέσα από τη φιλανθρωπία, τη συνεργασία και τον κοινό σκοπό, η Παγκρητική Ένωση Αμερικής συνεχίζει να χτίζει την παρακαταθήκη της προσφοράς και της φροντίδας της για την Κρήτη και τις επόμενες γενιές.

Παγκρητική Ένωση Αμερικής

Δωρεές 2025 – Κρήτη και Ηνωμένες Πολιτείες

Δωρεές Ύψους Άνω των $120,00 Εκ Μέρους της

Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, Μελών και Φίλων

Γηροκομείο Χαλέπα – H εγκατάσταση προσφέρει εικοσιτετράωρη διαμονή επτά μέρες την εβδομάδα για ηλικιωμένους. Αγοράστηκαν 5 καινούργια νοσοκομειακά κρεβάτια.

ΠΑΜΕΑ (Κέντρο για άτομα με ειδικές ανάγκες & Γηροκομείο) – H εγκατάσταση προσφέρει εικοσιτετράωρη διαμονή επτά μέρες την εβδομάδα για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Αγοράστηκαν 5 καινούργια νοσοκομειακά κρεβάτια.

Σπλάντζια Κοινωνική Κουζίνα – Η εγκατάσταση προσφέρει δωρεάν γεύματα σε πάνω από 150 άτομα στην περιοχή των Χανίων. Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων.

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων Χανίων

Ορφανοτροφείο Αρρένων. Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων.

ΚΗΦΑΠ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αυτιστικών Παιδιών) – Ημερήσιος σταθμός ενασχόλησης και Θεραπείας για άτομα όλων των ηλικιών με αυτισμό. Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων.

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ – Οργανισμός Στήριξης και Δωρεάς για Καρκινοπαθείς – Ο οργανισμός διαθέτει δωρεάν Διαμερίσματα στην Αθήνα για παιδιά με καρκίνο που βρίσκονται εκεί για θεραπεία μαζί με την οικογένεια τους. Την πρωτοβουλία αυτής της δωρεάς πρωτοστάτησε η Διοικητική Επιτροπή Γυναικών της Παγκρητικής και ο σύλλογος Νεολαίας της Παγκρητικής.

ΚΗΦΑΜΕΑ (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία) – Σε συνεργασία με τον οργανισμό «Συνάνθρωπος» συγκεντρώσαμε τα χρήματα για την κατασκευή πισίνας θεραπείας.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΗΛΕΩΝ – Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων.

ΘΕΟΜΗΤΩΡ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων.

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ- ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΦΑΚΙΑ – Η κουζίνα προσφέρει γεύματα δυο φορές Ημερησίως σε πάνω από 100 άτομα που χρειάζονται Βοήθεια στη περιοχή Ρεθύμνου. Τα χρήματα δόθηκαν για την κατασκευή καινούργιας κουζίνας. 3

«Η Παρέα της Αγάπης» – Οργανισμός στήριξης καρκινοπαθών παιδιών του κέντρου Παιδιατρικού Καρκίνου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου – Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων.

ΠΑΑΠΑΗΚ Πόμπιας – Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Περιοχή Πόμπια – Εικοσιτετράωρη διαμονή επτά μέρες την εβδομάδα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής νοικιάζει ένα σπίτι δίπλα στην εγκατάσταση του ΠΑΑΠΑΗΚ άνετο για διαμονή πέντε παιδιών που χρειάζονται σχολική βοήθεια προσφέροντας την θαλπωρή ενός σπιτιού. Η Παγκρητική καλύπτει το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ – Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων – Ο Σύλλογος Νεολαίας της Παγκρητικής έχει δεσμευτεί να συγκεντρώσει το επιπλέον ποσό των $15,000 έναντι του σκοπού αυτού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2026.

Παράρτημα Προστασίας Παιδιού & Νέων – Νεάπολης – Ορφανοτροφείο αρρένων που στεγάζει 15-20 αγόρια των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να στηρίξουν οικονομικά. Τα αγόρια χρησιμοποιούν την εγκατάσταση Δευτέρα με Παρασκευή και πηγαίνουν στα σπίτια τους το Σαββατοκύριακο – Τα χρήματα θα διατεθούν για την αγορά καινούργιου πλυντηρίου ρούχων και για λειτουργικά έξοδα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΑΡΙΤΗΣ – Βοήθεια Για άτομα με διάφορες οικονομικές ανάγκες όπως ενοίκιο, ιατρική φροντίδα, δίδακτρα – Τα χρήματα που δόθηκαν θα διατεθούν έναντι των λειτουργικών εξόδων.

Ευαγγελισμός Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, Χιούστον, Τέξας – Χρήματα συγκεντρώθηκαν από τη Παγκρητική Ένωση Αμερικής και τα παραρτήματα της για να βοηθήσουν καρκινοπαθή ασθενή από Κρήτη για κατάλυμα την περίοδο της θεραπείας του.