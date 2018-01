imm cologne 2018: Η χρονιά ξεκίνησε δυναμικά για το ελληνικό έπιπλο και design!

Δυναμική, για άλλη μια χρονιά, υπήρξε η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Επίπλωσης, imm cologne 2018, που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως 21 Ιανουαρίου 2018 στην Κολωνία.

Στην έκθεση από την Ελλάδα συμμετείχαν οι εταιρείες: FISH Communications Ltd., GYLLOS IKE, Join-Ai Tzitzis Ike, Kitwood Furniture Industry Co., MEXIL Ltd., Papadatos S.A., POUFOMANIA M.IKE, Set SA.

Οι Έλληνες εκθέτες είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις προτάσεις τους σε περισσότερους από 125.000 επισκέπτες, από 138 χώρες. Η εκθεσιακή επιφάνεια που κάλυψαν ανήλθε σε 535 τ.μ., έναντι των 429 τ.μ. το 2017, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου στοχεύουν στην αύξηση των εξαγωγών και στη διείσδυση σε νέες αγορές, προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά και να ενισχύσουν τις πωλήσεις τους.

«Η imm cologne είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική επιχειρηματική πλατφόρμα. Κάθε χρόνο, η συγκεκριμένη εμπορική έκθεση παρέχει στη βιομηχανία ώθηση ζωτικής σημασίας για πωλήσεις σε σημαντικές αγορές σε όλο τον κόσμο», επισήμανε, ο κ. Gerald Böse, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Εκθεσιακού Οργανισμού Koelnmesse GmbH.

Η έκθεση θα ανοίξει ξανά τις πύλες της από τις 14 έως τις 20 Ιανουαρίου 2019.

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο