ΗΠΑ και Ρωσία καλούνται να παραμείνουν στην INF.



Η INF είναι μια ιστορική Συμφωνία που επετεύχθη το 1987 μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης για τη μείωση των πυρηνικών και συμβατικών πυραύλων με βεληνεκές 500 έως 5,500 χμ και στη οποία χρησιμοποιήθηκαν πολλές επιτόπου επιθεωρήσεις για να γίνει πράξη.

Δήμαρχοι, βουλευτές και αντιπρόσωποι ΜΚΟ από 40 χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής συναντήθηκαν την 30 Ιανουαρίου 2019 στην Βασιλεία (Ελβετία) και έστειλαν κοινή επιστολή στους ηγέτες ΗΠΑ και Ρωσίας καλώντας τους να παραμείνουν στην Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty, προλαμβάνοντας έτσι μια νέα κλιμάκωση των πυρηνικών εξοπλισμών, μειώνοντας τον κίνδυνο μιας πυρηνικής σύγκρουσης και υποστηρίζοντας τον παγκόσμιο πυρηνικό αφοπλισμό..

Για τα πυρηνικά όπλα ξοδεύονται πάνω από 100 δισ δολάρια το χρόνο, χρήματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε στόχους που πραγματικά να ενισχύουν την ασφάλεια της ανθρωπότητας, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η ανάπτυξη.

Την ώρα που στην Κορέα γίνονται βήματα και στον ΟΗΕ 70 χώρες ήδη υπέγραψαν και 21 επικύρωσαν τη Συνθήκη Πλήρους Απαγόρευσης των πυρηνικών όπλων (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) στην Ευρώπη γίνονται βήματα επιστροφής στους κινδύνους του Ψυχρού πολέμου.

Καλούμε τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ να συνταχθούν με τις φιλειρηνικές δυνάμεις και να επιστρέψουν στο δρόμο του πυρηνικού αφοπλισμού.

Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί στην νέα πυρηνικοποίηση της Ευρώπης και καλούμε τους βουλευτές, τους δημάρχους και το ελληνικό λαό να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου παρά τις διαψεύσεις όλων των κυβερνήσεων αποδείχθηκε ότι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου φιλοξενούσε πυρηνικά, τα οποία αποσύρθηκαν χάρη στη Συνθήκη. Ελπίζουμε να μη ξαναγίνουμε άμεσος στόχος πυρηνικής επίθεσης λόγω μιας νέας «φιλοξενίας» και καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα να αποδείξουν στην πράξη αυτό που διακηρύσσουν ότι είναι κατά των πυρηνικών όπλων πιέζοντας και στηρίζοντας την ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει στον ΟΗΕ την Συνθήκη Πλήρους απαγόρευσης των Πυρηνικών όπλων (TPNW).

Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου

πρόεδρος του ελληνικού κλάδου της IPPNW

αντιπρόσωπος της ICAN στην Ελλάδα