Ο Μάιος ήταν ο Μήνας για την Ψυχική Υγεία. To The Future of Work φιλοξένησε άρθρο της Ισπανίδας Δημοσιογράφου María Miret García, ειδικευμένης σε θέματα υγείας, σχετικά με τους κινδύνους ψυχικής υγείας που ενέχει το επάγγελμα του δημοσιογράφου.

Η κατάσταση της ψυχικής υγείας πολλών εργαζόμενων στο Euronews είναι ανησυχητική. Σύμφωνα με την SNJ, την Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Γαλλίας, τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται. Στο επίσημο μητρώο σοβαρών και επικείμενων κινδύνων έχει ήδη κατατεθεί σχετική ειδοποίηση που επισημαίνει ακριβώς την ύπαρξη σοβαρού και επικείμενου κινδύνου. Η SNJ έχει ζητήσει από την εταιρεία να λάβει μέτρα ώστε να σταματήσει ο κίνδυνος, ενώ οι συνδικαλιστικοί φορείς έχουν ενημερώσει σχετικά την επιθεώρηση εργασίας και τις DREETS (τις Περιφερειακές Διευθύνσεις για την οικονομία, την απασχόληση, την εργασία και την αλληλεγγύη στη Γαλλία).

Η συζήτηση

Η τέχνη ετούτη έχει κόστος: δημοσιογράφοι που φοβούνται για την ασφάλειά τους ή που καθήκον τους είναι να ενημερώνουν για τον πόνο και τα βάσανα άλλων ανθρώπων συχνά ανακαλύπτουν ότι πρέπει να πληρώσουν κάποιο ψυχικό τίμημα. Ορισμένοι ομιλητές έχουν αναφερθεί σε εμπειρίες από τη δουλειά τους που είχαν επίπτωση στην ψυχική τους υγεία. Οι κίνδυνοι για την υγεία που ενέχει το άγχος της δουλειάς είναι σημαντικοί.

Ας μιλήσουμε!

Οι ειδικοί μιλάνε ήδη για (τεχνο)στρες και εννοούν τον ψυχολογικό αντίκτυπο που έχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στις ζωές μας, για παράδειγμα σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας ή την ικανοποίηση από την εργασία, είτε θετικά (η αυτονομία και η ευελιξία που προσφέρει η τηλεργασία) είτε αρνητικά, όταν πρόκειται για άγχος ή κόπωση. Ωστόσο, η τεχνολογία είναι μία από τις βασικές πηγές του στρες, όπως μας λένε ερευνητές του πρότζεκτ EMPOWER στο μπλογκ τους EMPOWERed While Working. Αυτό το «τεχνο-στρες» μας εξαντλεί. Ευτυχώς, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ψυχική μας υγεία, όπως εξηγώ σε αυτό το άρθρο που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα What’s up Health από την Llorente y Cuenca.

Η έρευνα

Κάθε χρόνο, χάνονται περίπου 12.000 εκατομμύρια εργατοώρες λόγω ψυχολογικών προβλημάτων μας ενημερώνει η πλατφόρμα του EMPOWER (https://empower-project.eu/), το οποίο είναι ένα ευρωπαϊκό πρότζεκτ που θέλει να προάγει την ψυχική υγεία στους χώρους εργασίας. Μέχρι το 2030, το κόστος για την παγκόσμια οικονομία από τα προβλήματα ψυχικής υγείας θα φτάσει περίπου τα $16 τρις. Μία πρόσφατη διεθνής μελέτη έδειξε ότι οι πολλές ώρες εργασίες αυξάνουν τα ποσοστά καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού, τραυματισμών και ασθενειών εν γένει.

Οι πόροι

Το IWMF ξεκινά μία συνεργασία με το Dart Center for Journalism & Trauma προκειμένου να εκπαιδεύσει μία κοινότητα θεραπευτών ώστε να προσφέρουν υποστήριξη ψυχικής υγείας σε δημοσιογράφους.

Το άρθρο αυτό αποτελεί μέρος του Broken Souls newsletter, ενός project της Maria Miret για τη δημοσιογραφία και την ψυχική υγεία.

