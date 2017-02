Κλωτσιά στον «ντενεκέ» μέχρι 01/01/2019 ή μέχρι 01/01/2018;

«Αναρωτιέται» ο Καθηγητής Γιώργος Πιπερόπουλος

«Μετέφερα» εδώ στο Blog ένα ενδιαφέρον άρθρο του CNBC δημοσιευμένο λίγες μόνο ώρες πριν το επίμαχο Eurogroup της περασμένη Δευτέρας 20ης Φεβρουαρίου δίνοντάς του τον τίτλο:

«Θα κλωτσήσουν ξανά τον ελληνικό…ντενεκέ!…»

Μετά την συνάντηση των «Δανειστών» δεν είδαμε μεγάλες χαρές ούτε πανηγύρια ακόμη και από εκείνους και εκείνες στην Κυβέρνηση αλλά ούτε και στην «συμπαγή –μπετόν αρμέ» Κοινοβουλευτική ομάδα των 153 Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ που, άγνωστο πώς τα καταφέρνουν, αλλά επί 2 χρόνια τα βλέπουν σχεδόν ΟΛΑ «ρόδινα…»

Κάποια χαμόγελα στους 153 και κάποιες συγκρατημένες ερμηνείες ότι τα πράγματα πήγαν καλύτερα από ότι αναμενόταν και από ότι έλεγε η Αντιπολίτευση ότι θα γίνει καθώς ανακοινώθηκε ότι ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ στην Αθήνα οι «θεσμοί»…

Περιμένουμε αυτούς που κάποτε χαρακτηριζόταν, εάν δεν με απατά φοβερά η μνήμη μου, από κάποιους, ονόματα δεν θυμάμαι, ως ΔΗΜΙΟΙ της Ελλάδας, ως ΔΡΑΚΟΥΛΕΣ που πίνουν το αίμα των Ελλήνων…

Τελικά τι ακριβώς «κερδίσαμε» στο Eurogroup της περασμένης Δευτέρας;

Το twit του κ Βαρουφάκη δεν ήταν «καρφί» αλλά μάλλον «πρόκα» και…χοντρή!..

(20/2/17 Eurogroup: Athens, again, insincerely accepted impossible fiscal targets. More pension cuts & higher taxes presented as ‘reforms’…)

Σε ελεύθερη μετάφραση:

(20/2/17 Eurogroup: Η Αθήνα, πάλι, με ανειλικρίνεια αποδέχτηκε απίθανους δημοσιονομικούς στόχους. Περισσότερες περικοπές στις συντάξεις και υψηλότεροι φόροι παρουσιάζονται ως «μεταρρυθμίσεις»).

Οι «Δανειστές» (και μαζί ένα περιέργως ‘μουδιασμένο’ ΔΝΤ) ζητούν και πάλι περικοπές σε συντάξεις, επίπεδα αφορολόγητου και αυξημένα ποσοστά ομαδικών απολύσεων κλπ., που θέλουν να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2018…

Η Αθήνα θα ήθελε αυτές οι περικοπές κλπ., (με άλλα λόγια το νέο πρόγραμμα που κάποιοι το θεωρούν εισαγωγή σε 4οΜΝΗΜΟΝΙΟ) να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2019…

Υπάρχει «ειδοποιός» διαφορά ανάμεσα στις 2 κλωτσιές στον «ντενεκέ»;

Εάν δέχεστε ότι «η πολιτική είναι η Τέχνη του εφικτού» τότε:

Η επιθυμία των «δανειστών» περιορίζει την παραμονή στην Εξουσία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στους 10 μήνες που απομένουν μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2018 (γιατί μετά την εφαρμογή των μέτρων άντε να δούμε πως κρατιέται ηΕξουσία…)

Η επιθυμία της Αθήνας για εφαρμογή μέτρων από την 1η Ιανουαρίου 2019 επεκτείνει την πιθανή παραμονή στην Εξουσία των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε 22 μήνες!…

Πώς το λέει ο λαός μας;

«Όταν στο βάλτο τσακώνονται τα βουβάλια την πληρώνουν τα βατράχια…»

Εάν μπει κανείς στον κόπο να δει, αντικειμενικά αν και μας «τσούζει» πολύ εμάς τους Έλληνες καθώς μας αφορά, συγκρούονται για λογαριασμό της Ελλάδος και των Ελλήνων Θεσμοί και ΔΝΤ, Μέρκελ και ο Σόιμπλε, Σουλτς και Σόιμπλε…

Θα ζητήσω συγνώμη από τις παραπάνω «δυάδες» καθώς δεν θέλω να προσβληθούν και από τους φίλους αναγνώστες του blog, αλλά μετά τις παλινωδίες, ψεύτικες υποσχέσεις, περικοπές, capitalcontrols, ανεργία που ΔΕΝ μειώνεται παρά μόνο στα χαρτιά, καθώς τους βλέπω δύο-δύο να…συγκρούονται μου έρχεται στο νου μια άλλη, σχετική παροιμία του Λαού μας:

«Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο…αχυρώνα…»

Περιμένω φίλους του blog και μαζί παλιούς λαμπρούς μου φοιτητές που πάρα πολλοί ζούνε και εργάζονται ήδη ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ να μου γράψουν:

Για του «Δανειστές» ή Πατρίδα Ελλάδα ήταν «ξένος» αχυρώνας αλλά τώρα «συμφωνημένα» τους… ανήκει!…