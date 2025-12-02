Γράφει ο Γιώργος Πιπερόπουλος

Μπήκαμε από σήμερα Δευτέρα στον Δεκέμβριος του 2025, και όπως πολλοί σώφρονες πολίτες (όχι Κυβερνητικά στελέχη) το έβλεπαν να έρχεται οι αγρότες με τρακτέρ έκοψαν την Ελλάδα στα δύο, συνεχίζεται στη Βουλή η ιλαροτραγωδία της Επιτροπής για τη ληστεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αδρανείς οι νομικές διαδικασίες για το έγκλημα των Τεμπών, ακόμη γελάμε με το επικοινωνιακό φιάσκο των ΕΛΤΑ που άγγιξε όρια της γελοιότητας και μετά την κυκλοφορία του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του πρώην Πρωθυπουργού κ Τσίπρα αναμένεται η ημερομηνία τοκετού του νέου Κόμματός του συνεχίζεται χωρίς νεότερες πληροφορίες η ανακοίνωση Κόμματος και από τον επίσης πρώην Πρωθυπουργό τον κ Σαμαρά…

70 χρόνια πριν, ήταν Δεκέμβριος του 1955, ήμουν μαθητής στο «πρότυπο» τμήμα του Γυμνασίου Αρρένων στη γενέτειρά Κατερίνη, ξεκινούσε η έξοδος ανέργων Ελλήνων σε Ευρώπη, Δυτική Γερμανία και Αυστραλία και η ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ έστελνε στις Κινηματογραφικές αίθουσες μια κωμωδία (εμπλουτισμένη με μπόλικο συναισθηματισμό και λυρισμό) με τίτλο:

«Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο»

https://www.youtube.com/watch?v=-38eH3ucOPE&list=RD-38eH3ucOPE

Η ταινία είχε απρόσμενη επιτυχία και ήταν η πρώτη στην Ελλάδα κινηματογραφική ταινία που έκανε και sequel, καθώς η ΦΙΝΟΣ ΦΙΛΜ την επανάφερε μετά από δύο χρόνια στις κινηματογραφικές αίθουσες με τίτλο:

«Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρύφαλλο».

https://www.youtube.com/watch?v=YqpiqMYCc-Y

Το 1957 μετακομίσαμε οικογενειακά στη Θεσσαλονίκη, που έγινε τότε η «πατρίδα» μου, ενώ η Κατερίνη παρέμεινε ως «γενέτειρα» μου και την νέα ταινία την είδα με τους τότε «κολλητούς» μου συμμαθητές του Β΄ Γυμνασίου Αρρένων Θεσσαλονίκης.

Ελπίζω να μην «αναστατωθούν» οι ψυχές του Φίνου, του Σακελλάριου, του Φωτόπουλου του Αυλωνίτη, της Καρέζη, του Αλεξανδράκη και άλλων αστέρων καθώς στο σημερινό μου πιπεράτο υποκαθιστώ εκείνους τους δύο τίτλους με το δικό μου τίτλο:

«Λατέρνα, Φτώχεια, (Τσίπα) και Φιλότιμο!..»

Ήμασταν τότε, πολλοί Έλληνες όπως και τώρα εξαιτίας Μνημονίων και Πανδημίας, οικονομικά «αδύναμοι» αλλά φροντίζαμε ως «κόρην οφθαλμού» Πανελλαδικά, μια έννοια πολύτιμη, τώρα πια δυσεύρετη στην Ελλάδα των δυσβάστακτων Μνημονίων αρχικά της τρόικα και τώρα πια των Θεσμών: την «Τσίπα» μας!…

Η «Τσίπα» αναφερόταν στην αίσθηση που είχαμε όλοι οι Έλληνας μεγάλοι και μικροί στην ηλικία ότι οι άλλοι θα μας σέβονται εφόσον και εμείς φροντίζουμε με την συμπεριφορά μας να μην… «Ξετσιπωθούμε!…».

Είχαμε τότε στην ΠΑΤΡΙΔΑ μας, την αγαπημένη μας Ελλάδα, πέρα από τα αιώνια θαλασσόβρεχτα ακρογιάλια, τον καταγάλανο ουρανό, τα ρομαντικά ηλιοβασιλέματα, και το μοναδικό στην υφήλιο γνώρισμα που δεν μεταφράζεται σε άλλη γλώσσα όσες προσπάθειες και εάν έγιναν το «Φιλότιμο…»

Γενιές ολάκερες ντόπιων Ελλήνων και προσφύγων από Πόντο και Μικρά Ασία είχαμε γαλουχηθεί με τούτη τη μοναδική στον κόσμο έννοια, την πλέον δυσνόητη σε κάθε άλλη γλώσσα που μιλιέται στον πλανήτη μας το «Φιλότιμο».

Από τον Απρίλιο του 2010 και μετά, υπόδουλοι στον Δράκουλα που, πριν την Κυβέρνηση «Πρώτη φορά Αριστερά», άκουγε στο όνομα «τρόικα» και στη συνέχεια μετονομάστηκε και έκτοτε λέγεται «θεσμοί», με τέτοιες «μίζες, διαφθορά και απληστία» φοβάμαι ότι απαξιώνουμε καθημερινά ό,τι υπόλοιπο μας έχει απομείνει από «Τσίπα» και «Φιλότιμο».

Εδώ και κάποια χρόνια κάπου τα μπερδέψαμε με τους χρόνους και το συντακτικό, με τις σύγχρονες κοσμοθεωρίες, ντόπιες ή εισαγόμενες, από Εσπερία και αλλού εμπλουτισμένες και με κάποια περίεργα συστήματα αξιών και, εύλογα αναρωτιούνται πολλοί:

ΦΙΛΟΤΙΜΟ έχουμε; ΦΙΛΟΤΙΜΟ είχαμε; Μήπως νομίζουμε ότι είχαμε «την ανάγκη φιλοτιμία ποιούμενοι;»

ΤΣΙΠΑ έχουμε; ΤΣΙΠΑ είχαμε; Μήπως νομίζουμε ότι είχαμε καθώς η «ξετσιπωσιά» έχει κάνει πολλές και πολλούς διάσημους, αναγνωρίσιμους και πλούσιους;

Φίλες και φίλοι αναγνώστες μου εδώ στον φιλόξενο χώρο, συμπατριώτες και ομογενείς όλων των ηλικιών, οι δύο έννοιες δεν είναι μόνο δυσνόητες για τους ξένους, είναι πασιφανώς πλέον «αγαθά σε ανεπάρκεια» δυστυχώς και για εμάς τους ντόπιους κατοίκους Ελλάδας και έρχονται στα μάτια μου, και υποθέτω και στα δικά σας, ποτάμια τα δάκρυα…

Κάθε φορά που συνειδητοποιώ με ποια χρηματικά ποσά αμείβονται οι άνδρες και οι γυναίκες των Ενόπλων μας Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος συνειδητοποιώ ότι οι Πολιτικοί μας ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝΕ ποιος ήταν ο μισθός των «πεσόντων» της Πολεμικής Αεροπορίας, του Πυροσβεστικού Σώματος ή το μηνιάτικο που παίρνουν οι χήρες και τα ορφανά τους..

Πως λοιπόν να τα συγκρίνουμε με τις αμοιβές των Βουλευτών και τις Συντάξεις τους, και του προσωπικού των γραφείων τους που ΔΕΝ μειώθηκαν ούτε κατά ΕΝΑ ευρώ και μάλιστα συνεχίζουν να έχουν ΚΡΑΤΙΚΑ αυτοκίνητα ενώ τους δικούς μας μισθούς και συντάξεις τις ρήμαξαν κυριολεκτικά;

Την ατομική και συλλογική Εθνική «Τσίπα» των Ελλήνων και το ελληνοπρεπές, το μοναδικό ΦΙΛΟΤΙΜΟ, βρε παιδιά, αφήνετε και τα τσαλακώνουν, τα ξεσκίζουν σαν μια σελίδα χαρτιού και τα ποδοπατούν καθημερινά στα κάθε λογής «Euro-Working Groups» σαν σκουπίδια οι Δανειστές μας!

Κλείνω πριν σας κουράσω δηλώνοντας ότι παραμένω αθεράπευτα ρομαντικός ελπίζοντας, και μη με παρεξηγήσετε φίλες και φίλοι αναγνώστες, ότι κάποια μέρα θα ξυπνήσει και πάλι στις ψυχές των Πολιτικών, των Μεγαλοεπιχειρηματιών, των Ιδιοκτητών & Στελεχών ΜΜΕ, και άλλων «Παραγόντων» το ελληνικό ΦΙΛΟΤΙΜΟ και θα θυμηθούνε και την πατροπαράδοτη ελληνική «Τσίπα»!…

Εάν συμβεί να συναντηθούμε πρόσωπο-με-πρόσωπο ή έστω και νοερά, σας παρακαλώ να μου πείτε χωρίς δισταγμό με ειλικρίνεια: Μάταια ελπίζω;