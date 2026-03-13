Lufthansa: Απολαβές πιλότων πάνω από 280.000

Οι πιλότοι της Lufthansa προκάλεσαν με τη διήμερη απεργία τους πάνω από 600 ακυρώσεις σε Φρανκφούρτη και Μόναχο. Οι ετήσιοι μισθοί τους είναι συχνά εντυπωσιακοί.Για δεύτερη μέρα συνεχίστηκε η απεργία των πιλότων της Lufthansa. Στους δύο κύριους κόμβους για τη γερμανική αεροπορική εταιρεία, τα αεροδρόμια Φρανκφούρτης και Μονάχου, περισσότερες από 600 απογειώσεις και προσγειώσεις ακυρώθηκαν. Αναμένεται ότι από το Σάββατο τα δρομολόγια πτήσεων θα επανέλθουν σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με τη Fraport, φορέα αξιοποίησης του μεγαλύτερου γερμανικού αεροδρομίου στη Φρανκφούρτη, περίπου 450 από τις 1.225 προγραμματισμένες απογειώσεις και προσγειώσεις ακυρώθηκαν τη δεύτερη ημέρα της απεργίας.

Στο Μόναχο ακυρώθηκαν 180 από τις περίπου 800 πτήσεις. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν όλες τις αεροπορικές εταιρείες, στο μεγαλύτερο βαθμό όμως τη Lufthansa. Η γερμανική αεροπορική εταιρεία συνέταξε ειδικό πρόγραμμα πτήσεων κατά τη διάρκεια της 48ωρης απεργίας, θέτοντας ως στόχο να πραγματοποιήσει τουλάχιστον τις μισές από τις προγραμματισμένες πτήσεις.

Διαμάχη για μισθούς και συντάξεις

Ενώ οι πιλότοι της περιφερειακής θυγατρικής CityLine αγωνίζονται για υψηλότερους μισθούς, τα συνδικάτα της μητρικής Lufthansa και της Lufthansa Cargo διεκδικούν υψηλότερες επικουρικές συντάξεις από τη διοίκηση. Αν και το συνδικαλιστικό όργανο των πιλότων το αρνείται, παρατηρητές θεωρούν ότι η διαμάχη πιλότων και διοίκησης αφορά κυρίως ριζικές μεταρρυθμίσεις στον αερομεταφορέα και κατά συνέπεια υψηλότερες απολαβές.

Εδώ και αρκετό καιρό, η Lufthansa προσλαμβάνει πιλότους σχεδόν αποκλειστικά στις θυγατρικές της, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στην μητρική Lufthansa. Όλες οι αγγελίες θέσεων εργασίας στην ιστοσελίδα του ομίλου αφορούν πιλότους στις θυγατρικές αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους.

Όπως επιβεβαιώθηκε στο γερμανικό ειδησεογραφικό τηλεοπτικό πρόγραμμα ntv.de από το συνδικάτο των πιλότων Cockpit, ένας συγκυβερνήτης στη μητρική Lufthansa ξεκινά με μισθό σχεδόν 89.000 ευρώ το χρόνο. Οι κυβερνήτες με το υψηλότερο επίπεδο εμπειρίας μπορούν να κερδίζουν περισσότερα από 281.000 ευρώ ετησίως – συν τα μπόνους.

Πρόκειται για κορυφαίους μισθούς στον κλάδο. Οι μέσοι ετήσιοι μισθοί για συγκυβερνήτες στη Γερμανία είναι περίπου 100.000 ευρώ, ενώ για τους κυβερνήτες σε διαδρομές μεσαίων αποστάσεων, περίπου 135.000 ευρώ.

80.000 ευρώ χαμηλότερες απολαβές στη θυγατρική

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Handelsblatt, οι συγκυβερνήτες στη Eurowings, θυγατρική της Lufthansa, ξεκινούν με μισθό περίπου 70.000 ευρώ, ενώ ένας κυβερνήτης μπορεί να αμείβεται με έως και 202.000 ευρώ συν επιδόματα – σχεδόν 80.000 ευρώ λιγότερα από ό,τι στη μητρική εταιρία.

Το γεγονός ότι οι πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων πληρώνονται λιγότερο από τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων παίζει επίσης ρόλο. Ο ειδικός σε ζητήματα αεροπορίας Γκέραλντ Βίσελ κάνει λόγο για εργαζόμενους α΄ και β΄ κατηγορίας εντός του ομίλου Lufthansa.

Η εργασία των πιλότων είναι ιδιαίτερα απαιτητική: εργασία σε βάρδιες και νυχτερινή εργασία σύμφωνα με ένα αυστηρό πρόγραμμα υπηρεσιών. Η συνδικαλιστική οργάνωση Cockpit αποδίδει στις δύσκολες συνθήκες εργασίας την αυξανόμενη έλλειψη πιλότων.

Σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα, ωστόσο, οι αποδοχές εξακολουθούν να είναι πολύ καλές. Ακόμη και οι αρχικοί μισθοί υπερβαίνουν εν μέρει τον μέσο όρο απολαβών σε όλους τους άλλους κλάδους στη Γερμανία.

Πηγή: dpa, ntv.de

