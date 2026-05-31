Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής

Με εξαιρετική επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιαματικής Ιατρικής, στις 14, 15 και 16 Μαΐου 2026, στο Ξενοδοχείο Caravel, με τη συνδιοργάνωση της Elitour και υπό την αιγίδα Υπουργείων και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Το συνέδριο συγκέντρωσε διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού κόσμου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της Ιαματικής Ιατρικής και του Ιαματικού Τουρισμού ως στρατηγικών πυλώνων ανάπτυξης της χώρας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Lifestyle Medicine και της Ιαματικής Ιατρικής, με έμφαση στη μακροζωία, την ευζωία, την πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω σύγχρονων και συμπληρωματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν Υπουργοί, Πρόεδροι επιστημονικών εταιρειών και καταξιωμένοι Καθηγητές της Ελλάδας και του εξωτερικού, με προεξάρχοντα του Προέδρου του ΙΣΑ κ. Γιώργου Πατούλη, ο οποίος διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο στην υπερδεκαετή διαδρομή της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής με τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων τουρισμού υγείας σε διεθνές επίπεδο, ως Πρόεδρος του Παγκόσμιου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών, αλλά και με την προώθηση του τουρισμού υγείας – ευεξίας ως Πρόεδρος της Elitour.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κουσκούκης, τόνισε ότι η Ελλάδα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να καθιερωθεί διεθνώς ως κορυφαίος προορισμός Ιαματικού Τουρισμού Υγείας, Ευεξίας και Υγιούς Γήρανσης, αξιοποιώντας τον μοναδικό φυσικό πλούτο των ιαματικών πηγών, το εξαιρετικό βιοκλίμα και το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων επιστημόνων υγείας.

Ειδικότερα, ο Καθηγητής αναφέρθηκε στον στρατηγικό στόχο της ανάδειξης της χώρας σε διεθνές “Health Resort – Medi Spa”, με υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους τομείς της θεραπείας, αποθεραπείας, αποκατάστασης, μακροζωίας και ευεξίας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στη δημιουργία νέων προοπτικών για τους νέους επιστήμονες της χώρας.

Περαιτέρω ο Καθ. κ. Κουσκούκης αναφέρθηκε στην καθυστέρηση του νόμου «περί διασυνοριακής μετακίνησης ασθενών» και στην αβελτηρία των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάπτυξη health resort ενός πεντάστερου θερμαλιστικού συγκροτήματος στην Σαντορίνη λόγω έλλειψης πλαισίου χρήσεων γης αλλά και των παραλείψεων του νέου χωροταξικού. Ειδικότερα η Ιαματική πηγή Πλατύναμου τελεί υπό ομηρία παρά την ένταξή της στις Fast Track εγκρίσεις, επένδυση που θα φέρει 12μηνο βιώσιμο τουρισμό και όχι 3-4 μηνών βιομηχανικό τουρισμό με επιβάρυνση στη φέρουσα ικανότητα της Σαντορίνης. Η συμβολή του θερμαλιστικού κέντρου Ιαματικής Ιατρικής με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, με υψηλή προστιθέμενη αξία, θα προσελκύει άτομα που θέλγονται από τις υπηρεσίες του Lifestyle Medicine στο ειδυλλιακό περιβάλλον, συνειδφέροντας στην τοπική κοινωνία για να καταστεί η Σαντορίνη πρότυπο νησί αειφόρου ανάπτυξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις των διακεκριμένων επιστημόνων και Καθηγητών που συμμετείχαν στο συνέδριο, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες προσεγγίσεις της Lifestyle Medicine και της Ιαματικής Ιατρικής.

Ο Διευθ. Σύμβουλος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας Και Ενημέρωσης της Υγείας (ΙΕΚΕΤΥ) και Γεν. Γραμ. της Παγκόσμιας Ένωσης Συντακτών Και Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου (ΠΕΣΚΑΕΤ) καθώς και της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Χειρουργός κ. Αλέξανδρος Γιατζίδης, παρουσίασε τη συμβολή του ΙΕΚΕΤΥ και του ΠΕΣΚΑΕΤ στη Lifestyle Medicine, αναδεικνύοντας τις νέες προοπτικές έρευνας και καινοτομίας στον χώρο της υγείας και της ευεξίας.

Ο κ. Γιατζίδης ανακοίνωσε την επίσημη επιστολή θεσμικής υποστήριξης του Υπουργού Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη προς το ΙΕΚΕΤΥ, με την οποία το Υπουργείο Υγείας εκφράζει τη θετική του στάση απέναντι στην πρωτοβουλία ανάπτυξης της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, σε φυσική και ψηφιακή μορφή, καθώς και του ευρύτερου οικοσυστήματος τεκμηριωμένης ενημέρωσης και αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης στην υγεία.

Η Δερματολόγος και Πρόεδρος της Ακαδημίας Αντιγήρανσης κ. Μαρία Καρδάση παρουσίασε τη συμβολή της Δερματολογίας στη Lifestyle Medicine, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της αντιγήρανσης και της ολοκληρωμένης φροντίδας του δέρματος στη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Ο Ειδικός Νευρολόγος και κάτοχος MSc Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας ΔΠΘ κ. Εμμανουήλ Κουσκούκης παρουσίασε τη συμβολή της Ιαματικής Ιατρικής στα νοσήματα του νευρικού συστήματος, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των συμπληρωματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων στη βελτίωση της νευρολογικής υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ο Νευρολόγος MSc Γονιδιωματικής Ιατρικής και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής κ. Δημοσθένης Παπαμεθοδίου ανέπτυξε τη σχέση της Ιαματικής Ιατρικής με την Ομοιοπαθητική, επισημαίνοντας τον συμπληρωματικό ρόλο των ολιστικών θεραπευτικών προσεγγίσεων στη σύγχρονη ιατρική πρακτική.

Ο Καθηγητής Γηριατρικής και Ειδικός Παθολόγος κ. Κίμων Βολίκας αναφέρθηκε στη σύνδεση της Ιαματικής Ιατρικής με τη Γηριατρική, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της λειτουργικής υγείας και της υποστήριξης της υγιούς γήρανσης.

Ο Καθηγητής Κυτταρικής Τεχνολογίας / Βιοαισθητήρων, Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και Ακαδημαϊκός της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας κ. Σπυρίδων Κίντζιος ανέπτυξε το θέμα της «Βοτανικής φαρμακευτικής και Ολιστικής Υγείας», επισημαίνοντας τη σημασία των φυσικών θεραπευτικών προσεγγίσεων και της αξιοποίησης της φυτικής φαρμακευτικής στη σύγχρονη ολιστική αντιμετώπιση της υγείας και της ευεξίας.

Ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΑΠΘ και Πρόεδρος – Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, κ. Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ανέπτυξε το θέμα του «Κλιματικού εκθεσιώματος και Ιαματικής Ιατρικής», επισημαίνοντας τη στενή σύνδεση περιβάλλοντος, πρόληψης και υγείας.

Η Δρ Κυτταρολόγος κ. Αφροδίτη Εμμανουηλίδου ανέπτυξε τη συμβολή του ραδονίου στη μακροζωία, παρουσιάζοντας ενδιαφέροντα επιστημονικά δεδομένα γύρω από τις ευεργετικές ιδιότητές του.

Ο Σύμβουλος ανάπτυξης βιοτεχνολογίας και μακροζωίας κ. Χρήστος Μπουκουβάλας παρουσίασε το θέμα «Ιαματική Ιατρική και Longevity Eco System», αναλύοντας τις διεθνείς τάσεις στον τομέα της υγιούς γήρανσης και της καινοτομίας.

Ο Καθηγητής Γονιδιωματικής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας των Πανεπιστημίων Ν. Ουαλίας και Μπάκινγχαμ κ. Ιωάννης Γιαννιός αναφέρθηκε στην εξατομικευμένη Ιαματική Ιατρική και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες εφαρμογές της γονιδιωματικής στην πρόληψη και θεραπεία.

Ο Ομ. Καθηγητής Τοξικολογίας και Υγιεινής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αριστείδης Τσατσάκης παρουσίασε τη σημασία των τελομερών ως δείκτη ευεξίας και ευζωίας, δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της μακροζωίας.

Η Φυσικοθεραπεύτρια κ. Ιωάννα Κυρλιγκίτση παρουσίασε τον ουσιαστικό ρόλο της φυσικοθεραπείας στη Lifestyle Medicine και στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας και ευεξίας.

Ο Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ κ. Γεώργιος Κολιάκος ανέπτυξε το θέμα των «ωρολογίων του γήρατος», αναλύοντας τους βιολογικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με τη διαδικασία της γήρανσης.

Τέλος, ο Ακαδημαϊκός και Ομ. Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παστέρ κ. Γεώργιος Χρούσος παρουσίασε τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση του stress, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας για τη συνολική υγεία και ευζωία.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου επιβεβαίωσαν ότι η Ιαματική Ιατρική και η Lifestyle Medicine αποτελούν τομείς με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές και διεθνή δυναμική, ενώ η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον παγκόσμιο χάρτη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας, ως “Healing Land” καθώς κατατάσσεται παγκοσμίως στις πέντε μπλε ζώνες ως Bliss & Bless τουριστικώς βιώσιμος τουρισμός.

Κωνσταντίνος Κουσκούκης

Καθηγητής Δερματολογίας – Νομικός – Ερευνητής

Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής

Πρόεδρος Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινεζικής & Συμπληρωματικής Ιατρικής

Αντιπρόεδρος Εταιρείας Γονιδιωματικής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας

Αντιπρόεδρος Β’ Παγκοσμίου Ιπποκράτειου Ινστιτούτου Ιατρών & Elitour