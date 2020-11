Ο David Robertson, Επικεφαλής Οικονομικών και Έρευνας Αγοράς της Bendigo and Adelaide Bank θα παρουσιάσει μια διαδικτυακή διάλεξη την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρει από την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.

Η διάλεξη παρουσιάζεται από την Delphi Bank και την Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης.

Ο κ. Roberston, θα συζητήσει το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της παγκόσμιας πανδημίας ειδικότερα, καθώς και (α) Την ελληνική οικονομία, (β) Το νόμισμα του ευρώ έναντι του οράματος της ΕΕ, (γ) Τις προοπτικές για την αυστραλιανή οικονομία υπό το φως των παγκόσμιων επιρροών και (δ) Τον παγκόσμιο αντίκτυπο του Covid.

Ο David εντάχθηκε στην Bendigo Bank πριν από 19 χρόνια ως Επικεφαλής των Χρηματοοικονομικών Αγορών και σήμερα είναι ο Επικεφαλής Οικονομικής και Αγοράς της Bendigo and Adelaide Bank. Οι τακτικές οικονομικές ενημερώσεις του διατίθενται στους ιστότοπους LinkedIn και YouTube της τράπεζας. Η τραπεζική καριέρα του David ξεκίνησε το 1989 ως έμπορος συναλλάγματος και έκτοτε εργάστηκε σε ανώτερες θέσεις στο τμήμα Treasury and Financial Markets για την Colonial State Bank, First Chicago και CBA. Πέρα από τη δουλειά, ο Ντέιβιντ είναι παντρεμένος με τρία παιδιά και απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή, την ύπαιθρο και το γκολφ.

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε ενεργά και να θέσετε ερωτήσεις στο τέλος του σεμιναρίου, θα πρέπει να συμμετάσχετε μαζί μας μέσω του διαδικτυακού σεμιναρίου Zoom – για το οποίο θα πρέπει να προ-εγγραφείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο: https://bit.ly/3n6EPv0. Εάν προτιμάτε να απολαύσετε τη διάλεξη, απλώς εγγραφείτε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook ή της σελίδας μας στο YouTube όπου θα μεταδίδουμε ζωντανά την εκδήλωση.

Πού: Ζουμ: https://bit.ly/3n6EPv0

YouTube: https://www.youtube.com/user/gocmv

Facebook: https://www.facebook.com/Greekcommunitymelb/

Πότε: Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 @ 7:00 μ.μ.

